Egg kişisel harici depolama cihazınız olmayı istiyor





Mobil cihazların depolama kapasiteleri helen belirli seviyeleri aşamadı ve tüketicilerin hafıza kartı veya USB bellek gibi ürünleri taşımasını zorunlu hale getiriyor. Egg projesi konuya ilginç bir açıdan yaklaşmış.





Egg aslında bir mini PC konumunda. Intel Atom işlemcisinden gücünü alan cihaz, Tizen işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve 2.4 inçlik dokunmatik bir ekran ile kontrol imkanı sunuyor. Avuç içine sığacak büyüklükte olan cihaz WiFi, Bluetooth ve USB üzerinden bağlantı sağlıyor.





Uyumlu uygulaması ile mobil cihazlardan veya masaüstü cihazlardan hızlı bir şekilde yedekleme yapabiliyorsunuz. Dönüştürücü kablolar ile fotoğraf makinelerinden de veriler alınabiliyor. Cihazın bataryası 12-13 saatlik kullanım süresi sunuyor. Otomatik senkronizasyon yazılım sayesinde bir cihaz bağlandığı anda otomatik yedekleme başlıyor.





Cihaz içerisinde bulunan entegre web sunucusu sayesinde doğrudan dosyalarınızı paylaşabiliyorsunuz. Şifre korumalı olduğu için yetkili olmayan kişilerin cihaza erişimi mümkün olmuyor.





Proje ilk dönemlerinde Intel içerisinde başladığı için Atom yongaseti tercih edilmiş. Egg cihazı 64GB-200$, 128GB-300$, 256GB-400$ şeklinde fiyatlandırmaya sahip. Bu fiyatlardan bağış yapan destekçilere Egg ürünleri Eylül 2015 itibariyle dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/2088279700/the-egg-making-space-on-your-devices-when-you-need