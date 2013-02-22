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Düşük fiyatlı Android bilgisayar isteyenlere özel,"CoolShip"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
581
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16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Düşük fiyatlı Android bilgisayar isteyenlere özel,

Android işletim sistemi ile çalışan birçok farklı cihaz hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Kickstarter benzer yapısı ile faaliyet gösteren Indiegogo sitesi üzerinde başlatılan CoolShip projesi, uygun fiyatı, Android işletim sistemi ve yenilenebilir yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Indiegogo üzerinde FocusWill Information Tehnology şirketi tarafından başlatılmış bir bilgisayar projesi olan CoolShip, üzerinde özelleştirilmiş Android işletim sistemi bulunan bir bilgisayar. Klavye formunda hazırlanmış olan CoolShip altında, 1.5GHz ARM çift çekirdekli işlemci, 1GB bellek ve 4 ile 8GB arasında Nand Flash taşıyor. Üzerinde VGA, HDMI, USB, Ethernet portları yanında, Wi-Fi bağlantı özelliği de yer alan cihaz, stereo hoparlörleri sayesinde ses verebiliyor.
 
Düşük fiyatlı Android bilgisayar isteyenlere özel,
Android 4.0 işletim sisteminin özelleştirilmiş bir halini kullanan ve firma tarafından CoolShip OS adı verilen işletim sistemine sahip olan bilgisayar, yeni teknolojiler ve ürünler doğrultusunda RAM, ROM ve işlemcisi ufak bir kapak açılarak yükseltilebiliyor. Ayrıca klavyesi üzerinde işletim sistemine özel kısa yollar barındıran CoolShip, Indiegogo üzerinden yapılacak 89$'lık bağış ile Nisan ayında elde edilebiliyor.
Özellikle çocuklar, oteller ya da işyerleri için yeterli özellikler sunabilen CoolShip projesi, hedeflediği 10,000$'lık oranın henüz 885$'lık kısmını toplamış durumda. Bitimine daha 24 gün olan proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 
http://www.indiegogo.com/projects/coolship-an-android-desktop-computer-that-looks-like-a-keyboard 

http://www.indiegogo.com/projects/coolship-an-android-desktop-computer-that-looks-like-a-keyboard Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shaq t 6 yıl
Adı üzerinde proje ürünü olduğu için klavyede windows tuşu var, bitmiş halinde klasik android tuşlar olacak. Bu arada televizyonada kablosuz ekran aparatı ile bağlanıyor.
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londoner23 6 yıl
its really cool one.. :)
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_bluescream_ 6 yıl
BurayaNeYazıyoruz
Klavyeye Windows butonu koymuşlar baştan Fail olmuş bu ya la

aynen benımde dikktimi çekti. android cihazda windows butonu :D toplama mal gibi olmuş
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terbay 6 yıl
Düşünen Biri
artenisçıkış fiyatıda 89 yada 99 dolar olursa Piyasa da çok daha güçlü modeller var. bu cümlenin bir anlamı kalmaz,
Zaten diğer güçlü modellerde 99 dolar civarı.

bu diğer modellerden örnek veya link verebilir misiniz? bakındım ama asus eee harici bir şey bulamadım.
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ALooNeBoy87 6 yıl
Bu kadar devasa bir klavye yapacağına biraz daha kibar, ufak birşey yapsaydı keşke. Ama ben açıkçası beğendim. Logitech'in touchpad'li klavyelerine yapsalar süper olurdu.
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TheLastNinja2 6 yıl
Hey gidi günler hey, Commodore 64 geldi aklıma. Bilmeyen ve yeni gören birisi klavye zanneder fakat buradaki gibi bir bilgisayar ve benim gibi pek çok kimsenin gönlünde bir yaradır/sevinçtir/özlemdir/tertemiz duygularının bozulmamış halini anımsatan bir huzurdur.
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laguns 6 yıl
ilginç ama kullanışlı gördüm ben aleti iş yapar diye düşünüyorum ...


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AERN 6 yıl
İlginç :) Bilgi için teşekkürler.
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KalemKolik 6 yıl
Ucuz mucuzda en azından şu internet surf işini adam akıllı ne zaman bu tarz cihazlar çıkarsa o zaman iş yapar.Halen 2002 yılından kalma pclerin internet performansını veremeyen mobil işlemciler istemiyoruz.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
Klavyeye Windows butonu koymuşlar baştan Fail olmuş bu ya la
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cumhurkey 6 yıl
comodore 64 geri dönmüş.
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artenis 6 yıl
çıkış fiyatıda 89 yada 99 dolar olursa '' Piyasa da çok daha güçlü modeller var. '' bu cümlenin bir anlamı kalmaz,
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Be All My Sins Remembered 6 yıl artenis
artenis
çıkış fiyatıda 89 yada 99 dolar olursa '' Piyasa da çok daha güçlü modeller var. '' bu cümlenin bir anlamı kalmaz,

Zaten diğer güçlü modellerde 99 dolar civarı.
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