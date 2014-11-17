Dünyanın ilk tamamen yeşil elektrik enerji şebekesi

Yeşil enerji içeren şebeke oluşturmak artık günümüzde neredeyse standart hale gelmiş durumda ama tamamen yeşil enerjiden oluşan bir şebeke oldukça zor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de ani elektrik isteklerini desteklemenin oldukça zor olması. Mesela 5 MW'lık ani istek artışlarını tolere etmek için 50 MW'lık kömür santrali kurmak gerekiyor. Bu santraller en düşük %70'de çalışmak zorunda kalıyorlar ve %2 oynama yapmak için %90 oranında çalışma gücüne alınmak zorunda kalıyorlar. Üstelik bu enerji ya fazlalık oluşturup boşa harcanıyor ya da yeşil enerjinin yerini kaplıyordu.

Bu nedenle kağıt üzerinde yeşil kalsanız bile şebekenizin tamamen yeşil olması oldukça zor. Tam da bu sonuçtan hareketle Almanya'daki Mecklenberg ağı 5 MW/MW saat enerji depolama merkezi kurdu. Bu tesiste 1600 pil kutusu ve bunların içinde 25,600 Lityum-magnezyum-oksit hücresi milisaniyeler içinde tepki verebiliyor ve frekansın dengelenmesinde büyük faydası oluyor.

Bu yazı DH+ editörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Eylül sayısında yayınlanmıştır.





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