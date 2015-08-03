Dünya'nın manyetik alanı sanıldığından çok daha eski olabilir

Dünya'nın etrafını sararak Güneş rüzgarlarının atmosfere girmesini engelleyen ve böylece Dünya'daki yaşamın devam etmesini sağlayan manyetik alan hakkında ortaya çıkan yeni detaylar, Dünya'nın manyetik alanının daha önce düşünülenden çok daha eski olabileceğini gösterdi.



Dünya'nın manyetik alanının ne kadar yaşlı olduğunu öğrenmek için yürütülen araştırmalara öncülük eden ünlü jeofizikçi John Tarduno ve Rochester Üniversitesi'ndeki ekibi tarafından yürütülen yeni araştırma, manyetik alanın 4.2 milyar yaşında olabileceğini ortaya çıkardı. Aralarında Tarduno'nun da yer aldığı jeofizikçiler tarafından daha önce yapılan araştırmalar sonucunda manyetik alanın yaklaşık 3.3 milyar yaşında olduğu düşünülmüş olsa da, yeni araştırma bu değerlendirmenin doğru olmadığını gösterdi.



Manyetik alanın ne kadar yaşlı olduğunu anlamak için Avustralya'da bulunan zirkon minerallerini inceleyen Tarduno ve ekibi, Dünya'nın henüz genç olduğu zamanlara ait olan bu değerli taşların içinde yer alan manyetitlerden yola çıkarak manyetik alanın 4.2 milyar yaşında olduğuna kanaat getirdiler.



http://www.gizmag.com/earth-magnetic-field-4-billion-years-old/38721/