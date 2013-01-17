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DxO Optics Pro'nun, 8.1.2 sürümü yayınlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO labs tarafından üretilen ve lenslerin optik sorunlarını düzelten profesyonel düzenleme yazılımı DxO Optics Pro'un, 8.1.2 sürümü yayınlandı.
DxO Optics Pro fotoğraflar üzerinde lenslerden oluşan optik görüntü sorunları yanında, kesinlik, kontrast ayarları, kumlama azaltma, raw dönüştürme ve renk ayarları gibi birçok konu üzerinde düzenleme yapılmasına izin veriyor. Yazılım şuan 10,000'den fazla kamerayı ve lensli tanıyıp her türlü düzenlemeyi otomatik olarak yapabiliyor. Yazılımın 8.1.2 sürümü ise güncel makinelerden olan Sony RX1, Canon EOS 6D ve Nikon 1 V2 modelleri için destek getiriyor.
Mac OS ve Windows sürümleri mevcut olan uygulamanın yeni sürümüne ve 60 günlük ücretsiz deneme sürümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
http://www.dxo.com/uk/photo 

http://www.dpreview.com/news/2013/01/16/DxO-Optics-Pro-8-1-2-adds-sony-dsc-rx1-canon-eos-6d-and-nikon-1-v2-support Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratai 6 yıl
Olaganustu bir program. Tabii raw cekene ;)
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