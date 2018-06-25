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Eğlenirken para ve ödül kazanmanın yolu VeniVidiWon’dan geçiyor

Sosyal medya ve akıllı telefon kullananların en büyük şikayeti olan reklamlar, artık bambaşka bir hal alacak. VeniVidiWon ile reklam izlemek hiç olmadığı kadar eğlenceli ve kazançlı olacak.
11 ay
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Web Siteleri
Advertorial
Advertorial
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Sosyal medya ve akıllı telefon kullananların en büyük şikayeti olan reklamlar, artık bambaşka bir hal alacak. VeniVidiWon ile reklam izlemek hiç olmadığı kadar eğlenceli ve kazançlı olacak. Peki, reklam izleyen nasıl kazanacak?

Reklam izle, paylaşım yap, sosyalleş, fenomen ol

VeniVidiWon marka ve bireylerin en eğlenceli buluşma noktası! VeniVidiWon reklam gelirlerini üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları/Spor Kulüpleri ile paylaşıyor.  Bunun için sizden bir uygulama kurulum ve kullanım ücreti de talep etmiyor.

Sosyalleşme, eğlence, popülerlik! Herşey çok eğlenceli ve basit

Bu yazılanlar ve okuduklarınız çok mu iddialı geldi? Aslında son derece basit! Tek yapmanız gereken şey, hemen VeniVidiWon’a üye olmak!

Platforma üye olanlar için bir hoşgeldin hediyesi de var! Üyeler platform üzerindeki sosyal medyayı reklamsız kullanıyorken; reklam izlemek isteyen üyeler ise izlerken kazanıyor!

Arkadaşlarını kendi referansı ile platforma üye yapanlar üyeler hem izlerken hem de arkadaşları izlerken kazanıyor! İzle kazan! İzlet kazan!

Markaları referansı ile üye yapanlar;  markanın izlenen tüm reklamlarından da para kazanma imkanı elde ediyor. Muhteşem değil mi? Getir kazan!

VeniVidiWon’da Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Kulüpleri destekçilerini  ve sponsor markalarını platforma üye yaparak da düzenli gelir elde ediyor.
 
VeniVidiWon’un sosyal medyasında arkadaşlarınızı takip edebiliyorsunuz. Markaları etiketleyerek yaptığınız paylaşımlar çok beğeni aldığında markanın reklamarı ile birlikte yayınlanıyor ve nitelikli paylaşım yapan üyeler kısa sürede fenomen olabiliyor.

Harcarken de kazanıyorsun!  50 TL kazanca 2.700 TL indirim çeki alabileceğin seçenekler VeniVidiWon’da 

Kazancınızı banka havalesi ya da ininal kart ile nakit para şeklinde alabilirsiniz. Dilerseniz hediye çeki ile alıp harcarken de kazanmaya devam edebilirsiniz. 50 TL karşılığı bir kazanca 2.700 TL indirim elde edebildiğiniz indirim çeki seçeneği sadece VeniVidiWon’da.
Dilerseniz platform üyesi Sivil Toplum Kuruluşu ya da Spor Kulübü’ne de bağış yaparak; mutluluğunuza mutluluk katabilirsiniz!

Reklam Verenler İçin de VeniVidiWon, Hem de denemesi bedava

VeniVidiWon, eşsiz yetkinlikleri  ve kolay arayüzü ile reklam verenlerin tercihi olacak.
-Tekil ve gerçek kullanıcılara detaylı hedefleme
-Kullanıcı paylaşımları ile güçlendirilmiş reklamlar
-İzlenen reklamlara yeniden erişilebilmesi ve birden fazla kez izlenebilmesi
-3 dakikaya kadar video reklamların sonuna kadar izleme garantisi
-Reklam ile birlikte pazar araştırması anketi ve ankete gelecek dönüşlere göre yeniden hedefleme ile yeni reklamlar için maliyet optimizasyonu
-Telefonda satış için fırsat oluşturma seçeneği
-Metin reklamlar ile düşük maliyete daha büyük kitleye erişim
-Aynı reklam üzerine birden fazla aksiyon tanımlama yeteneği
-Gerçek zamanlı ve detaylı raporlama

Marka kaydınızı ücretsiz yapın, ücretsiz reklam kredileriniz bedava yüklensin

İsterseniz tarayıcıdan kullanın isterseniz Android uygulama üzerinden

Platforma https://www.venividiwon.com/user/signup.html   bağlantısından üye olabilir ve uygulamayı tarayıcı üzerinden tüm platformlarda kullanabilirsiniz.
Android kullanıcıları Google Play üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=com.venividiwon.venividiwon bağlantısı ile indireceği uygulama ile üye olup, platformu kullanabilir.

Hızla büyüyen VeniVidiWon eğlenceli ve kazançlı dünyasına sizi de bekliyor.

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