Duvarları ortadan kaldıran teknoloji "DAR", kullanıma sunuldu

Milli imkanlarla geliştirilen DAR, ihtiyaca yönelik olarak rehine kurtarma ve özel operasyonların yüksek başarı ve en az kayıpla gerçekleştirilmesi için bina içindeki veya engel arkasındaki sabit ve hareketli hedeflerin tespitini yapabilen DAR, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
Çoklu hedef tespiti, 2 boyutlu konumlandırma, makro ve mikro hareket tespiti, duvar tespiti, uzun görev süresi ve benzeri üst seviye özelliklere sahip olan DAR, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ilgili birimlerine sunuldu. Bu sayede kullanıma talepler değerlendirildi ve kısa sürede ürüne ek kabiliyetler eklendi.
Gelen taleplere göre geliştirildi
Gelen talepler doğrultusunda DAR’ın boyutları küçültülüp hafifletildi. Akredite test kuruluşlarında yapılan testler sonucunda DAR için IP66 belgesi ve sıcaklık test raporları temin edildi. Daha sonraki adım olarak ürüne kablolu ve kablosuz bağlantı ile uzaktan erişim/kontrol özelliği eklendi. Bu sayede ürünün hem üzerindeki dokunmatik ekrandan hem de uzaktaki herhangi bir laptop/tabletten kontrol edilmesi sağlandı.
Bunun yanı sıra ürüne bina içindeki arka arkaya duvarların tespiti özelliği de eklendi. Bu sayede DAR, gelişmiş sinyal işleme teknikleri yardımıyla binanın dış yüzeyinden yaptığı keşifle binanın içindeki yakın iç duvarları ve oda yapısını belirleyebilir hale getirildi. Tüm bu özelliklerle donatılan DAR yakın zamanda envantere eklendi ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
STM, aynı zamanda Tek El Tipi DAR olarak adlandırılabilecek ürüne yönelik çalışmalarına da başladı. Kolay taşınabilir ve tek elle kontrol edilebilir olacak bu ürünler, bir oda/kapalı alana girmeden önce içeride canlı var/yok bilgisini alabilme imkanı sağlayacak. Ancak boyutları dolayısıyla daha kısıtlı yeteneklere sahip olacak.
https://aa.com.tr/tr/ekonomi/guvenlik-gucleri-icin-duvarlari-kaldiran-dar-kullanimda/1087314 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hani uçağın fabrikası nerde? Nerede üretiliyor bunlar? diyerek kafa ütüleyip duruyorlardı.
Atmaca füze testi ile ilgili habere "inanmıyorum", demişlerdi.
Altay tankı ıhalesini herkes eleştiriyor burada sorun yok, tek farkı o şahıslar her şeyi istisnasız eleştiriyordu ve doğal olarak vücut savunması antikor üretmeye başladı.
Bugün "İstemezükçüler gelmeden" çığırından çıkmış vaziyette lakin bunu baslatan da her şeyi moklayan zihniyettir.
hurriyet.com.tr/...
Not: Kimse yanlış anlamasın, bunlar zaten yapılmış şeyler fazla abartmak iş yapanları küçük gösterir. Milletin 10 sene önce yaptığını biz şimdi yaptık diye havalara girmeyelim.
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