Dünyanın en yaratıcı şirketleri SolidWorks kullanıyor

Dünyaca ünlü Businesweek dergisi dünyanın en yaratıcı şirketlerini seçti. Bu şirketlerin yüzden 70'inde SolidWorks çözümleri kullanılıyor. Boston Consulting Group ile yapılan araştırmanın 2010 yılı sonuçlarında en yaratıcı 50 şirketin 35'inde Solidworks yazılımları yer alıyor.



Tüm dünyada üç boyutlu projeleri yaratma, simüle etme, yayınlama ve yönetme konusunda firmalara hizmet veren SolidWorks, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama ile yaratıcı firmalardaki kullanım üstünlüğünü bir kez daha ispatladı. Businessweek dergisinin 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği "en yaratıcı şirket" araştırmasının 2010 yılı rakamlarına göre en yaratıcı 50 firmanın %70'i Solidworks çözümlerini tercih ediyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Boston Consulting Group tarafından dünyanın en önemli 1590 yöneticisi ile yapılan görüşmeler sonucunda dünyanın "en yaratıcı şirketleri" ortaya çıktı. Toplamda 21 soru üzerinden yapılan araştırmada yöneticiler birbirinden bağımsız olarak hangi firmaların daha yaratıcı işler yaptıklarını belirledi. Endüstri, tıp, bilim, perakende, eğitim, teknoloji ve ulaşım gibi alanlarda ortaya çıkan şirketlerin büyük bir bölümü günümüzde Solidworks yazılımlarından yaratıcı alanda faydalanıyor.

Dünya üzerinde bir milyon üçyüz binin üzerinde kullanıcıya sahip olan SolidWorks, toplamda 134 bin firma ile çalışıyor. Toplamda 23 farklı noktadan dünyadaki firmalara hizmet sunan SolidWorks, üç boyutlu tasarım ile uğraşan 670 binin üzerinde kişiye ulaşıyor. SolidWorks, yaratıcı işler yapan firmalara 1993 yılından beri çözümler sunuyor.

Konu hakkında yorum yapan DS Solidworks Marka Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Christine Washburn, konuyla ilgili şunları belirtti; "Sunduğumuz çözümler bu yaratıcı firmalara uygun nitelikte. Bizler de kendi içimizde yaratıcı sürecimizi sürekli devam ettirerek müşterilerimizin istedikleri amaca ulaşmaları için en doğru aracı üretmeye çalışıyoruz. Buna en iyi örnek yeni geliştirdiğimiz Sürdürülebilirlik yazılımı. Bu yazılım sayesinde ekipler doğaya en az zarar verecek malzemeleri seçip, buna göre yaratım süreçlerine hız verebiliyor, yarattıkları bu projeyi simüle ederek nasıl bir etki yapabileceğini önceden görebiliyor. Daha kısa sürede daha yaratıcı ve doğa ile dost sonuçlara ulaşabiliyorlar" dedi.

DS SolidWorks hakkında daha fazla bilgi için www.solidworks.com.tr, adresine başvurulabilir.

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