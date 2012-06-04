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E3 2012: Microsoft, Xbox SmartGlass ve Music uygulamarını duyurdu

6 yıl
2,2b
1
13
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, E3 2012 kapsamında gerçekleştirdiği konferansında dünya genelinde en çok satan konsolun Xbox 360 olduğunu duyurdu. Maalesef yeni nesil bir konsol tanıtılmadı, fakat mevcut cihazın kullanıcıları için oldukça işlevsel mobil uygulamaların yayınlanacağı müjdelendi.
Kısa süre önce internete sızan Xbox SmartGlass, Microsoft tarafından resmen duyuruldu. Windows 8 ve Windows Phone'un yanı sıra en büyük rakipleri iOS ile Android desteğine de sahip olan bu uygulama, telefon ya da tabletinizi bir Xbox 360 kumandası ve izleyicisi olarak kullanabilmenizi sağlayacak. 
Xbox üzerinden sunulan 200 milyonun üzerinde müzik, film ve benzeri içerikleri ana ekranda oynatırken SmartGlass ile mobil cihazınızı ikinci bir ekran ya da Xbox yöneticisi olarak kullanabilecek, içerikler hakkında ek bilgi alabilecek, yakınlaştırma ve benzeri arayüz işlemlerini yerine getirebileceksiniz.
SmartGlass uygulaması, oyunlar konusunda da kullanıcının yardımcısı haline gelecek. Örneğin; Madden NFL 13 oynarken, uygulamanın yüklü olduğu aletten farklı oyunlara geçebilecek ya da kendiniz oyun oluşturabileceksiniz. Yeni duyurulan Halo 4'te ise, bir yandan oyunu oynayıp bir yandan da ek bilgilere göz atabileceksiniz. Uygulamanın desteklediği tüm platformlarda oyun özelliklerinin bulunacağını aktaran Microsoft, istisnaların yaşanabileceğini söylüyor. Ayrıca bazı oyunlar için Xbox altın aboneliği şart koşulacak.
Xbox 360'a bu sonbaharda gelecek yeni Internet Explorer tarayıcısını yönetmek için de SmartGlass'a başvurulabilecek. Aynı dönemde Xbox SmartGlass'ın uygulama mağazalarındaki satışı başlayacak.
Windows platformuyla donatılan aygıtlara özel olduğu tahmin edilen bir de Xbox Music uygulaması duyuruldu. 30 Milyon'un üzerinde müziği kapsayan bu servis, kısa bir videoyla sergilendi ve hakkında henüz daha fazla bilgiye sahip değiliz. Metro arayüzünü taşıdığı ve sosyal özellikler bakımından zengin olduğu ifade ediliyor.
Her iki uygulamayı da ancak Windows 8'in resmen piyasaya çıkması ve Xbox 360'ın Internet Explorer gibi yeniliklerle güncellenmesinden sonra görebileceğiz. 

http://www.bgr.com/2012/06/04/microsoft-e3-2012-xbox-music-smartglass/ Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
En çok satan konsol açık ara Nintendo Wii konsolu, açıp oynayacağım bir cihaz olmamasına rağmen böyle kuyruklu bir yalanı Microsoftun söylediğine inanmam, haberde bir saçmalık var.
En çok satan konsol açık ara Nintendo Wii konsolu, açıp oynayacağım bir cihaz olmamasına rağmen böyle kuyruklu bir yalanı Microsoftun söylediğine inanmam, haber...
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1963bursa 6 yıl
Dünyü Geneli Resmi Satış Rakamları
Nintendo Wii: 95.8 M
xbox360: 66.9 M
PS3: 64.7 M
Kaynak: vgchartz.com/...
Önemli not: ABD dışındaki yerlerde xbox360 son sırada, genel satıştaki rakamın çoğu ABD satışı, ABD'de bu konsoldan ikişer tane kullanıyorlar, biri kırık diğeri orjinal. Bundan ayrı 3k dönemlerinden kalma bir rakam şişirmesi de var.
Dünyü Geneli Resmi Satış RakamlarıNintendo Wii: 95.8 Mxbox360: 66.9 MPS3: 64.7 MKaynak:vgchartz.com/...Önemli not: ABD dışındaki...
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Kinect'in daha gelişmişi PC'ye 80$'a satılıyor, ona rağmen kinect satıcıları müşteriyi gaza getirebiliyorlar.
Şu an konsolsuzum, 360 almayı planlıyorum ama bu adamların önceki açıklamalarından sonra çıkan tersi gelişmeler beni beklemeye itiyor. Slim planımız asla yok dediler 2 ay sonra slim çıktı, fiyat indirmeyi düşünmüyoruz dediler 1 ay sonra 100-150$ indirimler geldi vs vs..
Belliki bu tarz bilgileri vermeleri halinde müşterilerin yeni cihazları bekleyeceklerini biliyorlar ve olacaklar inkar ediliyor. Hoş karşılamıyorum.
Mecbur kendimiz ön görüyoruz, BD-Rom'lu kendinden Kinect'li xbox360 söylentisi var, yazları gelen indirimlere de alıştık. Böyle bir şey olursa alırız, olmazsa şu an xbox360'ın alınacak bir cazibesi bence yok.
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abdulmusavvir 6 yıl
Bluray'li 360 ha, bana satacakları xbox'da BD,DVD falan hiç bir optik sürücü olmasa da olur, hiç tınlamam, anlayan anladı...
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abdulmusavvir 6 yıl
Ben belki 6 yıldır sorana xbox360 tavsiye ettim, sadece 1 kişi aldı, ona da söylediğim xbox+kinect paketi 750 liraydı, az bekle 699'u görsün demiştim, 790 liraya almıştı. Şu an 1000 lira diyen yerler var.
Şimdi soranlara çocukları yüzme, basket falan kurslarına yollayın diyorum, konsolda oynayacağına yaz okulunda gerçeğini oynar. Astarı yüzünü geçmiş cihazlardan hayır gelmez.
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1963bursa 6 yıl
Birinciyi yaz ayları satış rakamları belirleyecek, Wii makul fiyatıyla bu günlere geldi, xbox'un işi kolay değil, burda bile satıcıya eksik bilgiyle gitseniz size verilen bilgi xbox değil, Kinect özellikleri bilgisi, hem de ballandırarak anlatıyorlar, kaça deyince 1000 Lira, birde üstüne bir yerden Hard Disk uydurun abi diyorlar. (sel felaketi zırvasından beri HDD konusu bitti zaten)
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hacı.basat 6 yıl
Konsol konusunda en laubali tavır MSda. 3 ayda 1 bu tarz haber çıkıyor birinci olmayı hedefliyoruz anlamında, 3-5 kere olsa hadi bilmeden deriz, bilerek söylüyorlar, hiç birinde de o dönemler birinci falan olamadılar, Wii nerdeyse xbox'u ikiye katlayacak halen aynı ağız.
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onrsvnc 6 yıl
senin külüstürün yenisini ne zaman çıkarıyosun microsooooft onu söle
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DH Misafiri 6 yıl
saitouhajime
En çok satan konsol açık ara Nintendo Wii konsolu, açıp oynayacağım bir cihaz olmamasına rağmen böyle kuyruklu bir yalanı Microsoftun söylediğine inanmam, haberde bir saçmalık var.

Çeviriyi yapan arkadaş tam yapamamış , haberde şimdiye kadar en çok satan konsol dan bahsetmiyor , son zamanlardaki satış rakamlarından bahsediyor , bu bir ay bir yıl falan gibi olabilir.
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adject0604 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bundan ayrı 3k dönemlerinden kalma bir rakam şişirmesi de var.
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abdulmusavvir 6 yıl
Son durum için bu yıla baktım;
PS3: 4.1 M
xbox360: 3.1 M
Nintendo Wii: 2.2 M
Xbox360 abd dahil hiç bir yerde ne önceden, ne şimdi en çok satan konsol değil, MS yöneticisi çok büyük bir gaf yapmış, bakalım nasıl temizliyecekler.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
KaraKanarya
Dünyü Geneli Resmi Satış RakamlarıNintendo Wii: 95.8 Mxbox360: 66.9 MPS3: 64.7 MKaynak: vgchartz.com/... not: ABD dışındaki yerlerde xbox360 son sırada, genel satıştaki rakamın çoğu ABD satışı, ABDde bu konsoldan ikişer tane kullanıyorlar, biri kırık diğeri orjinal. Bundan ayrı 3k dönemlerinden kalma bir rakam şişirmesi de var.

Şuanki durumdan bahsediliyor olabilir fakat internet sitelerinde Microsoft yöneticisnin açıklaması, Xbox 360 Nintendo Wii ve PlayStation 3'ü geride bırakarak Amerika'nın ardından dünya genelinde de en çok satan konsol oldu şeklinde yer alıyor.
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1963bursa 6 yıl
Dünyü Geneli Resmi Satış Rakamları
Nintendo Wii: 95.8 M
xbox360: 66.9 M
PS3: 64.7 M
Kaynak: vgchartz.com/...
Önemli not: ABD dışındaki yerlerde xbox360 son sırada, genel satıştaki rakamın çoğu ABD satışı, ABD'de bu konsoldan ikişer tane kullanıyorlar, biri kırık diğeri orjinal. Bundan ayrı 3k dönemlerinden kalma bir rakam şişirmesi de var.
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