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Edimax router kurulumunu kolaylaştıran iQ Setup özelliğini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ağ Ürünleri
Shady
Haber Editörü
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Edimax router kurulumunu kolaylaştıran iQ Setup özelliğini duyurdu
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İletişim dünyasının öncü isimlerinden Edimax, en tecrübesiz kullanıcıların dahi router'ların kurulumunu rahatlıkla ve zahmetsizce yapmalarına imkan veren yeni özelliği iQ Setup'ı duyurdu. iQ Setup sayesinde çoğu kurulum işlemi tamamen otomatik olarak yapılıyor.

Kablo bağlantısı yapıldıktan sonra kullanıcıların iQ Setup'ı devreye sokmaları için iPhone ya da bilgisayarlarının tarayıcısını açmaları yeterli. Bundan sonrasında kontrolü iQ Setup alıyor ve internet bağlantı tipini otomatik olarak tespit ediyor. Özellik, bağlantı şeklinin dinamik IP, PPPoE veya başka tipte bir bağlantı şeklinde olup olmadığını size sorduktan sonra, güvenli şekilde Wi-Fi ağı oluşturmanıza da rehberlik ederek kurulumu tamamlıyor. Kısacası Edimax iQ Setup ile router kurulumundaki önemli noktalar, otomatik olarak zahmetsizce yapılabiliyor.

iQ Setup'ın öne çıkan özellikleri şöyle;

  • Akıllı ve otomatik router kurulumu
  • Kullanıcının neredeyse hiçbir kurulum işlemini manuel yapmasına gerek yok
  • Kulanıcının, Router arayüzüne herhangi bir IP numarası girmesine gerek yok
  • Kurulum CD’sine gerek yok
  • iPhone, iPad ve iPod ile uyumlu

Edimax'dan yapılan açıklamaya göre bu yılın 4.çeyreğinde üretilecek olan sırasıyla BR-6228nS, BR-6228nC, BR-6258n ve BR-6428nS model routerları iQ Setup özelliği ile uyumlu olacak.

Edimax router kurulumunu kolaylaştıran iQ Setup özelliğini duyurdu
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mehmet_roer 8 yıl
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Batuist 8 yıl mehmet_roer
mehmet_roer

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+1

aynen öyle..!!
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Batuist 8 yıl
yıllarca önce aldığım zyxel modemimde de var bu özellik! yeni bir icatmış gibi tanıtmanın anlamı yok. teknoloji sitesinde editörlerin ürünlerden haberi yokmu acaba dedirtmeyin bence kalite düşmesin.. ;)
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acbold 8 yıl
biraz fazla abartılı gibi geldi haber.tek yenilik sadece ip adresi girmeden tarayıcının hemen router kurulum sayfasını görüntülemesi.
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