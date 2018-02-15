Düşük performanslı cihazlar için geliştirilen Gmail Go uygulaması artık indirilebilir

Google, 1 GB'tan daha az RAM ile çalışan düşük performanslı cihazlar için yeniden tasarladığı uygulamalar arasına Gmail'i de eklemiş durumda. Arama devinin Gmail Go adını verdiği uygulama Gmail ile yapabildiğiniz tüm işlemleri daha az sistem kaynağı ve veri harcayarak yapmanızı sağlıyor.

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Standart bir e-posta uygulamasından beklediğiniz her şeyi sunan Gmail Go, sistem kaynaklarını minimum tükettiği gibi, e-postalardaki görüntüleri de isteğe göre yüklüyor. Ayrıca normal Gmail uygulamasının boyutu 20.66 MB iken hafif sürümde bu rakamın 9.51 MB'a düşürüldüğünü görüyoruz.

Sadece Android Oreo'lu cihazlara yüklenebiliyor

e-posta hesaplarınızı aynı çatıda toplamanıza olanak sağlıyor. Gmail Go'nun arayüzü ise normal Gmail uygulaması ile aynı. Şu an için sınırlı sayıda ülke için Google Play Store'da resmi olarak Android 8.1 Oreo çalıştıran cihazlara yüklenebiliyor. Ayrıca Uygulama ayrıca tüm IMAP, POP3 ve Exchangeaynı çatıda toplamanıza olanak sağlıyor. Gmail Go'nun arayüzü ise normal Gmail uygulaması ile aynı. Şu an için sınırlı sayıda ülke için Google Play Store'da resmi olarak indirmeye sunulan uygulama, yalnızcaçalıştıran cihazlara yüklenebiliyor. Ayrıca buraya tıklayarak APK Mirror üzerinden indirebilirsiniz.

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/gmail-go-app-released-now-available-download-android-features-google-play-1813030