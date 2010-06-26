Duracell'in MyGrid şarj cihazı artık iPhone ve microUSB'li mobil cihazları da destekliyor

Enerji depolama çözümleriyle bilinen Duracell'in, birden fazla elektronik cihazı şarj ederken ortaya çıkan kablo kargaşasına son veren MyGrid şarj cihazının desteklediği ürün sayısı hızla artıyor.

Duracell, Apple'ın popüler telefonları iPhone 3G ve 3Gs ile micro-USB üzerinden şarj olan diğer mobil cihazlara yönelik hazırlanan MyGrid kitleleri satışa sunarak, bu cihazların MyGrid şarj cihazıyla uyumlu hale getirdi.

Aynı anda 4 cihazı şarj edebilen MyGrid ile hazırlanan tanıtım görseline Duracell'in sitesinden ulaşabilirsiniz.