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Dünyanın yeni en incesi Vivo X3 resmi : 4 çekirdekli işlemci, 5.75mm kalınlık

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,9b
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49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın yeni en incesi Vivo X3 resmi : 4 çekirdekli işlemci, 5.75mm kalınlık

Dünyanın en incesi ünvanıyla pazarda bulunan Huawei Ascend P6, artık bu ünvanını diğer bir Çinli Vivo X3'e devrediyor. 5.75mm'lik Vivo X3 modeli firma tarafından resmen duyuruldu. 

Vivo, modeli için ilgili ürün sayfasını da yayına sunmuş durumda. Bu kadar ince bir kasa içerisine iddialı bir donanım koymayacağı tahmin edilen Vivo, bunun yerine farklı özellikleri ön plana çıkarmayı planlıyor.

Model MT6589T olduğu tahmin edilen 4 çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan MediaTek çözümü yer alıyor. Bu çözümde 357MHz saat hızında çalışan PowerVR SGX 544 grafik birimi mevcut.

5 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlük tercih edilmiş. 8MP çözünürlükte arka kamera f/2.2 diyafram aralığına sahip ve HDR destekli.  Ön kamera ise 5MP çözünürlükte. 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2000mAh batarya, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde modelin diğer özellikleri mevcut.

Modelde el hareketleri ile telefonu yönetmenizi sağlayan bir kızılötesi sensör yer alıyor. Ayrıca ses tecrübesini en yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla ESS firmasından ES9018 DAC ses yongası da modele eklenmiş. 1 Eylül'de Çin'de satışa çıkacak olan Vivo X3 modeli 408$ seviyesinde. Modelin mavi renkli versiyonu 5.75mm kalınlıkta iken, beyaz renkli versiyonu ise 5.95mm kalınlıkta. 

http://www.vivo.com.cn/vivo/x3/function.php Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Turkcell bu tasarımları görüyormu acaba yada görünce 700 tane mühendis utanıyormu
1 Yanıt Yanıtla +63
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pastadanadam 6 yıl
Taktılar inceliğe arkadaş.Şarjı uzun gitsin de kalın olsun problem olmaz.
1 Yanıt Yanıtla +9
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cagataykoroglu 6 yıl
Ben s3 ü bile doğru düzgün tutamıyorum. Telefonların incelemesi elde tutuşu zorlaştırıyor. Bu telefonu her gün düşürürüm.
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 3 yıl
oyle mi laaaaa
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thestell 6 yıl
Asırı guzel duruyor
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magicboyguccino 6 yıl thestell

kullanan arkadaşlar yorumlarınızı yazsa bilgilenmiş olurduk.
cihaz Çinde 400 $ üzerinde bir fiyat ile satılıyor. En ufak bir indirim bile yapmıyorlar :
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar bu telefonu aldim kilifda dahaguzel duruyor turkce menu yok birde 3G giremiyorum sebekelerimizde bu telefom icin 3g ayarlari yok ondan sanirim bu proplemi nasil cozerim acaba bilen varsa yardim etsin sevinirim
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complete_ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaslar bu telefonu aldim kilifda dahaguzel duruyor turkce menu yok birde 3G giremiyorum sebekelerimizde bu telefom icin 3g ayarlari yok ondan sanirim bu proplemi nasil cozerim acaba bilen varsa yardim etsin sevinirim

telefon çin için ürelmiş woldwide versiyonu sonra çıkacak wdcma şebekeyi desteklemiyor..yapacak bişey yok bu şekilde kullanacaksınız..size ürünün ses kalitesini ve detayını sormak istiyorum zira ess 9018 dac var içinde ses sizi mennun etti mi?
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magicboyguccino 6 yıl DH Misafiri
bu modelde 3g malesef kullanılamıyor. donanimi nedeni ile

bu arada ses kalitesini nasıl buldunuz? üzerinde dac hakkını verebiliyormu?

ses kayıt için ayrı özellikleri varmış. kayıt performanısını test edebildinizmi?
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dasfidanya 6 yıl
Telefon supermis cok hosuma gitti tasarimi. Markasi apple olsa ortalik ayaga kalkar.
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senersongur 6 yıl
General mobile bu telefonu da getirir umarim.699TL'den de satar.
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OverClocK1ng 6 yıl
pastadanadam
Taktılar inceliğe arkadaş.Şarjı uzun gitsin de kalın olsun problem olmaz.

Evet ya. Eloğlu yarım santime hem telefonun donanımını hem de 2000 lik batarya sığdırsın, diğer öküzler de 1 cm lik telefona 4000 lik pil koyamasın. Trajikomik...
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tasdemir01 6 yıl
bunu duyan türkcell mühendisleri 4 milimetre inceliğinde telefon yapmak için kolları sıvadı :)
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Fear of the Dark 6 yıl
Tasarım on numara
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DoktorJames 6 yıl
gittikçe inceliyor , ben seviyorum bazısı sevmeye bilir
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altanbilisim 6 yıl
Tam bana göre çok şık, bide bataryasi iyi olursa alabilirim
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