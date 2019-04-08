Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu tamamlandı: Tam 95 bin kilometre

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İklim değişikliği ile mücadelede elektrikli araçların önemine vurgu yapmak isteyen Hollandalı bir adam, bundan 3 yıl evvel özel olarak dönüştürülmüş elektrikli otomobiline atlayarak uzun bir maceraya atıldı. “Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu” olarak nitelendirilen bu macera bugün Avustralya’nın Sidney kentinde son buldu.

Rotada Türkiye de var

2016 yılında başlattığı “Plug Me In” projesi kapsamında elektrikliye dönüştürülen Volkswagen Golf ile yola çıkan Wiebe Wakker, “The Blue Bandit” adını verdiği araçla tam 95 bin kilometre yol kat etti. Bu süre zarfında 33 ülkeden geçen Wakker’in uğradığı ülkeler arasında Türkiye de var. Dilerseniz rotanın tamamını buradaki siteden görebilirsiniz.

Wiebe Wakker’in 15 Mart 2016 tarihinde Hollanda’dan başlayan yolculuğu, bin 119 gün sonra Avustralya’nın Sidney kentinde sona erdi. Yolculuğu boyunca yemek, barınma ve şarj gibi tüm ihtiyaçlarını web sitesi üzerinden topladığı bağışlarla karşılayan Wakker’in projesine Adobe ve Canon gibi dev firmalar da sponsor oldu.

İnsanların elektrikli araçlar konusundaki olumsuz düşüncelerini yok etmek için yola çıktığını belirten Wakker, “Eğer bir adam elektrikli araçla dünyanın öbür ucuna gidebiliyorsa, bu araçlar günlü kullanım için son derece uygundur” şeklinde konuştu.

Şarj için sadece 300 dolar harcadı

Yolculuk için elektrikliye dönüştürülen Golf’ün tek şarjla gidebildiği yol en fazla 200 kilometreydi. “Eğer araç elektrikli olmasaydı yolculuk boyunca toplam 6,785 litre (4,552 dolar) benzin almam gerekirdi” diyen Wakker, yol boyunca şarj için sadece 300 dolar harcadığını belirtti.

https://phys.org/news/2019-04-dutchman-world-longest-electric-car.html