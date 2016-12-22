Ejder Yalçın: Özel Harekat Polisimizin engel tanımayan muharebe aracı

Özel Harekat Polisimizin kullandığı zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ın tüm detayları bu videoda. Sahip olduğu balistik koruma, zırh sistemi, silahlar, teknolojiler ve dahası videomuzda.

Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın, ülkemiz savunma sanayisinin son dönemde imza attığı en başarılı taktik araçlarından. Gerek sahip olduğu özellikler, gerekse de gelişmiş zırh sistemi ve kullanım amacına göre konfigüre edilebilen esnek mimarisiyle polisimiz, askerimiz ve tüm güvenlik birimlerimiz için hemen her türlü bölge ve koşulda harekaat ihtiyacını karşılayabilen, yüksek manevra kabiliyetine sahip dinamik bir platform.

Prototip çalışmaları 2012'de başlayan ve kısa sürede envantere girmeyi başaran Ejder Yalçın, devam eden çalışmalar kapsamında kısa bir süre önce güncellendi. Tanıtımı yapılan yeni versiyon Ejder Yalçın III olarak isimlendirilirken, temel kabiliyet ve konfigürasyon seçeneklerini koruyor yani ihtiyaç ve isterlere bağlı olarak keşif, sınır güvenliği ,zırhlı ambulans, hava savunma aracı, mayın tespit ve imha aracı, taktik füze taşıma ve fırlatma aracı gibi konfigürasyonlarda kullanılabiliyor.

Şimdi isterseniz önce aracın genel özelliklerinden bahsedelim ardından, merak edilen ve önem arz eden diğer detaylarına geçelim.11 kişiye kadar personel taşıma kabiliyetine sahip olan Ejder Yalçın III, Amerikalı Cummins firmasının 375 beygirlik dizel motorundan güç alırken, 120Km/saat hıza ulaşıp 700km gidebiliyor. Muharebe ağırlığı 14 ton, faydalı yük taşıma kapasitesi ise 4 ton olan araç, tutunum konusundaki başarımı sayesinde %70 meğil tırmanma ve %30 yan eğimde harekete ek olarak, derinliği 1.1 metreye kadar hendekten atlama ve 70cm derinlikte sudan geçme gibi yeteneklere sahip.

Taktik tekerlekli zırhlı araç olarak tanımladığımız Ejder Yalçın yüksek arazi kabiliyeti için sürekli 4 tekerlekten tahrik sisteminin yanı sıra diferansiyel kilidi ve gelişmiş fren sistemi gibi donanımlarla farklı koşullarda gerek ivmelenme gerekse de fren mesafesinde iddialı olabilen bir araç, tasarım özellikleri ve boyutları itibariyle de hem son derece kudretli hem de bir o kadar caydırıcı bir etki yaratmayı başarıyor.

Söz konusu askeri bir araç olduğu için, hareket kabiliyetleri kadar bekası da büyük önem taşıyor. NATO'nun ilgili dördüncü seviye ilgili STANAG kriterlerini karşılayan Ejder Yalçın, mayın ve çeşitli patlayacılarla birlikte yanal patlamalara karşı yüksek standartlarda zırh sistemiyle donatılmış. Hem personelin güvenliği hem de harekatın devamlılığı için mukavemeti oldukça güçlü bir araç olan Ejder, bu doğrultuda mayın patlamasını sönümleyen askılı koltuklarla geliyor.

Ayrıca koruyucu ızgaralara ek olarak üzerindeki silah kulesi için teröristlerin kurduğu tel tuzaklarına karşı kesici kollarla saldırıcı gücünden taviz vermiyor. Modüler tasarım özellikleri sayesinde farklı silah sistemlerine adapte olabilen Ejder Yalçın, uzaktan veya manuel kontrollü silah istasyonlarıyla konfigüre edilebiliyor. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları kapsamında ASELSAN ürünü SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) aynı zamanda hedef tespit ve takip imkânı da sağlıyor. İsterler doğrultusunda Ejder Yalçın'a 12.7 mm makinalı tüfek, 40 mm bomba atar, 7.62 mm makinalı tüfek veya 25mm uçaksavar takılabiliyor. Yani ihtiyaç duyulduğu takdirde Ejder Yalçın etkili bir vurucu güce dönüşebiliyor. Üstelik onu devre dışı bırakmaya yönelik örneğin lastikleri vurulduğu 50km daha gidebiliyor.

Hareket esnasında sürücünün mümkün olduğu kadar kolay kontrol sağlaması için dizayn edilen kokpitte, ana kontrol üniteleri sürücü etrafında şekillendirilirken, uzaktan kontrollü silah sistemi ise arka kısımdaki joystick sistemiyle operatör tarafından yönetiliyor. Aracı iddialı kılan bir başka özellik ise beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda uzun bir opsiyon listesine sahip olması.Biyolojik saldırıya karşı korumadan entegre görüntü yansıtma ve ses sistemine, sağdan direksiyon seçeneğinden 360 derece görüş geliştirme sistemine kadar değişik alternatifler sunuluyor.

Operasyon sahasında termal kamera üzerinden tesbit ve tanı koyabilen araç, hali hazırda devletimizin envanterine girmiş ve başta Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere güvenlik birimlerimiz tarafından etkin olarak kullanılmakta.. Ejder Yalçın'a rakip olarak Katmerciler'in yeni aracı Hızır, Otokar'ın Kobra II'si ve FNSS'nin Pars 4x4'ünü gösterebiliriz belki ama kesin olan şu ki Ejder Yalçın başta yüksek beka sağlayan gelişmiş balistik koruma ve zırh sistemi olmak üzere hem daha kudretli görünen hem de buna psikolojik olarak daha fazla caydırıcı etki yaratan kaslı duruşuyla kendini ayrı bir yere konumlandırmayı başarıyor.