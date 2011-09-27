Edimax router kurulumunu kolaylaştıran iQ Setup özelliğini duyurdu

İletişim dünyasının öncü isimlerinden Edimax, en tecrübesiz kullanıcıların dahi router'ların kurulumunu rahatlıkla ve zahmetsizce yapmalarına imkan veren yeni özelliği iQ Setup'ı duyurdu. iQ Setup sayesinde çoğu kurulum işlemi tamamen otomatik olarak yapılıyor.

Kablo bağlantısı yapıldıktan sonra kullanıcıların iQ Setup'ı devreye sokmaları için iPhone ya da bilgisayarlarının tarayıcısını açmaları yeterli. Bundan sonrasında kontrolü iQ Setup alıyor ve internet bağlantı tipini otomatik olarak tespit ediyor. Özellik, bağlantı şeklinin dinamik IP, PPPoE veya başka tipte bir bağlantı şeklinde olup olmadığını size sorduktan sonra, güvenli şekilde Wi-Fi ağı oluşturmanıza da rehberlik ederek kurulumu tamamlıyor. Kısacası Edimax iQ Setup ile router kurulumundaki önemli noktalar, otomatik olarak zahmetsizce yapılabiliyor.

iQ Setup'ın öne çıkan özellikleri şöyle;

Akıllı ve otomatik router kurulumu

Kullanıcının neredeyse hiçbir kurulum işlemini manuel yapmasına gerek yok

Kulanıcının, Router arayüzüne herhangi bir IP numarası girmesine gerek yok

Kurulum CD’sine gerek yok

iPhone, iPad ve iPod ile uyumlu

Edimax'dan yapılan açıklamaya göre bu yılın 4.çeyreğinde üretilecek olan sırasıyla BR-6228nS, BR-6228nC, BR-6258n ve BR-6428nS model routerları iQ Setup özelliği ile uyumlu olacak.