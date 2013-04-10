DxO Optics Pro, v8.1.5 sürümü ile Nikon D7100 fotoğraf makinesine destek vermeye başladı

Profesyonel ve amatör kullanıcılar arasında oldukça popüler bir fotoğraf düzeltme ve düzenleme yazılımı olan DxO Optics Pro yazılımı, v8.1.5 sürümüne güncellendi.

DxO Optics Pro yapılan yeni v8.1.5 güncellemesi ile, Standart ve Elite versiyonlarına beraber olarak Nikon’un yeni DSLR fotoğraf makinesi olan D7100 eklenerek, destek verilmeye başlanmış durumda. Ayrıca 131 adet Canon, Leica, Nikon, Sigma, Tamron gibi firmaların yeni lens modellerinin ve farklı kombinasyonların da eklendiği DxO Optics Pro, 11,000'nin üzerinde farklı lens kombinasyonuna ulaşmış durumda.

Devamlı olarak yeni fotoğraf makineleri ve lens modelleri güncellenen ile DxO Optics Pro'nun v8.1.5 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.





http://www.dxo.com/uk/photo