Edimax Nano Boyutlardaki Broadband Router Cihazını Tanıttı

Edimax yeni ürünü küçücük boyutlarda, enerji tasarruflu ve yer kaplamayan broadband routerı BR-6258n tanıttı. Bu yeni ürün yardımıyla kullanıcılar hotel odaları, toplantı salonları gibi tek bir internet kablosunun olduğu ortamlarda interneti kolayca paylaştırabilecekler.



Esnek, Becerikli ve kullanışlı



Edimax BR-6258n, WAN ve LAN portu ile kullanıcılara hem router hem de kablosuz adaptör olarak kullanım kolaylığı sunuyor. Kullanıcılar kablolu internet bağlantısını basit bir şekilde birden fazla kullanıcı için Wi-Fi şebekesine çevirebilirler. Ayrıca TV, oyun konsolu ya da herhangi bir network cihazını Ethernet portu sayesinde kablosuz cihaza dönüştürebilirler.

Edimax nano boyutlardaki BR-6258n broadband router USB üzerinden enerjisini alır ve ayrıca kutu içeriğinden USB kablosu ve güç adaptörü çıkar. Böylelikle kullanıcılar hem normal prizden hem de ortamda bir elektrik kaynağı olmadığında bilgisayarlarından BR-6258n kablosuz broadband nano routera güç verebilirler. WPS tuşuna ile güvenli bağlantıyı tek bir tuşla aktif edebilirler. Bu tuş sayesinde karışık güvenlik ayarlarını yapılmasına da gerek kalmaz.



Bu kablosuz broadband nano boyutlardaki router ince ve şık tasarımının yanında 802.11b/g/n standartları desteği ile dosya transferinde 150Mbps gibi hızlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca 3 kat daha fazla çekim alanı ile 802.11b/g routerlara göre daha güçlü sinyal elde edebilirsiniz.



%75'e varan oranlarda enerji tasarrufu



Edimax Green Politikasına göre tasarlanan BR-6258n nano router veri transfer oranını otomatik olarak algılayarak fazla enerji tüketimini önler. Enerji tasarrufu olmayan ürünlere göre 150Mbps veri transfer hızlarında %50, veri indirmede %23 ve herhangi bir kablosuz aktivite olmadığı zamanlarda ise %75 oranında enerji tasarrufu sağladığı görülmüştür.



Edimax ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır. Edimax ürünlerine tüm online market ve retail mağazalarından ulaşabilirsiniz.



Ayrıntılı bilgi için www.edimax.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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