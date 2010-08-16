Turkcell'in mobil uygulama yarışmasına yaratıcı beyinlerden büyük ilgi



Düşmez Kalkmaz'ı yazdı, Turkcell'den 20 bin TL kazandı!





Türkiye'nin en kapsamlı mobil uygulama yarışması Uygulamalar Yarışıyor, birbirinden renkli ve yaratıcı fikirlerin ?çarpışmasına' sahne oldu. Yarışmada ilk üçe girmeyi başaran yetenekli girişimciler para ödüllerinin yanı sıra uygulamalarını milyonlarca kişiye ulaştırma imkânına kavuştu



Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell'in Türkiye'de geliştirilen mobil uygulama sayısını artırmak, ekosisteme yeni oyuncular kazandırmak ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Uygulamalar Yarışıyor"un kazananlarıaçıklandı. Türkiye'nin en kapsamlı mobil uygulama yarışması olan Uygulamalar Yarışıyor'da dereceye girenler ödüllerine Turkcell'in Tepebaşı'ndaki Genel Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle kavuştu. Kazanan uygulamalar, Türkiye'nin en büyük mobil uygulama dükkanı olan Turkcell Uygulamalar'da yerini alarak milyonlarca kişinin kullanımına açılacak.



"Türkiye'nin Bill Gates'leri, Steve Jobs'larını ortaya çıkaracak yarışma"



Dereceye girenlere ödüllerini veren Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar, kazananları tebrik ederek şunları söyledi:

"Sürekli yenilik peşinde koşan, değişim ve farklılaşmaya inanan, insana değer veren Turkcell kendi ekosistemiyle büyüyen bir şirket. Bu ekosistemin odağında, yeni fikirler, inovasyon, iş ortakları ve girişimciler var. Uygulamalar Yarışıyor gibi yeni fikirlerin, yaratıcılığın bir arada bulunduğu platformların ülkenin geleceği için çok önemli olanaklar sunduğuna inanıyoruz. Yarışmaya gösterilen büyük ilgi bu inancımızı daha da pekiştiriyor. 18 ayrı üniversite ve 4 firmadan gelen uygulamalar Türk insanının, fırsat verildiği takdirde, ne kadar yaratıcı olabildiğinin en güzel örneğini teşkil ediyor. Yakın zamanda ikincisini düzenleyeceğimiz Uygulamalar Yarışıyor'un, Türkiye'nin Bill Gates'lerini, Steve Jobs'larını ortaya çıkaracak en önemli inovasyon platformlarından biri olacağına inanıyoruz" dedi.

?Düşmez Kalkmaz'ı yarattı zirveye çıktı



Jürinin bilişim ve iletişim dünyasının önde gelen isimlerinden oluştuğu yarışmanın birincisi ?Düşmez Kalkmaz' adlı uygulamasıyla Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Gökberk Ergün oldu. Ergün'e 20 bin TL'lik büyük ödülü getiren Düşmez Kalkmaz, yaşlı ya da epilepsi hastaları gibi düşme riski taşıyanlar yere düştüğünde, cep telefonunun bu durumu anlayarak anında hasta yakınları ya da sağlık kuruluşlarını bir mesajla haberdar etmesini sağlıyor.



Uygulamalar Yarışıyor'da ikinciliğe Ege Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Cahit Gürgüç layık görüldü. Gürgüç'e 10 bin TL'lik ödülü getiren ?Sobe' adlı uygulama dokunmatik ekranlı telefonlarda görme engellilerin temel ses hizmetleri dışındaki katma değerli servislere ulaşmalarını ve hayatlarını kolaylaştırmalarını sağlıyor.

Yarışmanın üçüncülüğü ve 5 bin TL'lik ödülü ise ?Renklerim' adlı uygulamasıyla Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Orkun Kılınç'ın oldu. Kılınç'ın renk körlerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen uygulaması renk körlerinin ayırt edemediği renkleri ve farkına varamadığı ayrıntıları görmesine yardımcı oluyor.

Jüri, Turkcell Akademi Eğitim Bursu ödülüne Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Doğukan Erenel ve Tasarımcı Emre Pehlevan'ın birlikte geliştidiği Kazı Kazan uygulamasını layık görülürken, Mobinex kategori ödülünü Tolga Çöplü, Dilfer Nasir, Selin Sade Çöplü, Hamdi Yılmaz'ın ekip olarak Mobinex Smartface Designer kullanarak geliştirdikleri "Bana Gel" uygulaması aldı.



Turkcell'den Yazılım Geliştiricilere Destek Programı



Turkcell İş Ortaklığı Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi Bölüm Başkanı Ethem Eldem ödül töreninde, yazılım geliştiricilere yönelik destek programının müjdesini de verdi. Eldem, "Yazılım Geliştirici Destek Programı ile yazılım geliştiricilere eğitim ve danışmanlık desteğinin yanısıra fikirlerini ticarileştirme fırsatı da sunuyoruz. Turkcell olarak, yenilikçi fikir sahibi yazılımcıları ve girişimciliği önümüzdeki dönemde de desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

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