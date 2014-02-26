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DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, Nikon D3300 ve Canon EOS M2 desteklerine kavuştu

5 yıl
5,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, Nikon D3300 ve Canon EOS M2 desteklerine kavuştu
Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ihtiyacını karşılamaya yönelik gelişmiş araçlarla DxO firması tarafından hazırlanan düzenleme yazılımlarından Optics Pro, v9.1.3 sürümüne güncellendi.
Yapılan yeni v9.1.3 güncellemesiyle Nikon'un giriş seviyesine eklediği yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300'e ve Canon'un aynasız pazardaki yeni temsilcisi EOS M2'ye destek vermeye başlayan DxO Optics Pro, bu modeller ile çekilen fotoğraflarda oluşan bozulmaları giderebiliyor, kişilere birçok farklı düzenleme imkanı sağlıyor ve yeni geliştirilen PRIME isimli teknolojisi ile yüksek ISO değerlerinde çekilen fotoğraflar içerisinde meydana gelen istenmeyen kumlanmaları ciddi oranda temizleyebiliyor. Ayrıca yeni DxO Optics modülü ile 270 yeni kamera / lens desteği ile toplamda 17,400'ün üzerinde farklı kamobinasyon sunabilen yazılım, Nikon AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR II ile Samsung NX 20-50mm F3.5-5.6 ED II lens desteklerine de kavuşuyor.
DxO Optics Pro'nun yayınlanan v9.1.3 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazılımın standart versiyonu 169$, Elite versiyonu ise 299$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.
(TDP) / 

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=9150 Yorum Yaz
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