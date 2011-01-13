EDİMAX 3G-6218n Nano Boyutlardaki 3G Modemini Tanıttı

Edimax yeni 3G kompakt modemi 3G-6218n sayesinde dilediğiniz herhangi bir yerde elektrik prizi aramadan internet bağlantınızı paylaşabilirsiniz. Edimax 3G-6218n sadece şu an en küçük boyutlardaki 3G modem olmanın yanında ayrıca dâhili şarj edilebilir pilleri ile heryere taşınabilen bir modem olma özelliğine de sahip. İnternet bağlantısını ister herhangi bir parkta, ister sahil kenarında 4 saatten fazla bir süre kullanabilirsiniz.



3G/3.5G ve kablo/xDSL Modem Desteği

Dâhili USB portundan kolayca bağlayabileceğiniz 3G/3.5G modeminizle interneti 14.4Mbps bağlantı hızıyla paylaştırabilirsiniz. Ayrıca 3G/3.5G internet erişimi olmadığı yerlerde dâhili Ethernet kablosu ile kablo veya xDSL bağlantısı ile bağlanabilirsiniz. 3G-6218n 3G modem internet bağlantısını otomatik olarak değiştirebilir.

IPhone, HTC, Blackberry, Nokia, Sony Ericsson ve Diğer Akıllı Telefon destekleri

3G/3.5G ve kablo/ xDSL modem desteklerinin yanı sıra Edimax 3G-6218n 3G router ayrıca güncel olarak kullanılan IPhone, HTC, Blackberry, Nokia, Sony Ericsson ve diğer akıllı telefonlar üzerinden internet bağlantısını paylaştırabilirsiniz.

Green Ethernet Teknolojisi

Green Ethernet teknolojisi sayesinde 3G-6218n aktif olan Ethernet kablo boyunu algılayarak enerji tasarrufu sağlar. Sadece gerekli olan enerji kadar tüketerek en yüksek performansı elde etmenize yardım eder.

802.11n üzerinden Etkileyici Veri Transfer Oranı

02.11b/g/n standart destekleri ile kapsama alanını 3 kata ve 150Mbps üzeri veri transfer hızlarına ulaşabilirsiniz.

Edimax ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır. Edimax ürünlerine tüm online market ve retail mağazalarından ulaşabilirsiniz.

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