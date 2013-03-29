Dünyanın en küçük harici batarya modeli, "Fuel"









Günümüz akıllı cep telefonları ya da diğer elektronik cihazların en büyük problemlerinin başında, düşük seviyede kalan bataryalar gösteriliyor ve bu nedenle de akıllı cihazların yanına ekstra batarya modelleri alan kullanıcı sayısı ciddi orada artıyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan Fuel, kullanıcılar için acil durumlarda ekstra enerji sağlayabiliyor.

Kickstarter üzerinde Devotec Industeries tarafından geliştirilmiş yeni bir proje olan ve dünyanın en küçük harici batarya modeli olarak lanse edilen Fuel, 1.3x0.9x0.6" boyutlar ile bozuk para büyüklüğünde ve alüminyum malzeme yapısıyla gerçek benzin bidonu görünümünde tasarlanmış. Ufak gövdesi içerisinde gelen 220mAh şarj edilebilir lityum-iyon batarya ile acil durumlarda kullanıcılara ekstra 20-30 dakika konuşma ve 1-2 saat civarında ekstra bekleme süresi sunabilen Fuel, dahili LED ışıkları ile enerji durumu hakkında da bilgi verebiliyor ve microUSB üzerinden tekrar şarj ediliyor.

Çok büyük bir batarya kapasitesine sahip olmasa da, ufak yapısı ve farklı görünüşü ile Kickstarter üzerinde oldukça popüler olan Fuel, projeye başlanırken konan 20,000$'lık hedefin bitimine daha 20 gün kalan 2,141 gibi oldukça yüksek bir bağış oranı ile 41,799$ toplayarak, projeyi başarı ile tamamlanmış durumda. Haziran ayında 25$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanacak olan ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/devotecindustries/fuel-the-worlds-smallest-cell-phone-charger