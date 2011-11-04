Efsane bilgisayar Commodore'a Core i7 işlemci takviyesi

Bir dönemin efsane bilgisayarı Commodore, kısa bir süre önce Commodore USA tarafından, aslına sadık kalınarak modern teknolojilerle yeniden hayat bulmuştu. Hali hazırda satılmakta olan sürümü Intel'in Atom platformunu temel alan ve 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan Commodore çok daha güçlü donanımlarla güncelleniyor.

C64x Extreme olarak isimlendirilen yeni versiyon, Intel'in mobil sistemler için hazırladığı en güçlü işlemcilerinden biri olan 2.2GHz hızındaki dört çekirdekli Core i7-2720QM'den güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Intel HD 3000 grafik birimini kullanan sisteme 8GB DDR3 bellek ve 2TB (7200 devir/dakika hızında) kapasiteli disk eşlik ediyor.

Diğer özellikleri arasında slot yüklemeli DVD yazıcı, çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi detaylara yer verilen Commodore C64x Extreme, efsane sistemin tasarımını modern donanımlarla yaşamak isteyen teknoloji tutkunları için, 1499$ olan yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.