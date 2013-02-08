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Ego, Samsung Galaxy S3 uyumlu "Hybrid" kılıf serisini duyurdu

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ego, Samsung Galaxy S3 uyumlu
Akıllı cep telefonları için ürettiği kaliteli ve kullanışlı kılıfları ile tanınan Ego firması, Samsung'un güncel akıllı telefonlarından olan Galaxy S3 modeli ile uyumlu "Hybrid" kılıf serisini duyurdu.
Ego firması tarafından üretilen "Hybrid" serisini diğer kılıf modellerinden ayıran en büyük özellik, kılıfların gövdeleri üzerinde USB bellek takılacak bir bölmeyle geliyor olmaları. Bu bölme ile USB belleklerin her zaman yanımızda oluyor ve kaybolma sorunu ortadan kaldırılmış oluyor. Farklı renk ve 4/6/8 ve 16GB'lık hafıza boyutlarına sahip olan kılıflar, Galaxy S3 için maksimum koruma görevini de üstlenebiliyorlar.
Aynı zamanda Apple'ın iPhone 4/4s ve 5 modelleri içinde modelleri bulunan "Hybird" kılıf modelleri, 36$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://egoncompany.com 

http://egoncompany.com Yorum Yaz
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tolgagrbz 5 yıl
Buyuk telefonu daha buyuk kasa yapmaktan baska bi ise yaramaz.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben kız arkadaşıma ördürüyorum bi tane S3 kılıfı. Kazak gibi hem android logolu ve orjinal :-) hem de bedava :-P
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ziper_gazi_ 6 yıl
biraz geç kalınmış bundan sonrası için iyi bir satış yapamazlar..
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Johnnn 6 yıl
Cüzdanı unutmayalım diye cüzdan kılıflar, usb belleği unutmayalım diye usbbellekli kılıflar, acaba hansini unutmasam bu gün diyerek çıkıcaz sanırım yola :D
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agaçe 6 yıl
hoş bir şeye benziyor umarım görüntüsü gibi ele rahatlık hissi varir
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pastadanadam 6 yıl
S3'üm yok,mutluyum :D
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kartalaraz 6 yıl
bu kılıf ön tarafı ekran tarafı korumuyorsa ne işe yarıyor...ayrıca s3 tek sorunu kasası bukadar kolay deforme olan kasa çıkarmasında bir amaç mı var... s4 kasa yönünden s3 gibi çıkarsa şüphesiz sony z serisine geçecem... artık performans yazılım bir noktada..hemen kırılacaksa tlf ne işime yarayacak. s3 için samsung utanmasa özel koruma tuturacaklar...öyle dandik kasa... sadece kasası....
kılıf dediğinde adam akıllı korurur..arka kapağı koru önü heybeye kalsın. sanki düşürünce hesaplayacaz arka tarafını tuturacağız...

kahrolsun bizi kılıfa muhtaç edenler...


aselsan çıkart bir telefonda utansın büyük firmalar....
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netstat 6 yıl
bende bizim ego sandım (elektrik gaz otobüs)
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regaibyigit. 6 yıl
s4 çıkcak bu neyin kafasında?
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Firaristt 6 yıl
Onun yerine otg koysalarmış daha iyi olurmuş.
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Hekatonkheir 6 yıl
SGP Neo Hybrid bunlara bin basar
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