Ekstra güç isteyenlere özel yüksek kapasiteli pil projesi,”Power Bank”

Akıllı cihazların gelişmesiyle kullanıcılar daha büyük pillere ihtiyaç duymaya başladılar. Akıllı telefonlar ile paralel olarak gelişme gösteremeyen piller, kullanıcıları ekstra güç kaynaklarına yönlendirmeye başladı. Bu amaçla Kickstarter üzerinde başlatılan yüksek kapasiteli pil projesi, kullanıcılara ihtiyaç duydukları yedek enerjiyi sağlamayı hedefliyor.





Antony Vilgiate tarafından geliştirilen ve başlatılan Power Bank isimli yüksek kapasiteli pil projesi kişilerin, akıllı cihazlarını ihtiyaç duydukları her ortamda direk olarak şarj edebilmeleri için geliştirilmiş ekstra batarya aparatlarından oluşuyor. Proje kapsamında 3 farklı model geliştiren Antony Vilgiate, modellerine The Adventurer, The Destination ve The Expedition isimlerini vermiş. En küçük batarya kapasitesine sahip olan The Adventurer modeli 6600 mAh, The Destination modeli 10,000 mAh ve en yüksek batarya kapasitesine sahip The Expedition modeli 11,200 mAh enerji sağlayabiliyorlar.





Üzerlerinde Micro USB ve normal USB çıkışları olan cihazlar, enerji durumu hakkında LED ışıklarına da sahipler. FCC, CE ve RoHS gibi enerji ve güvenlik testlerini de başarıyla geçen cihazlar, proje tamamlanırsa, 4-6 hafta arasında dağıtıma hazır hale gelebilecekler. Resmi satış fiyatları belli olmayan ürünler, proje bağışları üzerinden The Adventurer modeli için 30$, The Destination modeli için 50$ ve The Expedition modeli için ise 65$ bağış yapılarak satın alınabiliyor.





Bitimine 28 gün kala hedefledi 25,000$ oranın 172 bağış ile 10,200$’lık kısmını toplayan proje hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/560071831/ultra-high-capacity-battery-for-mobile-devices





http://www.kickstarter.com/projects/560071831/ultra-high-capacity-battery-for-mobile-devices