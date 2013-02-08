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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ekstra güç isteyenlere özel yüksek kapasiteli pil projesi,”Power Bank”

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ekstra güç isteyenlere özel yüksek kapasiteli pil projesi,”Power Bank”
Akıllı cihazların gelişmesiyle kullanıcılar daha büyük pillere ihtiyaç duymaya başladılar. Akıllı telefonlar ile paralel olarak gelişme gösteremeyen piller, kullanıcıları ekstra güç kaynaklarına yönlendirmeye başladı. Bu amaçla Kickstarter üzerinde başlatılan yüksek kapasiteli pil projesi, kullanıcılara ihtiyaç duydukları yedek enerjiyi sağlamayı hedefliyor.

Antony Vilgiate tarafından geliştirilen ve başlatılan Power Bank isimli yüksek kapasiteli pil projesi kişilerin, akıllı cihazlarını ihtiyaç duydukları her ortamda direk olarak şarj edebilmeleri için geliştirilmiş ekstra batarya aparatlarından oluşuyor. Proje kapsamında 3 farklı model geliştiren Antony Vilgiate, modellerine The Adventurer, The Destination ve The Expedition isimlerini vermiş. En küçük batarya kapasitesine sahip olan The Adventurer modeli 6600 mAh, The Destination modeli 10,000 mAh ve en yüksek batarya kapasitesine sahip The Expedition modeli 11,200 mAh enerji sağlayabiliyorlar. 

Üzerlerinde Micro USB ve normal USB çıkışları olan cihazlar, enerji durumu hakkında LED ışıklarına da sahipler. FCC, CE ve RoHS gibi enerji ve güvenlik testlerini de başarıyla geçen cihazlar, proje tamamlanırsa, 4-6 hafta arasında dağıtıma hazır hale gelebilecekler. Resmi satış fiyatları belli olmayan ürünler, proje bağışları üzerinden The Adventurer modeli için 30$, The Destination modeli için 50$ ve The Expedition modeli için ise 65$ bağış yapılarak satın alınabiliyor.

Bitimine 28 gün kala hedefledi 25,000$ oranın 172 bağış ile 10,200$’lık kısmını toplayan proje hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/560071831/ultra-high-capacity-battery-for-mobile-devices


http://www.kickstarter.com/projects/560071831/ultra-high-capacity-battery-for-mobile-devices Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aspirin_00 6 yıl en beğenilen
teknolojinin orantısız gelişimin canlı örneği batarya yetersizliği
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TeufeL-07 6 yıl
isosonsuz
TeufeL-07Anlamadım piriz lerin soyumu tükeniyor ? Kullanım senaryosu canlandıramadım gözümde . Arabada arabaya takıyoruz, evde işte pirize . E otobüste veya yolda yürürkende bunu yanımızda taşımıyacağımıza göre ne anlamı var? He taşırız diyen çıkarsa diye şunuda ekleyeyim. Telefon biraz kalın olsa laf edip , lumia 920 yi tuğla diyen bir topluluk bunu yanında kesinlikle taşımaz.
Dağa çıkan, kamp yapan, bir iki gecesini elektriksiz ortamda geçiren insanlar da var...

Mantıklı :) Zaten bu yazıyı yazdıktan sonra pilin görsellerini arattırdığımda karşıma direk dağ senaryosu çıktı :)
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matrix22 6 yıl
bir zamanlar değişik batarya çalışmaları vardı yakıt pil vs hepsi lafta kaldı aslında ünüversitelerimizin ilgili bölümlerinin geceli gündüzlü bu işe yoğunlaşmasını ve bir çare bulup patentlemesini isterdim ama uğraşan ilgilenen yok elbet biri bir gün bu soruna çare bulacak ama bizden olmayacak gibi.....
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TeufeL-07 6 yıl
Anlamadım piriz lerin soyumu tükeniyor ? Kullanım senaryosu canlandıramadım gözümde . Arabada arabaya takıyoruz, evde işte pirize . E otobüste veya yolda yürürkende bunu yanımızda taşımıyacağımıza göre ne anlamı var? He taşırız diyen çıkarsa diye şunuda ekleyeyim. Telefon biraz kalın olsa laf edip , lumia 920 yi tuğla diyen bir topluluk bunu yanında kesinlikle taşımaz.
1 Yanıt Yanıtla
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isosonsuz 6 yıl TeufeL-07
TeufeL-07
Anlamadım piriz lerin soyumu tükeniyor ? Kullanım senaryosu canlandıramadım gözümde . Arabada arabaya takıyoruz, evde işte pirize . E otobüste veya yolda yürürkende bunu yanımızda taşımıyacağımıza göre ne anlamı var? He taşırız diyen çıkarsa diye şunuda ekleyeyim. Telefon biraz kalın olsa laf edip , lumia 920 yi tuğla diyen bir topluluk bunu yanında kesinlikle taşımaz.

Dağa çıkan, kamp yapan, bir iki gecesini elektriksiz ortamda geçiren insanlar da var...
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aspirin_00 6 yıl en beğenilen
teknolojinin orantısız gelişimin canlı örneği batarya yetersizliği
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Red_devil33 6 yıl
Bence gereksiz
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Gl4dius 6 yıl
bu tür çalışmaların olması çok güzel bence
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hece_he 6 yıl
şu an halihazırda mevcut çözümlerden ne farkı var ki. mesela yoobao.com adresinde hemen her boyut ve kapasitede power bank çözümü çok uzun süredir mevcut.
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PsychicPower 6 yıl
Kullanışlı bir çözüme benziyor. Piyasaya çıkabilir ve ülkemize de gelebilirse ben de alıcıları olurum.
Mobil cihazlarda pil, PClerde sabit diskler sürekli gelişimin önünü tıkıyor. Özellikle mobil cihazların her tarafı pille kaplanıyor ama yine işe yaramıyor
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memoseler 6 yıl
Bu ürünler batarya sektörünün ne kadar geri kaldığının bir kanıtı...
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