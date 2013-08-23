Dünyanın yeni en incesi Vivo X3 resmi : 4 çekirdekli işlemci, 5.75mm kalınlık

Haber Editörü
Dünyanın en incesi ünvanıyla pazarda bulunan Huawei Ascend P6, artık bu ünvanını diğer bir Çinli Vivo X3'e devrediyor. 5.75mm'lik Vivo X3 modeli firma tarafından resmen duyuruldu.
Vivo, modeli için ilgili ürün sayfasını da yayına sunmuş durumda. Bu kadar ince bir kasa içerisine iddialı bir donanım koymayacağı tahmin edilen Vivo, bunun yerine farklı özellikleri ön plana çıkarmayı planlıyor.
Model MT6589T olduğu tahmin edilen 4 çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan MediaTek çözümü yer alıyor. Bu çözümde 357MHz saat hızında çalışan PowerVR SGX 544 grafik birimi mevcut.
5 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlük tercih edilmiş. 8MP çözünürlükte arka kamera f/2.2 diyafram aralığına sahip ve HDR destekli. Ön kamera ise 5MP çözünürlükte. 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2000mAh batarya, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde modelin diğer özellikleri mevcut.
Modelde el hareketleri ile telefonu yönetmenizi sağlayan bir kızılötesi sensör yer alıyor. Ayrıca ses tecrübesini en yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla ESS firmasından ES9018 DAC ses yongası da modele eklenmiş. 1 Eylül'de Çin'de satışa çıkacak olan Vivo X3 modeli 408$ seviyesinde. Modelin mavi renkli versiyonu 5.75mm kalınlıkta iken, beyaz renkli versiyonu ise 5.95mm kalınlıkta.
This ad is supporting your extension SmoothScroll. Turn off these ads?
http://www.vivo.com.cn/vivo/x3/function.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kullanan arkadaşlar yorumlarınızı yazsa bilgilenmiş olurduk.
cihaz Çinde 400 $ üzerinde bir fiyat ile satılıyor. En ufak bir indirim bile yapmıyorlar :
telefon çin için ürelmiş woldwide versiyonu sonra çıkacak wdcma şebekeyi desteklemiyor..yapacak bişey yok bu şekilde kullanacaksınız..size ürünün ses kalitesini ve detayını sormak istiyorum zira ess 9018 dac var içinde ses sizi mennun etti mi?
bu arada ses kalitesini nasıl buldunuz? üzerinde dac hakkını verebiliyormu?
ses kayıt için ayrı özellikleri varmış. kayıt performanısını test edebildinizmi?
Evet ya. Eloğlu yarım santime hem telefonun donanımını hem de 2000 lik batarya sığdırsın, diğer öküzler de 1 cm lik telefona 4000 lik pil koyamasın. Trajikomik...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4850 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, vivo