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Eğlenirken para ve ödül kazanmanın yolu VeniVidiWon’dan geçiyor

Yerli girişim, yeni nesil sosyal medya platformu VeniVidiWon 22 Nisan tarihinde yayın hayatına başladı. VeniVidiWon reklam gelirini üyeleri ve kamu kuruluşlarıyla paylaşıyor. [Reklamdır]
11 ay
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Web Siteleri
Advertorial
Advertorial
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Yerli girişim, yeni nesil sosyal medya platformu VeniVidiWon  22 Nisan tarihinde yayın hayatına başladı. VeniVidiWon reklam gelirini platform üyesi bireyler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Kulüpleri ile paylaşarak onlara düzenli bir gelir üretmeyi vaadetmektedir. Peki, platform üyeleri nasıl kazanacak?

Profilini Doldur ve Kazan, İzle Kazan, İzlet Kazan, Getir Kazan, Harcarken Kazan

Profilini Doldur ve Kazan: Platforma üye olup  detay profilinizi doldurduğunuzda platform size 5 TL karşılığı puan hediye etmektedir.

İzle Kazan: VeniVidiWon’da bireyler kendilerine  hedeflenen reklamları izlediklerinde, izledikleri her reklam için ödül puan kazanmaktadır.
İzlet Kazan: Platforma kendi referansı ile arkadaşını kazandıran bireyler arkadaşlarının izleyeceği tüm reklamlardan düzenli olarak ödül puan kazanmaktadır. Platform belirli periyotlarda kampanyalar düzenlemekte ve belirtilen sure içerisinde, belirli sayıda arkadaşını getiren üyelerini de ayrıca ödüllendirmektedir.

Getir Kazan:  Günümüzde dijital reklam pazarı farklı ölçekte tüm markaların reklam mecrası olmuştur. Platforma kendi referansı ile marka kazandıran bireyler o markanın izlenecek tüm reklamlarından ödül puan kazanmaktadır

Harcarken Kazan: Üyeler biriktirdikleri ödül puanları nakit olarak değerlendirmek isterlerse İninal Kart ve Banka havalesi seçenekleri ile alabilmekte ya da platform üyesi bir Sivil Toplum Kuruluşu/Spor Kulübü’ne bağış yapabilmektedir.  Eğer üyeler ödül puanlarını hediye çeki şeklinde kullanmak isterlerse de markaların kendilerine sağlayacakları;  VeniVidiWon’a özel avantajlardan da faydalanabilmektedir. Örneğin, platformda bir yabancı dil eğitim kurumu ile yapılmış bir işbirliği çerçevesinde, halihazırda  50 TL karşılığı puana üyeler  2.700 TL karşılığı indirim çeki alabilmektedir.

Ve yeni sürprizler…
Platform orta ve uzun vadede yeni gelir modellerini tanıtacağını vaadetmektedir.
 

Sosyalleşme, eğlence, popülerlik

Platformda reklamsız kullanılabilecek bir sosyal medya bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde markaları, arkadaşlarınızı ya da popüler kişileri takip edip; paylaşımlarını beğenebilirsiniz.Platformda beğendiğiniz paylaşımları sizing de takipçileriniz ile paylaşabilmeniz mümkün.

Marka etiketli, yapacağınız nitelikli paylaşımlar; markaların reklamları ile birlikte yayınlanmaktadır.  Bu da platformda tüm dikkatlerin üzerinize çekilmesini sağlamakta ve kısa sürede popüler olmanız mümkün olabilmektedir.    

Tamamen ücretsiz bir platform

Platformda üyelik ya da uygulama kullanımı gibi herhangi bir başlık altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.
İsterseniz tarayıcıdan kullanın, isterseniz Android uygulama üzerinden
Platforma https://www.venividiwon.com/user/signup.html  bağlantısından üye olabilir ve uygulamayı tarayıcı üzerinden tüm platformlarda kullanabilirsiniz.

Android platformlar için Google Play üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=com.venividiwon.venividiwon bağlantısı ile indireceğiniz uygulama ile de üye olup, platformu buradan da kullanabilirsiniz.

Reklam Verenler İçin de VeniVidiWon, Hem de ücretsiz krediler ile

VeniVidiWon, eşsiz yetkinlikleri  ve kolay arayüzü ile reklam verenlerin tercihi olacak gibi görünüyor . Platformun reklam verenler için farklı platformlarda bulunmayan bazı güçlü özellikleri :
  • Tekil ve gerçek kullanıcılara detaylı hedefleme
  • Kullanıcı paylaşımları ile güçlendirilmiş reklamlar
  • İzlenen reklamlara yeniden erişilebilmesi ve aynı reklamın birden fazla kez izlenebilmesi. İlk izleme dışında ücretlendirme yapılmaması ama raporlanabilmesi. 
  • 3 dakikaya kadar video reklamların sonuna kadar izleme garantisi
  • Reklam ile birlikte pazar araştırması anketi ve ankete gelecek dönüşlere göre yeniden hedefleme ile yeni reklamlar için maliyet optimizasyonu 
  • Telefonda satış için fırsat oluşturma seçeneği 
  • Düşük maliyetler ile  daha büyük kitlelere erişim
  • Aynı reklam üzerine birden fazla aksiyon tanımlama yeteneği
  • Gerçek zamanlı ve detaylı raporlama
  • Lansmana özel 16 kuruştan başlayan görsel ve 3,2 kuruştan başlayan metin reklamlar.

Marka kaydınızı http://brand.venividiwon.com üzerinden ücretsiz yapın marka onayınız ile birlikte ücretsiz reklam kredileriniz bedava yüklensin!  Platform üyeleri reklam vermeseniz bile, markanızı platform üzerinde paylaşmaya başlasın …
support@venividiwon.com e-posta adresi üzerinden  destek merkezi ile iletişime geçerek hediye çeklerinizi de platformda satışa sunabilirsiniz. Böylece platform üyeleri kazandıkları ödüller ile ile avantajlı  hediye çeklerinizi edinebilsin.
Hızla büyüyen VeniVidiWon marka ve bireyleri  eğlenceli ve kazançlı dünyasına bekliyor !    
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erdem552 11 ay en beğenilen
Reklamlı saadet zinciri. Neydi o hani PC'leri açık tuttukça para veriyolardı :D
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maxmania 11 ay
DH çok tehlikeli sularda yüzüyor bu reklamı alarak. ilerde avantajlı üyelik diye paralı üyelik çıkartırlarsa direkt ponziye dönüşebilir.
nacizane tavsiyem bu tarz reklamları yayınlamadan önce reklamı veren firma hakkında geçmişe dönük araştırma yaparsanız; sonrasında başınızın ağrıma tehlikesine girmemiş olursunuz.
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Krethuss 11 ay
Sistemi sizin kazanmanız ya da size ortaklık gibi düşünmeyin. Bu siteye üye olup reklamdan para kazanmaya başlayacağım dediğiniz an onların kölesi olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Sizin izlediğiniz reklamın süresiyle karşısında verdiği tutar inanılmaz az. Başkalarını getirin onlarla kazanın falan diyor da kölenin kölesi olmak demek bu, ona göre kayıt olun. Üye olup baktım direk siliyorum
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OverClocK1ng 11 ay
Görsel reklama 16 kuruş alıyorsa ve bunun 5 kuruşunu izleyene verse, 100 tane reklam izlersen 5 lira kazanırsın.
Üstelik 3 dakikadan saaaaadeceee 300 dakika, yani 5 saat video izlemeniz karşılığında...



Çarkıfeleeeeek , 3. tur için dönüyoooorrrr. Eyyoooo.



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Holy-Ghost 11 ay
daha geçen bunun gibi bir uygulama tanıtmıştınız şirketlerden belli görevler karşılığı para alınacaktı noldu o uygulamaya acaba?
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erdem552 11 ay en beğenilen
Reklamlı saadet zinciri. Neydi o hani PC'leri açık tuttukça para veriyolardı :D
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Yigido59 11 ay erdem552
Kairos Teknoloji


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Galatas4ray 11 ay erdem552
Detaymaxinet hahahah

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