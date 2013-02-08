Ego, Samsung Galaxy S3 uyumlu "Hybrid" kılıf serisini duyurdu

Akıllı cep telefonları için ürettiği kaliteli ve kullanışlı kılıfları ile tanınan Ego firması, Samsung'un güncel akıllı telefonlarından olan Galaxy S3 modeli ile uyumlu "Hybrid" kılıf serisini duyurdu.

Ego firması tarafından üretilen "Hybrid" serisini diğer kılıf modellerinden ayıran en büyük özellik, kılıfların gövdeleri üzerinde USB bellek takılacak bir bölmeyle geliyor olmaları. Bu bölme ile USB belleklerin her zaman yanımızda oluyor ve kaybolma sorunu ortadan kaldırılmış oluyor. Farklı renk ve 4/6/8 ve 16GB'lık hafıza boyutlarına sahip olan kılıflar, Galaxy S3 için maksimum koruma görevini de üstlenebiliyorlar.

Aynı zamanda Apple'ın iPhone 4/4s ve 5 modelleri içinde modelleri bulunan "Hybird" kılıf modelleri, 36$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://egoncompany.com

http://egoncompany.com