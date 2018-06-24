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E3 fuarının en çok konuşulanı PlayStation markası oldu

E3 2018 fuarının medyaya en çok yansıması PlayStation markası ile oldu. Fortnite ve EA da en çok konuşulan konular arasındaydı. Diğer istatistikleri haberimizde bulabilirsiniz.
11 ay
2,1b
1
9
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir E3 fuarının geride kalmasının ardından istatistikler de gelmeye başladı. Hangi marka, hangi oyun ve hangi stüdyo fuar boyunca basında en çok yer aldı bu istatistiklerde ortaya çıkıyor. ICO tarafından yapılan analiz buna bir örnek.

Önceki yıllara göre ilgi düşük

ICO fuar boyunca oyun haberleri dünyasında yayınlanan makaleleri bir araya getiriyor ve istatistikler hazırlıyor. İstatistikler genelde fuarla ilgili ancak aynı döneme denk gelen dış makaleler de olabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Shadowgun Legends şimdi de Nintendo Switch konsoluna geliyor"

Analizlere göre E3 2018 fuarının en çok bahsedileni PlayStation markası oldu. Toplamda 16226 makale yazılan PlayStation markası 15416 makale yazılan Xbox markasını geride bıraktı. Bununla birlikte son 4 yılın konsollara basında en az yer verildiği fuar E3 2018 oldu.

 

E3 fuarının en çok konuşulanı PlayStation markası oldu
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Oyun tarafında fuarda en çok konuşulan Fortnite oldu. Nintendo Switch için duyurulan Fortnite aslında PUBG ile olan anlaşmazlığı ve PlayStation konsolundaki hesap aktarılamaması durumu ile çok konuşuldu. Bu sayede de 2500 üzeri makale ile listede ilk sırayı aldı.

İkinci sırada 2500 civarında makale ile Fallout 76, üçüncü sırada yine benzer sayıda makale ile Cyberpunk 2077 yer alıyor. Anthem ve Kingdom Hearts ise 2000 üzeri makale ile onları takip ediyor.

E3 fuarının en çok konuşulanı PlayStation markası oldu
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Yayıncılar olarak 6646 makale ile EA ilk sırada. Bethesda 5379 makale ile ikinci, Ubisoft 5242 makale ile üçüncü sırada. Konferanslarda en çok konuşulan oyunlara göre yine aynı sıralama mevcut.

 

https://wccftech.com/e3-2018-ps4-wins-fortnite-fallout-76/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dere.beyi 11 ay en beğenilen
exclusive oyun yapmayacaz bu oyun cihazı değil eğlence merkezi derse dangalak rakibiniz
.....
adamı böyle toplarından tutarlar SOOOONNNYYYY diyee bağırtırlar
...
hayatımda bukadar beceriksiz bir firma görmedim eğer korsan olmasa PC tarafınıda apple'a kaptırırdı
.....
adamlar elini nereye atsa kurutuyor ya
mp3 player yapamadılar
tablet yapamadılar
telefon yapamadılar
1080p oyun oynatan konsol(one) bile yapamadılar
bi işletim sistemi bile yapamadılar(w7 altyapısını kullanmasa ve bedava olmasa 10 da tutmayacaktı)
.......
pc yanında zorla satılan işletim sistemi ve server sistemleri olmasa ölmüş lan bu firma
exclusive oyun yapmayacaz bu oyun cihazı değil eğlence merkezi derse dangalak rakibiniz.....adamı böyle toplarından tutarlar SOOOONNNYYYY diyee bağ...
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4 Yanıt Yanıtla +11
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Gt95 10 ay
koskoca Sony televizyon müzik seti üretmiyor mu
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ÇatlakMerlin 11 ay
İlginin düşme sebebi ne acaba? Böylesi fuarlarda normalde iğne atsan yere düşmez. Bu kadar az ilgi olmasına şaşırdım açıkçası. Öte yandan PlayStation'un yine en çok konuşulan marka olmasına şaşırmamak gerekir.
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wolferto 11 ay
cidden cok merak ediyorum e3 ü hanginiz izledi.adamlar e3 ü izlememis burda firmalarin hangisinin adi forumlarinda daha cok ismi gecmis onun karsilastirmasi var enis kirazoğlu görse bu haberi ekrem71 i def edin burdan derdi.yok diyemezdi bu kadar sacma ve reklam kokan haberlere rağmen hala donanim haberde kalmaya devam edebiliyorsa sahibi flan heralde donanimhaberin
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dere.beyi 11 ay en beğenilen
exclusive oyun yapmayacaz bu oyun cihazı değil eğlence merkezi derse dangalak rakibiniz
.....
adamı böyle toplarından tutarlar SOOOONNNYYYY diyee bağırtırlar
...
hayatımda bukadar beceriksiz bir firma görmedim eğer korsan olmasa PC tarafınıda apple'a kaptırırdı
.....
adamlar elini nereye atsa kurutuyor ya
mp3 player yapamadılar
tablet yapamadılar
telefon yapamadılar
1080p oyun oynatan konsol(one) bile yapamadılar
bi işletim sistemi bile yapamadılar(w7 altyapısını kullanmasa ve bedava olmasa 10 da tutmayacaktı)
.......
pc yanında zorla satılan işletim sistemi ve server sistemleri olmasa ölmüş lan bu firma
4 Yanıt Yanıtla +11
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devrimdoga 11 ay dere.beyi
çünkü yenilik yoksunu
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Hakimichi-kun 11 ay dere.beyi
Buna rağmen şirketlerinin piyasa değeri bu sene itibariyle 900 milyar dolara yakın ve her sene istisnasız yüksek oranda kar açıklıyorlar. Bilişim/teknoloji/bilgisayar şirketleri arasında kar yüzdesi en yüksek 3. şirket Microsoft.
Bu adamların işi oyun konsolu, mp3 player, tablet telefon yapmak değil. Veri ve veriyi kullanmak. İşletim sistemleri bile artık veri elde etme üzerine kurulu.
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Moving On 11 ay dere.beyi
Çok doğru, Sony cidden yaptığı işleri gözden geçirmeli.
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