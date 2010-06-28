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Edimax 7dBi Anten ile kör noktalara veda zamanı geldi..! 

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ağ Ürünleri
DH Bülten
Dh Bülten
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Edimax 7dBi Anten ile kör noktalara veda zamanı geldi..! 


Önde gelen Network çözüm üreticilerinden Edimax?in kör noktalar için ürettiği EA-IO7D yüksek performanslı 7dBi çok yönlü anteni ile kablosuz bağlantı sinyalini evinizin ve ofisinizin her yerinde, daha güçlü elde etmenizi ve kesintisiz olarak internet keyfinizi sürdürmenizi amaçlıyor. Ayrılabilir ve dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz 1 metre uzunluğundaki anten ayaklığı ile artık her yerde güçlü kablosuz sinyaline sahip olabileceksiniz.

Kablosuz sinyal ve mesafe arttırma
EA-IO7D kablosuz adaptöre bağlı olduğunda kapsama alanını etkin bir şekilde arttırarak veri transfer hızı oranını da yükseltiyor.

7dBİ Yüksek performanslı anten ile manyetik hareketli ayaklık
Anten 360° döndürülebiliyor. Duvara ve tahta zeminlere kolayca monte edilebilmesinin yanında manyetik tabanlığı sayesinde konumlandırılan zeminde en uygun şekilde duruyor.

Uygun bağlantılar için Universal RP-SMA bağlantısı

Bu anten sadece Edimax ürünleri ile değil aynı zamanda birçok RP-SMA arayüzü kullanan kablosuz cihazlarla da uyumlu çalışıyor.

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