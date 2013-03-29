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Dünyanın en küçük harici batarya modeli, "Fuel"

6 yıl
1,7b
1
19
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük harici batarya modeli,

Dünyanın en küçük harici batarya modeli,

Günümüz akıllı cep telefonları ya da diğer elektronik cihazların en büyük problemlerinin başında, düşük seviyede kalan bataryalar gösteriliyor ve bu nedenle de akıllı cihazların yanına ekstra batarya modelleri alan kullanıcı sayısı ciddi orada artıyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan Fuel, kullanıcılar için acil durumlarda ekstra enerji sağlayabiliyor.
Kickstarter üzerinde Devotec Industeries tarafından geliştirilmiş yeni bir proje olan ve dünyanın en küçük harici batarya modeli olarak lanse edilen Fuel, 1.3x0.9x0.6" boyutlar ile bozuk para büyüklüğünde ve alüminyum malzeme yapısıyla gerçek benzin bidonu görünümünde tasarlanmış. Ufak gövdesi içerisinde gelen 220mAh şarj edilebilir lityum-iyon batarya ile acil durumlarda kullanıcılara ekstra 20-30 dakika konuşma ve 1-2 saat civarında ekstra bekleme süresi sunabilen Fuel, dahili LED ışıkları ile enerji durumu hakkında da bilgi verebiliyor ve microUSB üzerinden tekrar şarj ediliyor.
 
Dünyanın en küçük harici batarya modeli,
Çok büyük bir batarya kapasitesine sahip olmasa da, ufak yapısı ve farklı görünüşü ile Kickstarter üzerinde oldukça popüler olan Fuel, projeye başlanırken konan 20,000$'lık hedefin bitimine daha 20 gün kalan 2,141 gibi oldukça yüksek bir bağış oranı ile 41,799$ toplayarak, projeyi başarı ile tamamlanmış durumda. Haziran ayında 25$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanacak olan ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Dünyanın en küçük harici batarya modeli,

http://www.kickstarter.com/projects/devotecindustries/fuel-the-worlds-smallest-cell-phone-charger Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen
Kickstarter gereksiz bir ürün yap, bağıştan para kır, zengin ol sistemine dönmeye başladı. Kickstarter'dan haberi çıkan ürünlerin %90'ı gereksiz.
7000mah sony harici bataryası varken niye alıp bunu kullanayım, küçük ve mini benzin bidonuna benziyor diye mi 220mah bataryaya 25$ vereyim ?

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Kickstarter gereksiz bir ürün yap, bağıştan para kır, zengin ol sistemine dönmeye başladı. Kickstarter'dan haberi çıkan ürünlerin %90'ı gereksiz.7000mah ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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kımyasal 6 yıl
Taşınabilit harddisk boyutunda yapsalar hem depolama hemde batarya koysalar daha iyi olurdu.
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agonim1453 6 yıl
Umutcan
Kickstarter gereksiz bir ürün yap, bağıştan para kır, zengin ol sistemine dönmeye başladı. Kickstarterdan haberi çıkan ürünlerin %90ı gereksiz. 7000mah sony harici bataryası varken niye alıp bunu kullanayım, küçük ve mini benzin bidonuna benziyor diye mi 220mah bataryaya 25$ vereyim ?
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baştaki düşüncelerini yorumlayamam ama adamlar akıllıca bi ürün ortaya koymuşlar. Akıllı telefonlarla artık düşük şarj bildirisini görmek daha kolay, acil bi durum anında millete yalvarmaktansa anahtarlık olarak kullandığın o küçük aletle sıkıntını çözebilirsin bide böyle düşün
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DG Chester 6 yıl
Umutcan
Kickstarter gereksiz bir ürün yap, bağıştan para kır, zengin ol sistemine dönmeye başladı. Kickstarterdan haberi çıkan ürünlerin %90ı gereksiz. 7000mah sony harici bataryası varken niye alıp bunu kullanayım, küçük ve mini benzin bidonuna benziyor diye mi 220mah bataryaya 25$ vereyim ?
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katılmıyorum sonuçta önemli olan taşınabilirlik, harici bataryalar iyi hoş fakat insanın her cebinde zaten birşey taşıdığını düşünürsek anahtarlığına bağlayıp gerçekten acil olan durumlarda güvenebileceğin birşey taşımak çok mantıklı, yoksa bir cebinde telefon öbüründe sigara öbründe cüzdan öbüründe başka bi halt derken neyi nereye koyacağını şaşırıyor herkes, bu gidişle çantalarla gezmeye başlarız ...
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tufancan82 6 yıl
zihni sinir procesi :P
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olağan_şüpheli 6 yıl tufancan82
tufancan82

zihni sinir procesi :P


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Lord Melkor 6 yıl
Doğru ya adam 40 bin dolar ile zengin oldu haklısınız
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onbeskarakterli 6 yıl
karakaya_o

Bu kickstarteri neden sevmiyorsunuz? Adamlar gayet yaratıcı ürünler yapmaya çalışıyor. Nesi kötü su aletin?


Sistem işe yarayabilir ama insanlar kötü. Daha geçen hafta bir adam hayali bir ürün için para topladığını (toplayabildiğini) açıkladı. Son iki haftadır mevzusu dönen milyoner bir kadının kızını 1000 dolarlık yaz kampına göndermek için proje başlatması vardı. Üstelik bu son olay Kickstarter'ın kullanıcı sözleşmesine aykırı. Yardım kuruluşları için ya da kişisel bir sebep için para toplayamıyorsunuz. Ne hikmetse projeyi kapatmadılar ve 20000 dolarlık bağış toplandı. Belki burada projeyi başlatan suçlu diyebilirsiniz ama diğer bütün bu tarz projeler kafadan iptal edilirken basının gözü önünde ve bu kadar konuşulan bir olaya niye müdahele etmiyorlar? Cevap soruda saklı sanırım, basında yer aldı. Anlayacağınız bu sistem içten içe kokmaya başladı. Aslında Donanımhaber'de bu konu ile ilgili güzel bir haber görmek isterdim. Olay sadece teknolojik ürünlerde bitmiyor.
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Umutcan 6 yıl
Kickstarter gereksiz bir ürün yap, bağıştan para kır, zengin ol sistemine dönmeye başladı. Kickstarter'dan haberi çıkan ürünlerin %90'ı gereksiz.
7000mah sony harici bataryası varken niye alıp bunu kullanayım, küçük ve mini benzin bidonuna benziyor diye mi 220mah bataryaya 25$ vereyim ?

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1 Yanıt Yanıtla +9
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korsanzeki168 6 yıl
boş işler bunlar boş
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karakaya_o 6 yıl
Bu kickstarteri neden sevmiyorsunuz? Adamlar gayet yaratıcı ürünler yapmaya çalışıyor. Nesi kötü su aletin?
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Rajeesh 6 yıl
buna 25$ istemek? dalga geçiyorlar sanırım. yine bir kickstarter balonu daha.
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MxFxOx 6 yıl
resimdeki pil şişmiş ^^ Oyuncak helilerdeki pillerin aynısı, kullanım ömürleri çok kısa kullanırken dikkatlı olman gerekir. Pili tamamen boşaltmak pili öldürüyor.
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xconnect 6 yıl
Destek olan olursa ben de fotoğraf makinalarının ki gibi kullan at olanlardan yapmak isterdim.
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sis651 6 yıl
Biraz daha düzgün bir şey olsaymış...
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