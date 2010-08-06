Elecom'dan uzatma kablosu tasarımlı USB hub: Power Strip USB Hub

Japonya merkezli bilgisayar ekipmanları üreticisi Elecom, tasarımıyla uzatma kablolarını andıran USB çoklayıcısı Power Strip USB Hub'ı satışa sundu. Elecom'un USB çoklayıcısı ilk bakışta uzatma kablosu izlenimi veriyor. Her USB girişi için açma kapama anahtarlarına yer verilen çoklayıcıyı kullanırken USB kablolarını çıkartma gereksinimi ortadan kalkıyor. Mıknatıslı yapısı sayesinde metal bölgelerde sabitlenerek te kullanılabilen Power Strip USB Hub'da her bir giriş için etiketleme alanına yer verilmiş, böylece hangi kablonun hangi cihaza ait olduğunu anlama konusunda ortaya çıkan sorunlar giderilmiş oluyor. Elecom'un dörtlü ve yedili (AC girişli) olmak üzere iki farklı modelde hazırladığı çoklayıcılar 41$ ve 106$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

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