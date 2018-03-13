Duvarları ortadan kaldıran teknoloji "DAR", kullanıma sunuldu

Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM) tarafından ilk kez DIMDEX 2016’da duyurduğu ve sonrasında IDEF 2017’de İstanbul’da sergilediği Duvar Arkası Radar “DAR”, geçen süre içerisinde kullanımı çok daha kolay hale getirilen en yeni versiyonuyla birlikte DIMDEX 2018’de görücüye çıktı.

Milli imkanlarla geliştirilen DAR, ihtiyaca yönelik olarak rehine kurtarma ve özel operasyonların yüksek başarı ve en az kayıpla gerçekleştirilmesi için bina içindeki veya engel arkasındaki sabit ve hareketli hedeflerin tespitini yapabilen DAR, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Çoklu hedef tespiti, 2 boyutlu konumlandırma, makro ve mikro hareket tespiti, duvar tespiti, uzun görev süresi ve benzeri üst seviye özelliklere sahip olan DAR, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ilgili birimlerine sunuldu. Bu sayede kullanıma talepler değerlendirildi ve kısa sürede ürüne ek kabiliyetler eklendi.

Gelen taleplere göre geliştirildi

Gelen talepler doğrultusunda DAR’ın boyutları küçültülüp hafifletildi. Akredite test kuruluşlarında yapılan testler sonucunda DAR için IP66 belgesi ve sıcaklık test raporları temin edildi. Daha sonraki adım olarak ürüne kablolu ve kablosuz bağlantı ile uzaktan erişim/kontrol özelliği eklendi. Bu sayede ürünün hem üzerindeki dokunmatik ekrandan hem de uzaktaki herhangi bir laptop/tabletten kontrol edilmesi sağlandı.

Bunun yanı sıra ürüne bina içindeki arka arkaya duvarların tespiti özelliği de eklendi. Bu sayede DAR, gelişmiş sinyal işleme teknikleri yardımıyla binanın dış yüzeyinden yaptığı keşifle binanın içindeki yakın iç duvarları ve oda yapısını belirleyebilir hale getirildi. Tüm bu özelliklerle donatılan DAR yakın zamanda envantere eklendi ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

STM, aynı zamanda Tek El Tipi DAR olarak adlandırılabilecek ürüne yönelik çalışmalarına da başladı. Kolay taşınabilir ve tek elle kontrol edilebilir olacak bu ürünler, bir oda/kapalı alana girmeden önce içeride canlı var/yok bilgisini alabilme imkanı sağlayacak. Ancak boyutları dolayısıyla daha kısıtlı yeteneklere sahip olacak.

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/guvenlik-gucleri-icin-duvarlari-kaldiran-dar-kullanimda/1087314