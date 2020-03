E-Ticaret Siteleri için Domain Seçimi

Gelişen teknoloji ile yaygınlaşan internet sayesinde birçok işlemi oturduğumuz yerden veya seyahat ederken yani kısaca aklınıza gelebilecek her yerden yapmaya başladık. Yeri geldi bir otel rezervasyonu yaptık, yeri geldi fatura ödemesi yaptık ya da bankacılık işlemlerini kolayca hallettik. Bu içeriğimizde ise sizlere e-ticaret sitelerinden bahsederek, bir e-ticaret sitesinin domainin (alan adının) sahip olması gereken kriterler hakkında bilgiler vereceğiz. Öncelikle “E-Ticaret Nedir?” Sorusunun cevabını verelim.

E-Ticaret Nedir?

Kısaca açıklamak gerekirse internet üzerinden yani dijital ortamda yapılan mal veya hizmet alışverişi. Çok basit bir kavram olsa da içerisinde çok büyük anlamlar taşımaktadır. Örnek vermek gerekirse, bulunduğunuz yerde bulamadığınız bir ürünü, çoğu zaman çok daha uygun fiyatlara internet üzerinden satın alarak kapınızdan teslim alabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey değil mi ? Ya da şöyle bir örnek ile açıklayalım, yoğun bir gün geçiriyorsunuz ve market alışverişi yapmanız gerekiyor. İş yerinizde bir boşluk bularak internet üzerinden siparişinizi oluşturabiliyor ve teslim saatini seçerek yine kapınızdan teslim alabilirsiniz.

E-Ticaretin Avantajları Nedir?

E-ticaretin avantajlarını sıralamaya çalıştığımızda burada hem kullanıcı taraflı hem de işletme taraflı avantajlarını ayrı ayrı ele almamız gerekmektedir. Çünkü e-ticaret kavramının her iki kesime de ayrı ayrı faydaları bulunmaktadır.

E-Ticaretin İşletmeler İçin Avantajları

Son olarak benim en önemli gördüğüm avantajlardan birisi de 7 gün 24 saat alışveriş yapabilme imkanı. Gene A sokağınızdaki dükkandan yola çıkarak çalışma saatlerinin sabah 10 ila akşam 10 arasında olduğunu varsayalım. Günün geri kalan saatlerinde ise herhangi bir satış yapma olasılığınız bulunmuyor. Ancak e-ticaret sitenizde durum bu şekilde olmuyor. İnsanlar sizin mağazanızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilir ve siz de hiçbir müşterinizi kaçırmamış olursunuz.

E-Ticaretin Kullanıcılar İçin Avantajları

E-Ticaret Sitesinin Alan Adı (Domain) Nasıl Olmalı?

• Özel Karakter İçermemeli: Burada bahsedilen özel karakter tire (-) işaretidir. Bunun dışında herhangi bir özel karakter alan adlarında kullanılmamaktadır. Tire işareti ile alınmış alan adlarında bir anlam dağılması ve telaffuzda gereksiz bir uzama olmaktadır. Örneğin donanimhaber kelimesi ağızdan tek seferde çıkmaktadır. Ancak bu alan adının bir tire ile ayrıldığını varsayalım, donanim-haber telaffuzda ise (donanim tire haber) olarak uzamakta ve anlaşılırlığı zor olmaktadır. İnsanların zor anladığı bir olguyu akıllarında tutma olasılığı da düşük olmaktadır.

Domain Uzantısı Önemli mi?

Dünya üzerinde 280 farklı domain uzantısı bulunmaktadır. Bu 280 farklı uzantılarda hepsinin ayrı ayrı önemi bulunmaktadır. Türkiye’de en önemli global uzantılar com, net ve org uzantılarıdır. Türk halkı tarafından oldukça benimsenmiştir bu alan adı uzantıları ve önemleri de buradan gelmektedir. Örnek vermek gerekirse birisine domain adresinizi uzantısı olmadan söylerseniz ilk ekleyeceği uzantı com uzantısı olacaktır. Eğer alan adınızın uzantısı com, net veya org uzantısı değilse kullanıcı yanlış siteye giriş yapacaktır. Bir diğer husus yapılan bir araştırmadan gelmektedir. Büyük bir markanın Fransa sitesi com uzantılı olduğu için ziyaretçi sayısı oldukça düşük kalmaktaymış, firma .fr uzantılı alan adı ile siteyi tekrar yayınlandığında ise mevcut ziyaretçi sayısı 3-4 kat artış göstermiş. Bu da lokasyona göre uzantı önemini gösteren güzel bir örnektir.

Nasıl Domain Satın Alınır?

