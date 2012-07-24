Dünyanın en ince akıllı telefonunu üreten Oppo, Windows Phone 8 ekosistemine dahil olabilir





Microsoft, yeni Windows Phone mobil işletim sisteminin Çin'deki yükselişini devamlı hale getirmek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor olabilir. WPDang sitesinin haberine göre; dünyanın en ince akıllı telefonunu üreten Oppo firması, Windows Phone 8 üreticileri arasına katılabilir.

Finder adlı sadece Çin'de satılmakta olan 6.65mm'lik akıllı telefon, 4.3 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) Super AMOLED Plus ekran, 1.5GHz çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260 çipset, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, 1500mAh pil ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle donatılmış. Yalnızca 125 gram ağırlığındaki cihaza 400$ ödeyerek sahip olunabiliyor.

Gerek donanım gerekse yazılım tasarımıyla büyük beğeni toplayan Oppo Finder, Microsoft'un da ilgisini çekmiş olacak ki Windows Phone 8 işletim sistemini bu firmaya lisanslamayı planlıyor. Henüz kesin bir bilgi verilmedi ancak kaynak sitesi, Oppo'nun da aralarında bulunduğu bazı yerel üreticilerin WP8 ekosistemine dahil olacağını Microsoft'un Windows Phone 8'den sorumlu bölümünün kurumsal takımındaki bir çalışandan öğrendiğini bildiriyor. Bu gelişminin doğru olup olmadığını yakında öğreneceğiz.

Oppo'nun en erken 2013'te Windows Phone 8'li bir ürün piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni ürünün yalnızca Çin'de değil, uluslararası ve Amerika pazarına da sunulması gündemde.

http://www.wpdang.com/archives/37475.html