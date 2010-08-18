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Düşük seyreden satış rakamları BlackBerry Torch'un fiyatını düşürdü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
62,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kanadalı telefon üreticisi RIM tarafından tüm zamanların en iyi BlackBerry modeli olarak lanse edilen 9800 Torch'un piyasa macerası hayal kırıklığı ile başladı. Kızaklı tasarımıyla dikkat çeken ve yeni bir işletim sistemine (BB OS 6.0) sahip olan Torch 9800, RBC Capital ve Stifel Nicolaus gibi bağımsız araştırma kuruluşlarına göre ilk haftasonunda sadece 150,000 adet satabildi. İlk üç günde 1,7 milyon adet iPhone satmayı başaran Apple ile kıyaslandığında oldukça zayıf görünen satış rakamları daha çok Palm'in Pre modelini hatırlatıyor.

Amerika satışı AT&T ile başlayan, Sprint ve Verizon gibi diğer büyük operatörlere ise ne zaman geleceği henüz bilinmeyen BlackBerry 9800 Torch için parça maliyetlerine yönelik detaylar da netleşiyor. iSuppli tarafından hazırlanan yeni rapora göre BlackBerry 9800 Torch'un komponent maliyeti 172 dolar (+12 dolar işçcilik) tutuyor. Parçaları arasında en pahalı kalem olarak 34.85$ ile dokunatmatik ekran gösterilirken, onu 34.25 dolar ile Samsung'un bellek çipleri ve 15 dolar ile Marvell'ın 624MHz'de çalışan işlemcisi izliyor.

BlackBerry 9800 Torch henüz çok yeni bir model olmasına rağmen zayıf satışlar nedeniyle fiyat indirimleri de erken başladı. Gelen bilgilere göre Amazon.com telefonun kontratlı fiyatını yarı yarıya düşürerek 99$ seviyesine çekti.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar su anda bu telın nakıt satısı ıstanbulda 1450 ytl bu fıyatın altında yok bılgınıze
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Philip27 9 yıl
DH Misafiri

arkadaslar su anda bu telın nakıt satısı ıstanbulda 1450 ytl bu fıyatın altında yok bılgınıze


Telefon su an vatanbilgisayarda 1230 TL. 6 taksit

vatanbilgisayar.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
Fiyatı 99 dolar degıl .. bizzat amerıkada yasıyorum eger contract yaparsanız oyle o da 2 yıl servıs plan almak zorundasınız amerıkada kı hemen al fıyatı ıse tam 500 dolar + tax yani vergi mesela florida da yasayan bırısı icin 500 dolar + yuzde 6 vergi
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TexasRanger 9 yıl
telefon fiyatlarından anlamam ancak verginin boyutunu şu örnekle anlatayım.
türkiyede parliament sigara 7 lira.. sarp gümrük free shopta 4,3 lira gürcistanda 2,5 lira. varın gerisini siz düşünün
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar şu telefon ve fıyat tarıhı kesın acıklansada ona gore beklesek :)
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wentworthscofield 9 yıl
bu tasarım klasik blackberry modellerinin pratikliğini barındırmıyor
daha iyi bir sörf imkanı için ideal fakat iş için bunu alan biri rahatça kullanamaz
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barmenselim 9 yıl
Arkadaşlar şimdi bu amazonun kontratı tam olarak ne ben çözemedim bana biri detaylı anlatabilir mi lütfen !
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_Calderon_ 9 yıl
görünüşü güzel gelmedi
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DH Misafiri 9 yıl
hala TR cıkıs tarıhı ve fıyat aralıgı bellı degılmıdır?
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Engin Tekeli 9 yıl
Eylül ayında Vodafone süpriz yapabilir :)


www.blackberry.gen.tr
Site Yönetimi
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DH Misafiri 9 yıl
Bu fiyatların Türkiye'de bu kadar fahiş olmasına neden olan şey nedir. Bu hesaplama nasıl yapılıyor? Cihaz 100$ ama burada min:1000 ytl . Bu keyfi bir fiyatmı yoksa devletin vergileri ve satıcının keyfi oranlarımı buna neden oluyor? İnanın çok merak ediyorum
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9700 9 yıl
Bizim ülkemizdeki yüksek vergiler ve yüksek kâr oranları bu fiyatların birincil nedeni.
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AhmedKaymakcı 9 yıl
Fiyati ne kadar inerse insin turkiyede 1000in altinda satilmaz.

Haber icin tesekkurler
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