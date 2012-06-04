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E3 Canlı Yayın Bölümsonucanavarı.com'da

6 yıl
5,6b
1
24
Oyunlar
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Kardeş sitemiz Bölüm Sonu Canavarı'nda şu anda E3 için Microsoft'un canlı yayını mevcut. İzlemek için tıklayın. 


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kızgınjapon 6 yıl
e3 haziran ayında değilmi yav salı günü cevap verilmiş 1 yıllık habere ayrıca
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DH Misafiri 6 yıl
e3.gamespot.com/...;EaPressConferenceLive;EaPressConferenceLive oynanan oyunlar xbox 360 damı oynanıyor yoksa pc ye xbox gamepadi bağlanarakmı oynanmış ?
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mert_reis 6 yıl
Konferansları buradan izleyebilirsiniz. e3.gamespot.com/...
canlı yayın saat 22:00 da burada e3.gamespot.com/...
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mert_reis 6 yıl
[url]http://e3.gamespot.com/press-conferences/?tag=e3expo%3Bpress [/url]
Konferansları buradan izleyebilirsiniz
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Quard 6 yıl
E3 nedir:
Dün başlamış olan ve oyun dünyasının en büyük etkinliği sayılan Electronic Entertainment Expo, her yıl olduğu gibi bu sene de oyun sektörünün nabzını tutacak, tutmayada devame diyor.Los Angeles'da düzenlenen fuar dün başladı bugün(salı sona erecekmiş) bolumsonucanavari.com/...
canlı yayın bolumsonucanavari.com/... bugün 19:20'de
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mert_reis 6 yıl
e3.gamespot.com/...
Buradan İzleyebilirsiniz Saat 22:00 da açılacak
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adject0604 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tamam başlığı anladım da hocam linki de denedim.
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tolter 6 yıl
bu ne şimdi
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mami_24 6 yıl
kardeş ibaresi nedir ya ergen admin mi yazdı nedir
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-MoDeStUs- 6 yıl mami_24
mami_24

kardeş ibaresi nedir ya ergen admin mi yazdı nedir

ergen admin dediğin sitenin sahibi

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pckopatx 6 yıl
gun
pckopatx Ayrıca bolumsonucanavari.com olacaktı.
Bölümsonucanavarı.comBölümsonucanavarı.com Bu adreste bizim olduğu ve yönlendirme olduğu için başlıkta Türkçe kullanmak istedim. Ayrıca denemediniz sanırım o yüzden yanlış dediniz.

Tamam başlığı anladım da hocam linki de denedim. Ben normalde Türkçe karakter kullanılmıyor diye biliyordum. Sırf siz yazdınız diye siteyi de denemiştim açılmamıştı. Eksileyenler hangi akıl ve mantık ile eksiliyor onu da anlamadım :)
Önemi yok isterseniz mesajlarımı silebilirsiniz.
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