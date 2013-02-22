Düşük fiyatlı Android bilgisayar isteyenlere özel,"CoolShip"





Android işletim sistemi ile çalışan birçok farklı cihaz hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Kickstarter benzer yapısı ile faaliyet gösteren Indiegogo sitesi üzerinde başlatılan CoolShip projesi, uygun fiyatı, Android işletim sistemi ve yenilenebilir yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Indiegogo üzerinde FocusWill Information Tehnology şirketi tarafından başlatılmış bir bilgisayar projesi olan CoolShip, üzerinde özelleştirilmiş Android işletim sistemi bulunan bir bilgisayar. Klavye formunda hazırlanmış olan CoolShip altında, 1.5GHz ARM çift çekirdekli işlemci, 1GB bellek ve 4 ile 8GB arasında Nand Flash taşıyor. Üzerinde VGA, HDMI, USB, Ethernet portları yanında, Wi-Fi bağlantı özelliği de yer alan cihaz, stereo hoparlörleri sayesinde ses verebiliyor.

Android 4.0 işletim sisteminin özelleştirilmiş bir halini kullanan ve firma tarafından CoolShip OS adı verilen işletim sistemine sahip olan bilgisayar, yeni teknolojiler ve ürünler doğrultusunda RAM, ROM ve işlemcisi ufak bir kapak açılarak yükseltilebiliyor. Ayrıca klavyesi üzerinde işletim sistemine özel kısa yollar barındıran CoolShip, Indiegogo üzerinden yapılacak 89$'lık bağış ile Nisan ayında elde edilebiliyor.

Özellikle çocuklar, oteller ya da işyerleri için yeterli özellikler sunabilen CoolShip projesi, hedeflediği 10,000$'lık oranın henüz 885$'lık kısmını toplamış durumda. Bitimine daha 24 gün olan proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/coolship-an-android-desktop-computer-that-looks-like-a-keyboard

http://www.indiegogo.com/projects/coolship-an-android-desktop-computer-that-looks-like-a-keyboard