Eğlenirken para ve ödül kazanmanın yolu VeniVidiWon’dan geçiyor

Yerli girişim, yeni nesil sosyal medya platformu VeniVidiWon 22 Nisan tarihinde yayın hayatına başladı. VeniVidiWon reklam gelirini platform üyesi bireyler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Kulüpleri ile paylaşarak onlara düzenli bir gelir üretmeyi vaadetmektedir. Peki, platform üyeleri nasıl kazanacak?

Profilini Doldur ve Kazan, İzle Kazan, İzlet Kazan, Getir Kazan, Harcarken Kazan

Profilini Doldur ve Kazan: Platforma üye olup detay profilinizi doldurduğunuzda platform size 5 TL karşılığı puan hediye etmektedir.



İzle Kazan: VeniVidiWon’da bireyler kendilerine hedeflenen reklamları izlediklerinde, izledikleri her reklam için ödül puan kazanmaktadır.

İzlet Kazan: Platforma kendi referansı ile arkadaşını kazandıran bireyler arkadaşlarının izleyeceği tüm reklamlardan düzenli olarak ödül puan kazanmaktadır. Platform belirli periyotlarda kampanyalar düzenlemekte ve belirtilen sure içerisinde, belirli sayıda arkadaşını getiren üyelerini de ayrıca ödüllendirmektedir.



Getir Kazan: Günümüzde dijital reklam pazarı farklı ölçekte tüm markaların reklam mecrası olmuştur. Platforma kendi referansı ile marka kazandıran bireyler o markanın izlenecek tüm reklamlarından ödül puan kazanmaktadır



Harcarken Kazan: Üyeler biriktirdikleri ödül puanları nakit olarak değerlendirmek isterlerse İninal Kart ve Banka havalesi seçenekleri ile alabilmekte ya da platform üyesi bir Sivil Toplum Kuruluşu/Spor Kulübü’ne bağış yapabilmektedir. Eğer üyeler ödül puanlarını hediye çeki şeklinde kullanmak isterlerse de markaların kendilerine sağlayacakları; VeniVidiWon’a özel avantajlardan da faydalanabilmektedir. Örneğin, platformda bir yabancı dil eğitim kurumu ile yapılmış bir işbirliği çerçevesinde, halihazırda 50 TL karşılığı puana üyeler 2.700 TL karşılığı indirim çeki alabilmektedir.



Ve yeni sürprizler…

Platform orta ve uzun vadede yeni gelir modellerini tanıtacağını vaadetmektedir.



Sosyalleşme, eğlence, popülerlik

Platformda reklamsız kullanılabilecek bir sosyal medya bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde markaları, arkadaşlarınızı ya da popüler kişileri takip edip; paylaşımlarını beğenebilirsiniz.Platformda beğendiğiniz paylaşımları sizing de takipçileriniz ile paylaşabilmeniz mümkün.



Marka etiketli, yapacağınız nitelikli paylaşımlar; markaların reklamları ile birlikte yayınlanmaktadır. Bu da platformda tüm dikkatlerin üzerinize çekilmesini sağlamakta ve kısa sürede popüler olmanız mümkün olabilmektedir.

Tamamen ücretsiz bir platform

Platformda üyelik ya da uygulama kullanımı gibi herhangi bir başlık altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.

İsterseniz tarayıcıdan kullanın, isterseniz Android uygulama üzerinden

Platforma https://www.venividiwon.com/user/signup.html bağlantısından üye olabilir ve uygulamayı tarayıcı üzerinden tüm platformlarda kullanabilirsiniz.



Android platformlar için Google Play üzerinden Android platformlar için Google Play üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=com.venividiwon.venividiwon bağlantısı ile indireceğiniz uygulama ile de üye olup, platformu buradan da kullanabilirsiniz.



Reklam Verenler İçin de VeniVidiWon, Hem de ücretsiz krediler ile



Tekil ve gerçek kullanıcılara detaylı hedefleme

Kullanıcı paylaşımları ile güçlendirilmiş reklamlar

İzlenen reklamlara yeniden erişilebilmesi ve aynı reklamın birden fazla kez izlenebilmesi. İlk izleme dışında ücretlendirme yapılmaması ama raporlanabilmesi.

3 dakikaya kadar video reklamların sonuna kadar izleme garantisi

Reklam ile birlikte pazar araştırması anketi ve ankete gelecek dönüşlere göre yeniden hedefleme ile yeni reklamlar için maliyet optimizasyonu

Telefonda satış için fırsat oluşturma seçeneği

Düşük maliyetler ile daha büyük kitlelere erişim

Aynı reklam üzerine birden fazla aksiyon tanımlama yeteneği

Gerçek zamanlı ve detaylı raporlama

Lansmana özel 16 kuruştan başlayan görsel ve 3,2 kuruştan başlayan metin reklamlar. VeniVidiWon, eşsiz yetkinlikleri ve kolay arayüzü ile reklam verenlerin tercihi olacak gibi görünüyor . Platformun reklam verenler için farklı platformlarda bulunmayan bazı güçlü özellikleri :



Marka kaydınızı

support@venividiwon.com e-posta adresi üzerinden destek merkezi ile iletişime geçerek hediye çeklerinizi de platformda satışa sunabilirsiniz. Böylece platform üyeleri kazandıkları ödüller ile ile avantajlı hediye çeklerinizi edinebilsin.

Hızla büyüyen VeniVidiWon marka ve bireyleri eğlenceli ve kazançlı dünyasına bekliyor ! Marka kaydınızı http://brand.venividiwon.com üzerinden ücretsiz yapın marka onayınız ile birlikte ücretsiz reklam kredileriniz bedava yüklensin! Platform üyeleri reklam vermeseniz bile, markanızı platform üzerinde paylaşmaya başlasın …support@venividiwon.com e-posta adresi üzerinden destek merkezi ile iletişime geçerek hediye çeklerinizi de platformda satışa sunabilirsiniz. Böylece platform üyeleri kazandıkları ödüller ile ile avantajlı hediye çeklerinizi edinebilsin.Hızla büyüyen VeniVidiWon marka ve bireyleri eğlenceli ve kazançlı dünyasına bekliyor !

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