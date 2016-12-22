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Ejder Yalçın: Özel Harekat Polisimizin engel tanımayan muharebe aracı

2 yıl
63,6b
1
Sinema ve Dizi
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel Harekat Polisimizin kullandığı zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ın tüm detayları bu videoda. Sahip olduğu balistik koruma, zırh sistemi, silahlar, teknolojiler ve dahası videomuzda.
 
Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın, ülkemiz savunma sanayisinin son dönemde imza attığı en başarılı taktik araçlarından. Gerek sahip olduğu özellikler, gerekse de  gelişmiş zırh sistemi ve kullanım amacına göre konfigüre edilebilen esnek mimarisiyle polisimiz, askerimiz ve tüm güvenlik birimlerimiz için  hemen her türlü bölge ve koşulda harekaat ihtiyacını karşılayabilen, yüksek manevra kabiliyetine sahip dinamik bir platform.
Prototip çalışmaları 2012'de başlayan ve kısa sürede envantere girmeyi başaran Ejder Yalçın, devam eden çalışmalar kapsamında kısa bir süre önce güncellendi. Tanıtımı yapılan yeni versiyon Ejder Yalçın III olarak isimlendirilirken, temel kabiliyet ve konfigürasyon seçeneklerini koruyor yani ihtiyaç ve isterlere bağlı olarak keşif, sınır güvenliği ,zırhlı ambulans, hava savunma aracı, mayın tespit ve imha aracı, taktik füze taşıma ve fırlatma aracı gibi konfigürasyonlarda kullanılabiliyor.
Şimdi isterseniz önce aracın genel özelliklerinden bahsedelim ardından, merak edilen ve önem arz eden diğer detaylarına geçelim.11 kişiye kadar personel taşıma kabiliyetine sahip olan Ejder Yalçın III, Amerikalı Cummins firmasının  375 beygirlik dizel motorundan  güç alırken, 120Km/saat hıza ulaşıp 700km gidebiliyor. Muharebe ağırlığı 14 ton, faydalı yük taşıma kapasitesi ise 4 ton olan araç, tutunum konusundaki başarımı sayesinde %70 meğil tırmanma ve %30 yan eğimde harekete ek olarak,  derinliği 1.1 metreye kadar hendekten  atlama ve 70cm derinlikte sudan geçme gibi yeteneklere sahip.
Taktik tekerlekli zırhlı araç olarak tanımladığımız Ejder Yalçın yüksek arazi kabiliyeti için sürekli 4 tekerlekten tahrik sisteminin yanı sıra diferansiyel kilidi ve gelişmiş fren sistemi gibi donanımlarla farklı koşullarda gerek ivmelenme gerekse de fren mesafesinde iddialı olabilen bir araç, tasarım özellikleri ve boyutları itibariyle de hem son derece kudretli hem de bir o kadar caydırıcı bir etki yaratmayı başarıyor.
Söz konusu askeri bir araç olduğu için, hareket kabiliyetleri kadar bekası da büyük önem taşıyor. NATO'nun ilgili dördüncü seviye ilgili STANAG kriterlerini karşılayan Ejder Yalçın, mayın ve çeşitli patlayacılarla birlikte yanal patlamalara karşı yüksek standartlarda zırh sistemiyle donatılmış. Hem personelin güvenliği hem de harekatın devamlılığı için mukavemeti oldukça güçlü bir araç olan Ejder, bu doğrultuda mayın patlamasını sönümleyen askılı koltuklarla geliyor.
Ayrıca koruyucu ızgaralara ek olarak üzerindeki silah kulesi için teröristlerin kurduğu tel tuzaklarına karşı kesici kollarla saldırıcı gücünden taviz vermiyor. Modüler tasarım özellikleri sayesinde farklı silah sistemlerine adapte olabilen Ejder Yalçın, uzaktan veya manuel kontrollü silah istasyonlarıyla konfigüre edilebiliyor. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları kapsamında ASELSAN ürünü SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS)  aynı zamanda hedef tespit ve takip imkânı da sağlıyor. İsterler doğrultusunda Ejder Yalçın'a 12.7 mm makinalı tüfek, 40 mm bomba atar, 7.62 mm makinalı tüfek veya 25mm uçaksavar takılabiliyor. Yani ihtiyaç duyulduğu takdirde Ejder Yalçın etkili bir vurucu güce dönüşebiliyor. Üstelik onu devre dışı bırakmaya yönelik örneğin lastikleri vurulduğu 50km daha gidebiliyor.
Hareket esnasında sürücünün mümkün olduğu kadar kolay kontrol sağlaması için dizayn edilen kokpitte, ana kontrol üniteleri sürücü etrafında şekillendirilirken, uzaktan kontrollü silah sistemi ise arka kısımdaki joystick sistemiyle  operatör tarafından yönetiliyor. Aracı iddialı kılan bir başka özellik ise beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda uzun bir opsiyon listesine sahip olması.Biyolojik saldırıya karşı korumadan entegre görüntü yansıtma ve ses sistemine, sağdan direksiyon seçeneğinden 360 derece görüş geliştirme sistemine kadar değişik alternatifler sunuluyor.
Operasyon sahasında termal kamera üzerinden tesbit ve tanı koyabilen araç, hali hazırda devletimizin envanterine girmiş ve başta Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere güvenlik birimlerimiz tarafından etkin olarak kullanılmakta.. Ejder Yalçın'a rakip olarak Katmerciler'in yeni aracı Hızır, Otokar'ın Kobra II'si ve FNSS'nin Pars 4x4'ünü gösterebiliriz belki ama kesin olan şu ki Ejder Yalçın başta yüksek beka sağlayan gelişmiş balistik koruma ve zırh sistemi olmak üzere hem daha kudretli görünen hem de buna psikolojik olarak daha fazla caydırıcı etki yaratan kaslı duruşuyla kendini ayrı bir yere konumlandırmayı başarıyor.

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antepcarsi 2 yıl en beğenilen
yaw böyle gosteriyorsunuz gercekten gurur duyuyorum ama inin birde sahaya bakin! özellikle doğuda bir çok yerde halen eski döküntü şörland denilen araçlar kullaniliyor! yerli milli tufek deniyor halen milletin elinde taşıması da kullanmasida eziyet olan kocaman g3 tüfekler var! Allah için birisi doğru soylesin. bu aletler prototip olarak yapilip seri üretime gecilmeden raflarami kaldiriliyor?
yaw böyle gosteriyorsunuz gercekten gurur duyuyorum ama inin birde sahaya bakin! özellikle doğuda bir çok yerde halen eski döküntü şörland denilen araçlar kulla...
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ByBaterist 2 yıl
allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Ülkemizin böyle başarılı işlere imza atması güzel. Artık kendi kendine yetebilen hatta dışarıya ürettiklerimizi satıp ülkemize katkı sağlayan her türlü yatırımlara önem verilme zamanı geldi. İnşallah böyle güzel haberler duymaya devam ederiz.
Ülkemizin böyle başarılı işlere imza atması güzel. Artık kendi kendine yetebilen hatta dışarıya ürettiklerimizi satıp ülkemize katkı sağlayan her türlü yatırım...
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DH Misafiri 10 ay
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DH Misafiri 1 yıl
Insallah yerli motorla donatirlar yakinda. Tam anlamiyla yerli olur o zaman.
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SirSdü 2 yıl
Canlısını Eylül de Ankara emniyetin önünde gördüm gerçekten heybetli ve caydırıcı bir araç ama operasyonlarda kobralar daha aktif kullanılıyor
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unflattering 2 yıl
Nurol Makine için büyük Ülkemiz için küçük bir adım
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sdc55 2 yıl
Maaşallah canavar işte gelişen ülkemizin teknolojisi budur daha da gelişecegiz dosta güven düşmana korku salıyor. Duruşu karizma harika birşey olmuş yapanların ellerine sağlık, emeğinize sağlık.
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x2yk 2 yıl
Terminatör gibi duruyor mübarek canavar canavar.. Bir firma yaptı, 2. firma yaptı derken 3. Nurol Makine işte bu işler böyle böyle gelişir..
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mentalform 2 yıl
Yorumlara bakınca ülke haritası ortaya çıkıyor destekleyenler ve ölümüne aşşağılayanlar... Aslında içlerinde çok azı samimi ve hepsi kendi diyarlarının taraflarının algısını güçlendirme peşindeler dolayısı ile bu iklimde ülke her zaman yok olma sınırlarının keskin sınırlarında gezmeye mahkum ne yazık ki... Araç güxel çok yüksek poyansiyelini ortaya koyuyor ülkenin ancak motoru artık üretin olmaz böyle oda olursa ileride kendi silahımızı yapan fakir bir rusya çakması olmakta bize yetmeyecek bunu hepiniz biliyorsunuz ğlkede iç barışın liyakatın sağlanması gerekiyor amca dayı torpil iş bitirme geleneklerinin yok edilmesi gerekiyor yoksa bunlar en fazla bizi silahlı fakir bir rusya çakması bir ülke yapmaktan öteye gitmez...
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dede17 2 yıl mentalform
mentalform

Yorumlara bakınca ülke haritası ortaya çıkıyor destekleyenler ve ölümüne aşşağılayanlar... Aslında içlerinde çok azı samimi ve hepsi kendi diyarlarının taraflarının algısını güçlendirme peşindeler dolayısı ile bu iklimde ülke her zmaan yokolma sınırlarının keskin sınırlarında gezmeye mahkum ne yazık ki... Araç güxel çok hüxel poyansiyelini ortaya koyuyor ülkenin ancak motoru artık üretin olmaz böyle oda olursa ileride kendi silahımızı yapan fakir bir rusya çakması olmakta bize yetmeyecek bunu hepiniz biliyorsunuz ğlkede iç barışın liyakatın sağlanması gerekiyor amca dayı torpil iş bitirme gel neklerinin yokedilmesi gerekiyor yoksa bunlr en fazla bizi sikahlı fakir bir rusya çakması bir ğlke yapmaktan öteye gitmez...

Arakadaş sen nece konuşuyorsun aynı dili mi konuşuyoruz.
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esmercrazy 2 yıl
Cobranın biraz daha geliştirilmiş hali heybetli olmuş
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DH Misafiri 2 yıl
erdi abi milli savunma bakanı fikri ışıkla yerli teknolojiler yerli çip üretimleri ve insansız araç teknolojileri hakkında bir röportaj yapsana hem yerli oto hakkında ki son gelişmelere de öğrenmiş oluruz çok güzel çalışmlara var abi bunlar hakkında bir video iyi olur :)
saygılar bicim allaha emanet ol :)
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verag 2 yıl
Çok ayıp ve yersiz mesajlar var arkadaşlar yani bir şey üretilmiş açığa çıkıyor.ama hala dil uzatanlar var yok yeni fabrika yok daha iyi para kazansın arkadaşlar elinizden daha iyi geliyorsa siz yapın siz kazanın siz fabrika kurun ama daha o seviyeye gelmeden eleştirmek de nedir ?
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