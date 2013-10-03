DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, iki yeni makine desteğiyle v8.3.2 sürümüne güncellendi

Profesyonel veya amatör kullanıcılar tarafından sevilerek kullanılan fotoğraf düzeltme ve düzenleme yazılımı DxO Optics Pro, iki yeni makine desteğiyle v8.3.2 sürümüne güncellendi.

Yapılan yeni v8.3 güncellemesiyle Canon'un fotoğraf ve video çekimlerinde yüksek otomatik netleme performansı vaat eden "Dual Pixel CMOS" teknolojisine sahip 70D DSLR ve Sony'nin üst seviye kompakt modellerinden DSC-RX1R fotoğraf makinelerine destek vermeye başlayan DxO Optics Pro, bu modeller ile çekilen fotoğraflarda oluşan bozulmaları giderebiliyor ve kullanıcılara birçok farklı düzenleme imkanı sağlıyor. Ayrıca yeni DxO Optics modülü ile 445 yeni kamera/lens desteği ile toplamda 14,000'nin üzerinde farklı kombinasyona kavuşan yazılım, ciddi anlamda geniş bir veri tabanına ulaşmış durumda.

DxO Optics Pro'nun yayınlanan v8.3.2 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazılımın standart versiyonu 169$, Elite versiyonu ise 299$ fiyat etiketine sahip.





http://www.dxo.com/intl/photography/actualités/news/dxo-optics-pro-v832-supports-canon-eos-70d-and-sony-dsc-rx1r