Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Düşük performanslı cihazlar için geliştirilen Gmail Go uygulaması artık indirilebilir

Google'ın düşük donanıma sahip cihazlar için tasarladığı Gmail Go uygulaması Play Store'daki yerini aldı. İşte daha az sistem kaynağı ve veri tüketen Gmail Go ile ilgili detaylar.
1 yıl
2,7b
1
12
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, 1 GB'tan daha az RAM ile çalışan düşük performanslı cihazlar için yeniden tasarladığı uygulamalar arasına Gmail'i de eklemiş durumda. Arama devinin Gmail Go adını verdiği uygulama Gmail ile yapabildiğiniz tüm işlemleri daha az sistem kaynağı ve veri harcayarak yapmanızı sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung'dan yeni logo tescili: Akıllı gözlük mü geliyor?"
Standart bir e-posta uygulamasından beklediğiniz her şeyi sunan Gmail Go, sistem kaynaklarını minimum tükettiği gibi, e-postalardaki görüntüleri de isteğe göre yüklüyor. Ayrıca normal Gmail uygulamasının boyutu 20.66 MB iken hafif sürümde bu rakamın 9.51 MB'a düşürüldüğünü görüyoruz.

Sadece Android Oreo'lu cihazlara yüklenebiliyor

Uygulama ayrıca tüm IMAP, POP3 ve Exchange e-posta hesaplarınızı aynı çatıda toplamanıza olanak sağlıyor. Gmail Go'nun arayüzü ise normal Gmail uygulaması ile aynı. Şu an için sınırlı sayıda ülke için Google Play Store'da resmi olarak indirmeye sunulan uygulama, yalnızca Android 8.1 Oreo çalıştıran cihazlara yüklenebiliyor. Ayrıca buraya tıklayarak APK Mirror üzerinden indirebilirsiniz.

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/gmail-go-app-released-now-available-download-android-features-google-play-1813030 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hanımneder 1 yıl
PTT Mail varken

Yerli ve milli haber yapmayan DH’yi kınıyorum

Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Soul741 1 yıl en beğenilen
1GB Ram'li cihazda çalışsın diye uygulama yapıyorsun, sonra da Android 8.1'i şart koşuyorsun. Android 8.1 li olan 1GB bellekli kaç cihaz var ki? Bu ne saçmalık.
1GB Ram'li cihazda çalışsın diye uygulama yapıyorsun, sonra da Android 8.1'i şart koşuyorsun. Android 8.1 li olan 1GB bellekli kaç cihaz var ki? Bu ne saçmalık....
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
furkann20 1 yıl
Gmail ve Gmail Go olarak iki uygulamayı geliştirmek yerine tek bir Gmail uygulamasına odaklanmak (mesela telefonun özelliklerine göre otomatik performans optimizasyonu gibi) hem zaman hem emek açısından daha mantıklı bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bandogge 1 yıl
Hem düşük donanimli hem de Oreo'lu olacak.
Kusura bakmayin ama bu bildiğin başak geçmektir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl
Simdi GM, Discovery 1'ler icin Android Go guncellemesi veriyormus. Biz de cekmeceden cikartip kullaniyormusuz. Nasil hayal ama? Saka bir yana da programin boyutu cok farketmiyor ki calisrken kullandigi sistem kaynaklari tuketimi icin. 35 mb boyutundaki firefox ile 150 mb'lik Opera ayni rami tuketiyor acikken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Soul741 1 yıl en beğenilen
1GB Ram'li cihazda çalışsın diye uygulama yapıyorsun, sonra da Android 8.1'i şart koşuyorsun. Android 8.1 li olan 1GB bellekli kaç cihaz var ki? Bu ne saçmalık.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tengrist 1 yıl
Kit kat kullananlar gitsin kumda oynasın demiş Gogul amcamız Herkesin telefonu tableti oreo çünki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 yıl
Gmail siyayey tarafından geliştirilmiştir ve ıncık cıncık yapar datalarınızı.
Onlar için çok da önemli bir şey yapmıyorsanız kullanabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Gmail siyayey tarafından geliştirilmiştir ve ıncık cıncık yapar datalarınızı.
Onlar için çok da önemli bir şey yapmıyorsanız kullanabilirsiniz.

Söyle ne kullanalım. Outlook (Microsoft) Yahoo hepsi birilerinin elinde

Konuya gelince bu Android Go için yapilan bir çalışma ucuz yolli telefonlara gelecek
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Dusuk performanslilar icin yerlisi var mi ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanımneder 1 yıl
PTT Mail varken

Yerli ve milli haber yapmayan DH’yi kınıyorum

Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2658 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, e-posta ve
8 etiket daha android oreo hafif gmail go mail light Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Snapchat kullanıcıları eski sürüme geçilmesi için 1 milyon imza topladı 1 yıl EagleRay: Hem havada hem suda gidebilen drone 1 yıl Bitcoin'in değeri yeniden 10.000$'ın üstüne çıktı 1 yıl Doktora öğrencisi havada asılı kalan atom fotoğrafıyla ödül aldı 1 yıl Microsoft, telefondan PC'ye fotoğraf aktarımını kolaylaştıran uygulama çıkardı 1 yıl iOS 11.2.5 sürümündeki bu mesaj iPhone'ları çökertiyor [Güncelleme] 1 yıl Tesla Model X Kanada'da polis aracı oldu 1 yıl HTC Desire 12'ye ait detaylar belli oldu 1 yıl Xiaomi Redmi Note 5 Pro kamera örnekleri [Galeri] 1 yıl Windows 10'a hız arttıracak "Ultimate Performance" modu geliyor 1 yıl Snapdragon 855, 7nm üretim mimarisiyle gelebilir 1 yıl 2017’de Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülkeler belli oldu 1 yıl Uber 2017'de 4.5 milyar dolar zarar etti 1 yıl Google Chrome'da reklam engelleme özelliği aktif duruma geçti 1 yıl Amazon artık Microsoft'tan daha değerli 1 yıl Mi Sport Bluetooth kulaklık incelemesi 1 yıl Threadripper için geliştirilen ASRock X399M Taichi anakart detaylandı 1 yıl Elektrikli Opel Corsa resmi onayı aldı 1 yıl 3D Touch özelliği tarihe karışıyor 1 yıl Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod ahşap yüzeylerde leke bırakıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Düşük performanslı cihazlar için geliştirilen Gmail Go uygulaması artık indirilebilir Sonraki Mehmet Şimşek’ten sanal paralara gönderme: “Para basmak devletin işi” 1 yıl Trafik sigortasında yeni model yolda 1 yıl Samsung'dan yeni logo tescili: Akıllı gözlük mü geliyor? 1 yıl KGI: 6.1inç boyutlu iPhone 699-799 dolar fiyata sahip olacak 1 yıl Nokia 7 Plus ve Nokia 1 en net görselleri sızdırıldı 1 yıl MTV’de yeni ölçüt: Motor gücü 1 yıl Apple News uygulaması haber platformları için büyük bir avantaj sağlıyor 1 yıl Akıllı Ecocapsule içerisinde iki kişi uzun süre yaşayabiliyor 1 yıl AMD Ryzen GE serisi geliyor 1 yıl Ripple, Suudi Arabistan Merkez Bankası'yla iş birliği yapacak 1 yıl Renault, sadece elektrikli araçların satılacağı bir mağaza açıyor 1 yıl Soyağacı sorgulama hizmeti yeniden kullanıma açıldı 1 yıl Almanya ''ücretsiz toplu taşıma'' seçeneğini değerlendiriyor 1 yıl Qualcomm 2 Gbps'ye kadar indirme hızı sunan dünyanın ilk LTE modemini duyurdu 1 yıl BMW, 10 yıllık lityum ve kobalt tedariğini güvence altına almak istiyor 1 yıl ABD istihbarat şefi: Huawei'in telefonlarını satın almayın [Huawei vs. CIA] 1 yıl 2019 Mercedes C Serisi yarı otonom yeteneği kazandı 1 yıl Best Buy’a sahte yorum yazdıran Huawei açıklama yayınladı 1 yıl Galaxy S9'un kamera yetenekleri resmi teaser videolarında ortaya çıktı 1 yıl HTC'nin akıllı telefon bölümünün başkanı Chialin Chang istifa etti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim