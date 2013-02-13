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DxO Optics Pro, 8.1.3 sürümü ile Leica M9, Canon SX50HS, Nikon D5200 ve Panasonic FZ200 modellerine destek vermeye başladı

6 yıl
370
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO Optics Pro, 8.1.3 sürümü ile Leica M9, Canon SX50HS, Nikon D5200 ve Panasonic FZ200 modellerine destek vermeye başladı
Profesyonel ve amatör kullanıcılar arasında oldukça popüler bir fotoğraf düzeltme ve düzenleme yazılımı olan DxO Optics Pro, 8.1.3 sürümüne güncellendi.
DxO Optics Pro yapılan yeni 8.1.3 güncellemesi ile, Elite versiyonuna Leica M-E, M9 ve M9-P modelleri, Standart ve Elite versiyona beraber olarak ise Nikon D5200, Canon SX50HS ve Panasonic FZ200 modelleri eklenerek destek verilmeye başlandı. Ayrıca 260'ın üzerinde Canon, Leica, Nikon, Sigma, Tamron gibi firmaların yeni lens modellerinin ve farklı kombinasyonların da eklendiği DxO Optics Pro, 10,000'nin üzerinde modele ulaşmış durumda.
DxO Optics Pro'nun 8.1.3 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://www.dxo.com/uk/photo 

http://www.dxo.com/uk/photo Yorum Yaz
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