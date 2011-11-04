Efsane bilgisayar Commodore'a Core i7 işlemci takviyesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bir dönemin efsane bilgisayarı Commodore, kısa bir süre önce Commodore USA tarafından, aslına sadık kalınarak modern teknolojilerle yeniden hayat bulmuştu. Hali hazırda satılmakta olan sürümü Intel'in Atom platformunu temel alan ve 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan Commodore çok daha güçlü donanımlarla güncelleniyor.
C64x Extreme olarak isimlendirilen yeni versiyon, Intel'in mobil sistemler için hazırladığı en güçlü işlemcilerinden biri olan 2.2GHz hızındaki dört çekirdekli Core i7-2720QM'den güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Intel HD 3000 grafik birimini kullanan sisteme 8GB DDR3 bellek ve 2TB (7200 devir/dakika hızında) kapasiteli disk eşlik ediyor.
Diğer özellikleri arasında slot yüklemeli DVD yazıcı, çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi detaylara yer verilen Commodore C64x Extreme, efsane sistemin tasarımını modern donanımlarla yaşamak isteyen teknoloji tutkunları için, 1499$ olan yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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Zilog Z80A @ 4 MHz işlemcisi bu bilgisayarın beyniydi ve 4mhz ile ve bir çok gelişmiz özelliği ile C64'ün işlemcisinden daha iyiydi.Garry kildal'ın efsanevi işletim sistemi CP/M kullanılırdı OS olarak.1984-1990 yılları arasında üretilip satılmıştır.Efsanevi takdire şayen makinalardan biridir,Amiga karşısında tutunamamıştır.Ama benim ilk gözağrım C64'tür ve bunu hiçbir şeye değişmem...
heyyy gidi be ne gunlerdi.
kimse amsrad 6128 i hatirlamiyormu entegre fopisi vardi hayt beeaaaa
NES görünümlü Wii U'yu ise merakla bekliyorum.
bu düpedüz PC!
zaten mesaiden , pc başında çalışmaktan beynim sulanmış
Efsane simdi i7 ile birlesti (;
bu düpedüz PC yahu!