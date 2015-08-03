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Dünya'nın manyetik alanı sanıldığından çok daha eski olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünya'nın manyetik alanı sanıldığından çok daha eski olabilir
 Dünya'nın etrafını sararak Güneş rüzgarlarının atmosfere girmesini engelleyen ve böylece Dünya'daki yaşamın devam etmesini sağlayan manyetik alan hakkında ortaya çıkan yeni detaylar, Dünya'nın manyetik alanının daha önce düşünülenden çok daha eski olabileceğini gösterdi.
 Dünya'nın manyetik alanının ne kadar yaşlı olduğunu öğrenmek için yürütülen araştırmalara öncülük eden ünlü jeofizikçi John Tarduno ve Rochester Üniversitesi'ndeki ekibi tarafından yürütülen yeni araştırma, manyetik alanın 4.2 milyar yaşında olabileceğini ortaya çıkardı. Aralarında Tarduno'nun da yer aldığı jeofizikçiler tarafından daha önce yapılan araştırmalar sonucunda manyetik alanın yaklaşık 3.3 milyar yaşında olduğu düşünülmüş olsa da, yeni araştırma bu değerlendirmenin doğru olmadığını gösterdi.
 Manyetik alanın ne kadar yaşlı olduğunu anlamak için Avustralya'da bulunan zirkon minerallerini inceleyen Tarduno ve ekibi, Dünya'nın henüz genç olduğu zamanlara ait olan bu değerli taşların içinde yer alan manyetitlerden yola çıkarak manyetik alanın 4.2 milyar yaşında olduğuna kanaat getirdiler.

http://www.gizmag.com/earth-magnetic-field-4-billion-years-old/38721/ Yorum Yaz
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profecco 4 yıl en beğenilen
Dünya'nın Güneş'ten gelen radyoaktif ışınlara karşı koruyuculuğunu yapan Van Allen Kuşağı bu manyetizma sonucu oluşmuştur. Dünya oluşurken en ağır elementlerden olan metallerin yer çekimiyle merkezde toplanması ve manyetizmayı oluşturması, bunun da Dünya'nın yaşı kadar eski olması kadar doğal bir şey yok.
Dünya'nın Güneş'ten gelen radyoaktif ışınlara karşı koruyuculuğunu yapan Van Allen Kuşağı bu manyetizma sonucu oluşmuştur. Dünya oluşurken en ağır elementlerd...
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
"Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık."
2 Yanıt Yanıtla +12
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montevo 4 yıl
IhtiyarDelikanli
Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık.

günde kelimesi için kullanılan arapça kelime zaman ve evre gibi manalara da gelmektedir.diğer taraftan allah kurnada zamanın izafiliğinden bahseder.bu gün bizim günümüz olmayabilir ki olmadığı çok belli
IhtiyarDelikanliGökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık.günde kelimesi için kullanılan arapça kelime zaman ve evre gibi...
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THUGGER 4 yıl
Su teleskobu yapan ne mubarek bir insanmis sayesinde nereleri goruyoruz
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pranis 4 yıl
Beyler şimdi ateist, teist tartışması yapmayalım. Herkes biliyor ki kutsal kitapların çevirileri, bilime göre evrilip bükülüyor. bunu inkar etmeyin. 6 günü falan yok. kur'an ayetlerini yazıp da reklam yapmayın artık yeter. her yer reklam dolu. şu bilimin yanına dini sokuşturup komik duruma düşmeyin artık. buradaki sığ düşüncelerle bu konuda tartışılmaz zaten. teknoloji yorumlarını yapın kafanızın basmadığı şeylere dalmayın. zaten saçma sapan mantıklarla klişe cümlelerle geleceksiniz. cevap istemiyorum.
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Mesudum 4 yıl
Yaşlı olsa ne olacak, yeni olsa ne olacak?
Makalede bu da yer alsaymış keşke
(muhtemelen orijinal makalede de yer almamıştır)
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kadirirdem 4 yıl
rabbim herşeyi nasıl birbiriyle uyum içinde yaratmış....
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CooL_ROMEO 4 yıl
Bilimi seviyorum ya...
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createemir 4 yıl
Fringe izledikten sonra çok normal bir haber geldi bana
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montevo 4 yıl
IhtiyarDelikanli
Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık.

günde kelimesi için kullanılan arapça kelime zaman ve evre gibi manalara da gelmektedir.diğer taraftan allah kurnada zamanın izafiliğinden bahseder.bu gün bizim günümüz olmayabilir ki olmadığı çok belli
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
"Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık."
2 Yanıt Yanıtla +12
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Kartal Göz 4 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
"Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık."

Eee?
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Tolgá 4 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

"Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık."

yav he he.
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profecco 4 yıl en beğenilen
Dünya'nın Güneş'ten gelen radyoaktif ışınlara karşı koruyuculuğunu yapan Van Allen Kuşağı bu manyetizma sonucu oluşmuştur. Dünya oluşurken en ağır elementlerden olan metallerin yer çekimiyle merkezde toplanması ve manyetizmayı oluşturması, bunun da Dünya'nın yaşı kadar eski olması kadar doğal bir şey yok.
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