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Dünyanın en ince akıllı telefonunu üreten Oppo, Windows Phone 8 ekosistemine dahil olabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, yeni Windows Phone mobil işletim sisteminin Çin'deki yükselişini devamlı hale getirmek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor olabilir. WPDang sitesinin haberine göre; dünyanın en ince akıllı telefonunu üreten Oppo firması, Windows Phone 8 üreticileri arasına katılabilir.
Finder adlı sadece Çin'de satılmakta olan 6.65mm'lik akıllı telefon, 4.3 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) Super AMOLED Plus ekran, 1.5GHz çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260 çipset, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, 1500mAh pil ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle donatılmış. Yalnızca 125 gram ağırlığındaki cihaza 400$ ödeyerek sahip olunabiliyor.
Gerek donanım gerekse yazılım tasarımıyla büyük beğeni toplayan Oppo Finder, Microsoft'un da ilgisini çekmiş olacak ki Windows Phone 8 işletim sistemini bu firmaya lisanslamayı planlıyor. Henüz kesin bir bilgi verilmedi ancak kaynak sitesi, Oppo'nun da aralarında bulunduğu bazı yerel üreticilerin WP8 ekosistemine dahil olacağını Microsoft'un Windows Phone 8'den sorumlu bölümünün kurumsal takımındaki bir çalışandan öğrendiğini bildiriyor. Bu gelişminin doğru olup olmadığını yakında öğreneceğiz.
Oppo'nun en erken 2013'te Windows Phone 8'li bir ürün piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni ürünün yalnızca Çin'de değil, uluslararası ve Amerika pazarına da sunulması gündemde. 

http://www.wpdang.com/archives/37475.html Yorum Yaz
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Provisional 6 yıl en beğenilen
KINGTR
web101
KINGTR Windows Phone 8le gelirse hayal Kırıklı Olabilir nokia gibi nokia çıkışından önce o kadar reklam yapıyor daha sonra telefona hiç destek vermiyor daha sonra ben nerde hata yaptım diye feryad ediyor İos Yada Android 4.1 Kullanarak Gelirse eminim daha Çok destek Çıkar
Ios derken?
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Onların dalgası o yüzden değil, iOS sadece iCihazlarda kullanılabilen bir sistemdir, o yüzden sizle dalga geçiyorlar. Geçilmeyecek gibi de değil hani.
KINGTRweb101KINGTR Windows Phone 8le gelirse hayal Kırıklı Olabilir nokia gibi nokia çıkışından önce o kadar reklam yapıyo...
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sakarboy 6 yıl
SystemApps
nokia için endişelenmiyorum.Adamlar kamerada devrim yaptı.Navigasyon kısmındada oldukca başarılı diğer alanlardada bir şekilde farkını koyacaktır diye düşünüyorum.wp8 zaten şimdiden şampiyon ilan edebiliriz.Alp yapısı rekabet edilemeyecek kadar sağlam bir işletim sistemi.Nokia gibi deneyimli bir şirketin aldığı en güzel karak mikrosoftla anlaşmasıdır.erken kalkıp erken yolaladı

yani şimdi sizce nokia erkenmi kalktı ??
5 senedir uyuyuya kaldı, şimdi böle sersem sersem uyanmaya çalışıyor, bakalım oda uyanabilirse, WP8 Nokianın son tutunacak dalıdır.
Eğer stabiliteyi yakalarlarsa ne ala, yok yakalayamaz ise, S.... nın kanıtıdır...
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İsmailozkoçak 6 yıl
çok güzel görünüyor
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SystemApps 6 yıl
nokia için endişelenmiyorum.Adamlar kamerada devrim yaptı.Navigasyon kısmındada oldukca başarılı diğer alanlardada bir şekilde farkını koyacaktır diye düşünüyorum.wp8 zaten şimdiden şampiyon ilan edebiliriz.Alp yapısı rekabet edilemeyecek kadar sağlam bir işletim sistemi.Nokia gibi deneyimli bir şirketin aldığı en güzel karak mikrosoftla anlaşmasıdır.erken kalkıp erken yolaladı
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inanc13 6 yıl
Microsof böyle giderse android de baya kan kaybı olacak ama bunların hepsi nokia için kötü bişi
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Provisional 6 yıl en beğenilen
KINGTR
web101
KINGTR Windows Phone 8le gelirse hayal Kırıklı Olabilir nokia gibi nokia çıkışından önce o kadar reklam yapıyor daha sonra telefona hiç destek vermiyor daha sonra ben nerde hata yaptım diye feryad ediyor İos Yada Android 4.1 Kullanarak Gelirse eminim daha Çok destek Çıkar
Ios derken?
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Onların dalgası o yüzden değil, iOS sadece iCihazlarda kullanılabilen bir sistemdir, o yüzden sizle dalga geçiyorlar. Geçilmeyecek gibi de değil hani.
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KINGTR 6 yıl
web101
KINGTR Windows Phone 8le gelirse hayal Kırıklı Olabilir nokia gibi nokia çıkışından önce o kadar reklam yapıyor daha sonra telefona hiç destek vermiyor daha sonra ben nerde hata yaptım diye feryad ediyor İos Yada Android 4.1 Kullanarak Gelirse eminim daha Çok destek Çıkar
Ios derken?

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General. 6 yıl
KINGTR

Windows Phone 8le gelirse hayal Kırıklı Olabilir nokia gibi nokia çıkışından önce o kadar reklam yapıyor daha sonra telefona hiç destek vermiyor daha sonra ben nerde hata yaptım diye feryad ediyor İos Yada Android 4.1 Kullanarak Gelirse eminim daha Çok destek Çıkar


Ios derken?
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KINGTR 6 yıl
Windows Phone 8le gelirse hayal Kırıklı Olabilir nokia gibi nokia çıkışından önce o kadar reklam yapıyor daha sonra telefona hiç destek vermiyor daha sonra ben nerde hata yaptım diye feryad ediyor İos Yada Android 4.1 Kullanarak Gelirse eminim daha Çok destek Çıkar
1 Yanıt Yanıtla
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|M|N|Ç| 6 yıl KINGTR
KINGTR
Windows Phone 8le gelirse hayal Kırıklı Olabilir nokia gibi nokia çıkışından önce o kadar reklam yapıyor daha sonra telefona hiç destek vermiyor daha sonra ben nerde hata yaptım diye feryad ediyor İos Yada Android 4.1 Kullanarak Gelirse eminim daha Çok destek Çıkar

Ios mu :S
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