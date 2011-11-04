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Efsane bilgisayar Commodore'a Core i7 işlemci takviyesi

7 yıl
23,6b
1
48
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Efsane bilgisayar Commodore'a Core i7 işlemci takviyesi
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Bir dönemin efsane bilgisayarı Commodore, kısa bir süre önce Commodore USA tarafından, aslına sadık kalınarak modern teknolojilerle yeniden hayat bulmuştu. Hali hazırda satılmakta olan sürümü Intel'in Atom platformunu temel alan ve 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan Commodore çok daha güçlü donanımlarla güncelleniyor.
C64x Extreme olarak isimlendirilen yeni versiyon, Intel'in mobil sistemler için hazırladığı en güçlü işlemcilerinden biri olan 2.2GHz hızındaki dört çekirdekli Core i7-2720QM'den güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Intel HD 3000 grafik birimini kullanan sisteme 8GB DDR3 bellek ve 2TB (7200 devir/dakika hızında) kapasiteli disk eşlik ediyor. 
Diğer özellikleri arasında slot yüklemeli DVD yazıcı, çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi detaylara yer verilen Commodore C64x Extreme, efsane sistemin tasarımını modern donanımlarla yaşamak isteyen teknoloji tutkunları için, 1499$ olan yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor. 
Efsane bilgisayar Commodore'a Core i7 işlemci takviyesi
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ssonerb 7 yıl
way be duygulandım şimdi amiga dan önce en cok zaman geçirdiğim alet :D
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ismailkayi91 7 yıl
nostalji meraklılarının tercih edebileceği bir ürün olmuş. Dikkat çekici özellikleri var.
pucle.blogspot.com/...
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brev 7 yıl
Amstrad CPC6128 vardı kuzenimde az oyun bitirmedik onda.Özellikle dönemin meşhur oyunu olan Wings of Fury II oyununu çok oynardık,Batman ve bazı futbol oyunlarınıda oynamıştık...
Zilog Z80A @ 4 MHz işlemcisi bu bilgisayarın beyniydi ve 4mhz ile ve bir çok gelişmiz özelliği ile C64'ün işlemcisinden daha iyiydi.Garry kildal'ın efsanevi işletim sistemi CP/M kullanılırdı OS olarak.1984-1990 yılları arasında üretilip satılmıştır.Efsanevi takdire şayen makinalardan biridir,Amiga karşısında tutunamamıştır.Ama benim ilk gözağrım C64'tür ve bunu hiçbir şeye değişmem...
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lubof 7 yıl
Ben specrumda kafa ayarini dinleyerek yapardim .com 64 u eski hali ile cikarsalar alirdim (Boulder Dash oynamak icin ) :)
heyyy gidi be ne gunlerdi.
kimse amsrad 6128 i hatirlamiyormu entegre fopisi vardi hayt beeaaaa
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thausael 7 yıl
Doğan görünümlü Şahin'i bilirdim de ilk defa Doğan görünümlü Mercedes görüyorum. Bu alet ile (yani C64. Kafaları bulandırmayalım) çocukluğumu geçirdim ama şu harcanan çabayı görünce üzülüyorum. O konfigürasyona entegre ekran kartı takmak kimin fikri ise onu alnından öpüyor ve ona "Yılın En Salak Fikri" ödülünü layık görüyorum.
NES görünümlü Wii U'yu ise merakla bekliyorum.
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akibeel 7 yıl
ah commodor ah ne hale getirdiler seni:-)
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erdo205 7 yıl
Kasetleri HAlen Duruyor Bence
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DH Misafiri 7 yıl
C64 işletim sisteminden ne haber diye kimse sormuyor herhalde bunlara!?
bu düpedüz PC!
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GUERRA 7 yıl
hatıralarımı sömürme!
zaten mesaiden , pc başında çalışmaktan beynim sulanmış
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pendi10 7 yıl
çok manyak birşey
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Gordon Freedos 7 yıl
çoğu arkadaş gibi gereksiz buluyorum. bu pazarda kendine yer bulması söz konusu bile olamaz diye düşünüyorum
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Mobile Prof. 7 yıl
Joke?.
Efsane simdi i7 ile birlesti (;
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YediyuzYetmisYedi 7 yıl
Televizyona takilabiliomuymus:) sensible soccer calistirirmi bu islemci ,ekran karti
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orçotüsi5 7 yıl
C64 işletim sisteminden ne haber diye kimse sormuyor herhalde bunlara!?
bu düpedüz PC yahu!
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halikarnas1970 7 yıl
Ne anılarım var bu efsanevi bilgisayarda, hey gidi günleeer
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