Dünyanın yeni en incesi Vivo X3 resmi : 4 çekirdekli işlemci, 5.75mm kalınlık





Dünyanın en incesi ünvanıyla pazarda bulunan Huawei Ascend P6, artık bu ünvanını diğer bir Çinli Vivo X3'e devrediyor. 5.75mm'lik Vivo X3 modeli firma tarafından resmen duyuruldu.





Vivo, modeli için ilgili ürün sayfasını da yayına sunmuş durumda. Bu kadar ince bir kasa içerisine iddialı bir donanım koymayacağı tahmin edilen Vivo, bunun yerine farklı özellikleri ön plana çıkarmayı planlıyor.





Model MT6589T olduğu tahmin edilen 4 çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan MediaTek çözümü yer alıyor. Bu çözümde 357MHz saat hızında çalışan PowerVR SGX 544 grafik birimi mevcut.





5 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlük tercih edilmiş. 8MP çözünürlükte arka kamera f/2.2 diyafram aralığına sahip ve HDR destekli. Ön kamera ise 5MP çözünürlükte. 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2000mAh batarya, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde modelin diğer özellikleri mevcut.





Modelde el hareketleri ile telefonu yönetmenizi sağlayan bir kızılötesi sensör yer alıyor. Ayrıca ses tecrübesini en yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla ESS firmasından ES9018 DAC ses yongası da modele eklenmiş. 1 Eylül'de Çin'de satışa çıkacak olan Vivo X3 modeli 408$ seviyesinde. Modelin mavi renkli versiyonu 5.75mm kalınlıkta iken, beyaz renkli versiyonu ise 5.95mm kalınlıkta.

http://www.vivo.com.cn/vivo/x3/function.php