EA Origin platformundaki bir açık nedeniyle 40 milyon kullanıcı hack tehlikesiyle karşı karşıya





Electronic Arts'ın çevrimiçi oyun platformu olan Origin'in barındırdığı bir açık nedeniyle 40 milyon kullanıcısının hack tehlikesi altında olduğu bildirildi.





ReVuln araştırmacıları Luigi Auriemma ve Donato Ferrante tarafından tespit edilen açık, geçen hafta düzenlenen Black Hat güvenlik konferansında da katılımcılara gösterildi.





Araştırmacıların ortaya çıkardığı açık, Origin'in masaüstü istemcisinin buluttaki yazılımı tetiklediği linkleri kullanıyor ve bu açık ile zararlı yazılımlar bilgisayara kurulabiliyor. Açık Windows'taki dll uzantılı dosyaları değiştirdikten sonra, kullanıcının yerel dosyalarından kişisel bilgilerini alabiliyor veya casus yazılım gibi programlar kurabiliyor.





Araştırmacılar hackleme yönetimini de canlı olarak katılımcılara sergiledi. EA ise bu tarz saldırı yöntemlerini sürekli incelediklerini ve güvenlik altyapısını da devamlı güncellediklerini açıkladı.





Şimdilik kullanıcıların origin:// şeklindeki tek biçimli kaynak belirleyicisini - URI iptal etmesi gerekiyor. Böylece oyunlar doğrudan Origin üzerinden çalışabilirken, rastgele link kullanmamış olacak.

http://www.slashgear.com/ea-origin-exploit-leaves-40m-at-potential-hack-risk-19274573/