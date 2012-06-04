E3 2012: Microsoft, Xbox SmartGlass ve Music uygulamarını duyurdu

Microsoft, E3 2012 kapsamında gerçekleştirdiği konferansında dünya genelinde en çok satan konsolun Xbox 360 olduğunu duyurdu. Maalesef yeni nesil bir konsol tanıtılmadı, fakat mevcut cihazın kullanıcıları için oldukça işlevsel mobil uygulamaların yayınlanacağı müjdelendi.

Kısa süre önce internete sızan Xbox SmartGlass, Microsoft tarafından resmen duyuruldu. Windows 8 ve Windows Phone'un yanı sıra en büyük rakipleri iOS ile Android desteğine de sahip olan bu uygulama, telefon ya da tabletinizi bir Xbox 360 kumandası ve izleyicisi olarak kullanabilmenizi sağlayacak.

Xbox üzerinden sunulan 200 milyonun üzerinde müzik, film ve benzeri içerikleri ana ekranda oynatırken SmartGlass ile mobil cihazınızı ikinci bir ekran ya da Xbox yöneticisi olarak kullanabilecek, içerikler hakkında ek bilgi alabilecek, yakınlaştırma ve benzeri arayüz işlemlerini yerine getirebileceksiniz.

SmartGlass uygulaması, oyunlar konusunda da kullanıcının yardımcısı haline gelecek. Örneğin; Madden NFL 13 oynarken, uygulamanın yüklü olduğu aletten farklı oyunlara geçebilecek ya da kendiniz oyun oluşturabileceksiniz. Yeni duyurulan Halo 4'te ise, bir yandan oyunu oynayıp bir yandan da ek bilgilere göz atabileceksiniz. Uygulamanın desteklediği tüm platformlarda oyun özelliklerinin bulunacağını aktaran Microsoft, istisnaların yaşanabileceğini söylüyor. Ayrıca bazı oyunlar için Xbox altın aboneliği şart koşulacak.

Xbox 360'a bu sonbaharda gelecek yeni Internet Explorer tarayıcısını yönetmek için de SmartGlass'a başvurulabilecek. Aynı dönemde Xbox SmartGlass'ın uygulama mağazalarındaki satışı başlayacak.

Windows platformuyla donatılan aygıtlara özel olduğu tahmin edilen bir de Xbox Music uygulaması duyuruldu. 30 Milyon'un üzerinde müziği kapsayan bu servis, kısa bir videoyla sergilendi ve hakkında henüz daha fazla bilgiye sahip değiliz. Metro arayüzünü taşıdığı ve sosyal özellikler bakımından zengin olduğu ifade ediliyor.

Her iki uygulamayı da ancak Windows 8'in resmen piyasaya çıkması ve Xbox 360'ın Internet Explorer gibi yeniliklerle güncellenmesinden sonra görebileceğiz.

http://www.bgr.com/2012/06/04/microsoft-e3-2012-xbox-music-smartglass/