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Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu tamamlandı: Tam 95 bin kilometre

Hollanda'dan Avustralya'ya uzanan 95 bin kilometrelik yolculuk bugün Sidney'de son buldu. Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu olarak nitelendirilen 1119 günlük maceranın detayları haberimizde:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu tamamlandı: Tam 95 bin kilometre
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İklim değişikliği ile mücadelede elektrikli araçların önemine vurgu yapmak isteyen Hollandalı bir adam, bundan 3 yıl evvel özel olarak dönüştürülmüş elektrikli otomobiline atlayarak uzun bir maceraya atıldı. “Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu” olarak nitelendirilen bu macera bugün Avustralya’nın Sidney kentinde son buldu.

Rotada Türkiye de var 

2016 yılında başlattığı “Plug Me In” projesi kapsamında elektrikliye dönüştürülen Volkswagen Golf ile yola çıkan Wiebe Wakker, “The Blue Bandit” adını verdiği araçla tam 95 bin kilometre yol kat etti. Bu süre zarfında 33 ülkeden geçen Wakker’in uğradığı ülkeler arasında Türkiye de var. Dilerseniz rotanın tamamını buradaki siteden görebilirsiniz.

Wiebe Wakker’in 15 Mart 2016 tarihinde Hollanda’dan başlayan yolculuğu, bin 119 gün sonra Avustralya’nın Sidney kentinde sona erdi. Yolculuğu boyunca yemek, barınma ve şarj gibi tüm ihtiyaçlarını web sitesi üzerinden topladığı bağışlarla karşılayan Wakker’in projesine Adobe ve Canon gibi dev firmalar da sponsor oldu.

İnsanların elektrikli araçlar konusundaki olumsuz düşüncelerini yok etmek için yola çıktığını belirten Wakker, “Eğer bir adam elektrikli araçla dünyanın öbür ucuna gidebiliyorsa, bu araçlar günlü kullanım için son derece uygundur” şeklinde konuştu.

Şarj için sadece 300 dolar harcadı 

Yolculuk için elektrikliye dönüştürülen Golf’ün tek şarjla gidebildiği yol en fazla 200 kilometreydi. “Eğer araç elektrikli olmasaydı yolculuk boyunca toplam 6,785 litre (4,552 dolar) benzin almam gerekirdi” diyen Wakker, yol boyunca şarj için sadece 300 dolar harcadığını belirtti.


https://phys.org/news/2019-04-dutchman-world-longest-electric-car.html Yorum Yaz
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NazımHikmetRan 1 ay en beğenilen
Türkiye’de bir arıza yapsaydı , görürdüm 300 doları.
Sanayide kaputunu kaldıran 100 dolar alırdı.
Güzel çalışma begendim.
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The.Mafia 1 ay
95 bin Km 1119 gün ve sadece 300 dolar müthiş rakamlar bir an önce elektrikli araçlara geçmek lazım
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gocen 1 ay
sitesindeki arşivinde Türkiye'nin doğusunu kürdistan bölgesi olarak tanımlıyor. Erzurum'dan itibaren kürdistanmış.Kürtler, Türkiye'den ayrılmak bağımsız olmak istiyorlarmış. Elin oğlu boşa gezmiyor, biz de saflık var herşeyi masumca düşünüyoruz
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scorpion20 1 ay
Şarj için sadece 300 dolar harcadı
gerisini okumadım zaten
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BigMuffin 1 ay
İlk defa dhdeki bi haber heyecanla okudum
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fantomasds 1 ay
95 000 km / 1119 gün = 84,89 km / gün ediyor. Yani günde ortalama 85 km yol katetmiş. Pek de etkilenmedim. station araba her yerine batarya koyabilirdi mesela.
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muammer816 1 ay
güzel iş olmuş.güzel proje.farkındalığı arttırmak için güzel hareket.yalnız o kadar ülkeden geçmiş,şaşırtıcı olan sağ sağlim istediği noktaya varabilmesi bence :D
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medyxnet 1 ay
300 dolar çok az değil mi ? İnandırıcı gelmedi doğrusu.
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sis651 1 ay medyxnet
Mmuhtemelen sponsorlar ve gel bizde şarj et diyen iş yerleri vs. ile gezmiştir. Yani bedava gezmiş oldu adam. :D 300$ ile o kadar yol olmaz.
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1ses1 1 ay
95.000 km nasıl 300 doalrlık elektrik harcamış çok mantıksız. Kaçak mı kullanmış direkten mi almış. Merak ettim
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EmreGLC 1 ay 1ses1
Globel olarak elektrik ve internet fiyatları türkiyenin 4/1 oranında ucuz. Türkiye yaşanılcak memleket değil ama bizi kıskanıyorlarmış mışşş
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serafon 1 ay 1ses1
Adam yardım isteyerek gidiyor, barınma, yiyecek ve şarj. Dolayısıyla bir.çok yerde para vermeden şarj yapmıştır.
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huso44 1 ay
rotaya baktımda adam çok dolanmış. sanırım eskiden istanbulda taksiciydi.
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general4242 1 ay
Bunda dsg varmiydi ki ?
Patlamamis varsa da herhalde
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kenbalx 1 ay
Bendede golf var. 200km menzil az olsada elektrikliye çevirmenin maliyeti nekadar tuttu acaba. Bunu alırken düşünüyordum elektriklimi alsam diye ama 2katı paraydı, hala çok pahalı elektirkli araçlar. :(
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