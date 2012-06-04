E3 Canlı Yayın Bölümsonucanavarı.com'da

mami_24 kardeş ibaresi nedir ya ergen admin mi yazdı nedir
gun pckopatx Ayrıca bolumsonucanavari.com olacaktı. Bölümsonucanavarı.comBölümsonucanavarı.com Bu adreste bizim olduğu ve yönlendirme olduğu için başlıkta Türkçe kullanmak istedim. Ayrıca denemediniz sanırım o yüzden yanlış dediniz.
pckopatx Ayrıca bolumsonucanavari.com olacaktı.
canlı yayın saat 22:00 da burada e3.gamespot.com/...
Konferansları buradan izleyebilirsiniz
Dün başlamış olan ve oyun dünyasının en büyük etkinliği sayılan Electronic Entertainment Expo, her yıl olduğu gibi bu sene de oyun sektörünün nabzını tutacak, tutmayada devame diyor.Los Angeles'da düzenlenen fuar dün başladı bugün(salı sona erecekmiş) bolumsonucanavari.com/...
canlı yayın bolumsonucanavari.com/... bugün 19:20'de
Buradan İzleyebilirsiniz Saat 22:00 da açılacak
ergen admin dediğin sitenin sahibi
Tamam başlığı anladım da hocam linki de denedim. Ben normalde Türkçe karakter kullanılmıyor diye biliyordum. Sırf siz yazdınız diye siteyi de denemiştim açılmamıştı. Eksileyenler hangi akıl ve mantık ile eksiliyor onu da anlamadım :)
Önemi yok isterseniz mesajlarımı silebilirsiniz.