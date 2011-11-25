Dünyanın en parlak Pico projeksiyon cihazı : AAXA P4

Projeksiyon cihazları genelde boyutları ile doğru orantılı olarak parlaklık ve kalite veriyor. Son dönemlerde popüler olan Pico adlı projeksiyon cihazı modelleri küçüklük ve taşınabilirliği bir arada sunarak yeni bir trend başlattı. Ancak parlaklık kalitesi bu küçük cihazlar için bir engel teşkil ediyor.





AAXA adlı firmanın yeni ürünü AAXA P4 batarya ile çalışabilmesinin yanında 80 lümen parlaklık sunarak sınıfında da bir ilki başarıyor. 500gr civarında bir ağırlığa sahip model 75 dakika batarya ile kullanım sunuyor. Bu da bir sunum için yeteri kadar zaman tanıyor.





Cihazın donanım kısmında 750MHz hızında çalışan bir Windows CE mobil işlemci, Texas Instruments imzalı 80 lümen parlaklık sunan DLP, AAXA yüksek kaliteli renk teknolojisi, 15 000 saat ömrü olan LED, 2GB dahili kapasite, 1280 x 800 VGA girişi, microSD kart girişi, kompozit video girişi, 1W hoparlör, 3.5mm kulaklık çıkışı, 720p video desteği ve Office Mobile gibi Windows CE uygulamalarına destek bulunuyor.





AAXA firmasının daha önce P2 adlı başka bir Pico projeksiyon cihazı bulunuyordu ancak parlaklık ve batarya olarak P4 modelinin oldukça gerisindeydi. AAXA P4 modeli 339$ karşılığıında temin edilebiliyor.



