ESET’ten tüm Türkiye’ye 3 aylık ücretsiz güvenlik yazılımı

Siber güvenlik markası ESET, koronavirüs nedeniyle eve kapanan Türkiye’nin, dijital olarak da güvende kalması için internet güvenliği yazılımını 3 ay boyunca ücretsiz kullanıma açtı.

Tüm Türkiye için siber güvenlik

Bilgisayar korsanlarını evinize sokmayın

Tüm ev kullanıcılarına açık

Dijital virüslere kapınızı kapatın

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Türkiye’de toplumun eve kapanması, evdeki internet kullanımını büyük ölçüde arttırdı. Aynı şekilde siber suçluların bu yoğun kullanımı kendi faydalarına dönüştürme ve koronavirüs endişesinden yararlanma çabası da arttı. Çeşitli oltalama (Phishing) ve zararlı yazılım bulaştırma yöntemleriyle kişilerin bilgisayar, tablet ve telefonlardaki hassas verilere ulaşmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin en çok tercih edilen siber güvenlik markası ESET, bu sıkıntılı dönemde internet kullanıcılarının korunmasında öncü ve yardımcı olmaya odaklandı.ESET Türkiye, koronavirüs günlerindeki zor zamanları birlikte güvenle atlatabilmek için Türkiye’deki tüm kullanıcılara üç ay boyunca internet güvenliği yazılımını ücretsiz olarak kullanıma sundu.ESET’in en kapsamlı yazılımlarından biri olan ESET Internet Security, ESET’in özel hazırladığı web sayfasından indirilebilir durumda. Üç ay ücretsiz kullanım, 30 Nisan 2020 tarihine kadar indirilen ESET Internet Security lisansları için geçerli.ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, “Türkiye’nin en büyük siber güvenlik kuruluşu olarak sorumluklarımızın farkındayız ve tüm internet kullanıcılarının yanındayız. İnisyatif kullanarak internet güvenliği yazılımımızı, huzurlu ve güvenli internet deneyimi için tüm Türkiye’nin kullanımına açtık. Hepimiz evde dijital cihazlarımızla çalışıyor veya zaman geçiriyorken, isteyeceğimiz en son şey, bilgisayarlarımıza ve diğer cihazlarımıza zararlı yazılım bulaşmasıdır. Korsanları evinize sokmamak elinizde” diye konuştu.Öğrenci, öğretmen, doktor, sağlık personeli, emekli, avukat, serbest meslek sahibi, kim olursa olsun; çalışırken, öğrenirken, öğretirken ister Windows ister Mac OS, Linux veya Android, hangi işletim sistemi olursa olsun, ESET Internet Security, herkesin bilgisayar, tablet veya telefonunda kullanılabilir.Dijital dünyada kişisel ve finansal bilgilerimizi, fotoğraflarımızı, özel hayatımızı hedef alan 1 milyarı aşkın zararlı yazılım dolaşıyor. ESET Internet Security, Bankacılık ve Ödeme Koruması, UEFI Tarayıcı, Web Kamerası Koruması, Ağ Saldırısı Koruması, İstismar Önleyici, Davranışsal İnceleme gibi onlarca katman ve Augur makine öğrenim teknolojisiyle; ev ve küçük ofis kullanıcılarının dijital cihazlarını bilinen ve hatta henüz bilinmeyen tüm siber saldırı türlerine karşı koruma altına alıyor.Aşağıdaki linkten ESET Internet Security yazılımını indirerek, kendinizi ve sevdiklerinizi üç ay boyunca dijital dünyanın tehlikelerine karşı hiçbir ücret ödemeden koruyabilirsiniz:https://www.eset.com/tr/covid19/