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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Duvarları ortadan kaldıran teknoloji "DAR", kullanıma sunuldu

Tük savunma sanayinin en yenilikçi ürünlerinden biri olan Duvar Arkası Radar, "DAR", sahip olduğu pek çok özellik ile birlikte envantere girdi ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
1 yıl
4,9b
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11
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM) tarafından ilk kez DIMDEX 2016’da duyurduğu ve sonrasında IDEF 2017’de İstanbul’da sergilediği Duvar Arkası Radar “DAR”, geçen süre içerisinde kullanımı çok daha kolay hale getirilen en yeni versiyonuyla birlikte DIMDEX 2018’de görücüye çıktı.

Milli imkanlarla geliştirilen DAR, ihtiyaca yönelik olarak rehine kurtarma ve özel operasyonların yüksek başarı ve en az kayıpla gerçekleştirilmesi için bina içindeki veya engel arkasındaki sabit ve hareketli hedeflerin tespitini yapabilen DAR, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Çoklu hedef tespiti, 2 boyutlu konumlandırma, makro ve mikro hareket tespiti, duvar tespiti, uzun görev süresi ve benzeri üst seviye özelliklere sahip olan DAR, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ilgili birimlerine sunuldu. Bu sayede kullanıma talepler değerlendirildi ve kısa sürede ürüne ek kabiliyetler eklendi.

Gelen taleplere göre geliştirildi 

Gelen talepler doğrultusunda DAR’ın boyutları küçültülüp hafifletildi. Akredite test kuruluşlarında yapılan testler sonucunda DAR için IP66 belgesi ve sıcaklık test raporları temin edildi. Daha sonraki adım olarak ürüne kablolu ve kablosuz bağlantı ile uzaktan erişim/kontrol özelliği eklendi. Bu sayede ürünün hem üzerindeki dokunmatik ekrandan hem de uzaktaki herhangi bir laptop/tabletten kontrol edilmesi sağlandı.

Bunun yanı sıra ürüne bina içindeki arka arkaya duvarların tespiti özelliği de eklendi. Bu sayede DAR, gelişmiş sinyal işleme teknikleri yardımıyla binanın dış yüzeyinden yaptığı keşifle binanın içindeki yakın iç duvarları ve oda yapısını belirleyebilir hale getirildi. Tüm bu özelliklerle donatılan DAR yakın zamanda envantere eklendi ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

STM, aynı zamanda Tek El Tipi DAR olarak adlandırılabilecek ürüne yönelik çalışmalarına da başladı. Kolay taşınabilir ve tek elle kontrol edilebilir olacak bu ürünler, bir oda/kapalı alana girmeden önce içeride canlı var/yok bilgisini alabilme imkanı sağlayacak. Ancak boyutları dolayısıyla daha kısıtlı yeteneklere sahip olacak.


https://aa.com.tr/tr/ekonomi/guvenlik-gucleri-icin-duvarlari-kaldiran-dar-kullanimda/1087314 Yorum Yaz
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muroooo19 1 yıl en beğenilen
ostomozokçolar yazmadan biri ben yazayım. Ülkeye vatana millete hayırlı olsun.
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Lüzumsuz Adam 1 yıl
İstemezükçüler gelmeden saçmaligi nedir ya , kim ne diyor bu haberlere ? Medya üzerinden halki gaza getiren ismarlama ve yalan haberlere tepki gosteriyor millet sadece.Altay tanki ihalesindeki ahlaksizlik yuzunden projenin gecikmesi ve dalga konusu olmasi eleştirenlerin suçu mu Allah aşkına.Herkes bu ülkenin iyiligini istiyor.Kendince düşman üretir oldu bu meczuplar da
İstemezükçüler gelmeden saçmaligi nedir ya , kim ne diyor bu haberlere ? Medya üzerinden halki gaza getiren ismarlama ve yalan haberlere tepki gosteriyor mille...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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horizons2 1 yıl
Suçlulara içinde bulundukları mekanı dar edecek desenize, baskınlarda çok yararı olur.
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Biz bunu kurcaz tamam da adamlar sinyal kesici felan kullanırsa ne olcak? Fire in the hole!!
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Lüzumsuz Adam 1 yıl
İstemezükçüler gelmeden saçmaligi nedir ya , kim ne diyor bu haberlere ? Medya üzerinden halki gaza getiren ismarlama ve yalan haberlere tepki gosteriyor millet sadece.Altay tanki ihalesindeki ahlaksizlik yuzunden projenin gecikmesi ve dalga konusu olmasi eleştirenlerin suçu mu Allah aşkına.Herkes bu ülkenin iyiligini istiyor.Kendince düşman üretir oldu bu meczuplar da
1 Yanıt Yanıtla +14
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YoldaşNapolyon 1 yıl Lüzumsuz Adam
Burada belli tipler vardı.
Hani uçağın fabrikası nerde? Nerede üretiliyor bunlar? diyerek kafa ütüleyip duruyorlardı.
Atmaca füze testi ile ilgili habere "inanmıyorum", demişlerdi.
Altay tankı ıhalesini herkes eleştiriyor burada sorun yok, tek farkı o şahıslar her şeyi istisnasız eleştiriyordu ve doğal olarak vücut savunması antikor üretmeye başladı.
Bugün "İstemezükçüler gelmeden" çığırından çıkmış vaziyette lakin bunu baslatan da her şeyi moklayan zihniyettir.
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HatersGonnaHate 1 yıl
Bizimkiler wall hack açacak desenize hayırlı olsun 😀
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Xit 1 yıl
Rainbow six e türk takımı gelirse özelliği bu olsun...
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kaptanos 1 yıl
Bu arada başka bir haber buldum konuyla ilgili biraz eski ama olsun
hurriyet.com.tr/...
Not: Kimse yanlış anlamasın, bunlar zaten yapılmış şeyler fazla abartmak iş yapanları küçük gösterir. Milletin 10 sene önce yaptığını biz şimdi yaptık diye havalara girmeyelim.
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kaptanos 1 yıl
Bildiğim kadarıyla çok yeni bir teknoloji değil yıllar önce MIT wifi sinyalleri üzerinden duvarın arkasını görebiliyordu.
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ProsesMuhendisi 1 yıl
Hayırlı uğurlu olsun. Ben olaya daha farklı açıdan bakmak istiyorum. Bu tür cihazlar çoğalır inşallah. Bu tür cihazları görünce direk aklıma sinema filmleri geliyor. Amerika nasıl Hollywood'da bu cihazları filmde kullanıyorsa bizim de öyle yapmamız gerekiyor. Şu anda Türkiye'de yapılan dizilerde yerli araçlar kullanılıyor. Bu tür cihazlar da senaryosuna göre sinemalarda boy göstermeli.
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horizons2 1 yıl
Suçlulara içinde bulundukları mekanı dar edecek desenize, baskınlarda çok yararı olur.
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obsesoz 1 yıl
DAR güzel isim
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muroooo19 1 yıl en beğenilen
ostomozokçolar yazmadan biri ben yazayım. Ülkeye vatana millete hayırlı olsun.
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