Düşük seyreden satış rakamları BlackBerry Torch'un fiyatını düşürdü

Kanadalı telefon üreticisi RIM tarafından tüm zamanların en iyi BlackBerry modeli olarak lanse edilen 9800 Torch'un piyasa macerası hayal kırıklığı ile başladı. Kızaklı tasarımıyla dikkat çeken ve yeni bir işletim sistemine (BB OS 6.0) sahip olan Torch 9800, RBC Capital ve Stifel Nicolaus gibi bağımsız araştırma kuruluşlarına göre ilk haftasonunda sadece 150,000 adet satabildi. İlk üç günde 1,7 milyon adet iPhone satmayı başaran Apple ile kıyaslandığında oldukça zayıf görünen satış rakamları daha çok Palm'in Pre modelini hatırlatıyor.

Amerika satışı AT&T ile başlayan, Sprint ve Verizon gibi diğer büyük operatörlere ise ne zaman geleceği henüz bilinmeyen BlackBerry 9800 Torch için parça maliyetlerine yönelik detaylar da netleşiyor. iSuppli tarafından hazırlanan yeni rapora göre BlackBerry 9800 Torch'un komponent maliyeti 172 dolar (+12 dolar işçcilik) tutuyor. Parçaları arasında en pahalı kalem olarak 34.85$ ile dokunatmatik ekran gösterilirken, onu 34.25 dolar ile Samsung'un bellek çipleri ve 15 dolar ile Marvell'ın 624MHz'de çalışan işlemcisi izliyor.

BlackBerry 9800 Torch henüz çok yeni bir model olmasına rağmen zayıf satışlar nedeniyle fiyat indirimleri de erken başladı. Gelen bilgilere göre Amazon.com telefonun kontratlı fiyatını yarı yarıya düşürerek 99$ seviyesine çekti.