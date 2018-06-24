E3 fuarının en çok konuşulanı PlayStation markası oldu

Bir E3 fuarının geride kalmasının ardından istatistikler de gelmeye başladı. Hangi marka, hangi oyun ve hangi stüdyo fuar boyunca basında en çok yer aldı bu istatistiklerde ortaya çıkıyor. ICO tarafından yapılan analiz buna bir örnek.

Önceki yıllara göre ilgi düşük

ICO fuar boyunca oyun haberleri dünyasında yayınlanan makaleleri bir araya getiriyor ve istatistikler hazırlıyor. İstatistikler genelde fuarla ilgili ancak aynı döneme denk gelen dış makaleler de olabiliyor.

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Analizlere göre E3 2018 fuarının en çok bahsedileni PlayStation markası oldu. Toplamda 16226 makale yazılan PlayStation markası 15416 makale yazılan Xbox markasını geride bıraktı. Bununla birlikte son 4 yılın konsollara basında en az yer verildiği fuar E3 2018 oldu.

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Oyun tarafında fuarda en çok konuşulan Fortnite oldu. Nintendo Switch için duyurulan Fortnite aslında PUBG ile olan anlaşmazlığı ve PlayStation konsolundaki hesap aktarılamaması durumu ile çok konuşuldu. Bu sayede de 2500 üzeri makale ile listede ilk sırayı aldı.

İkinci sırada 2500 civarında makale ile Fallout 76, üçüncü sırada yine benzer sayıda makale ile Cyberpunk 2077 yer alıyor. Anthem ve Kingdom Hearts ise 2000 üzeri makale ile onları takip ediyor.

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Yayıncılar olarak 6646 makale ile EA ilk sırada. Bethesda 5379 makale ile ikinci, Ubisoft 5242 makale ile üçüncü sırada. Konferanslarda en çok konuşulan oyunlara göre yine aynı sıralama mevcut.