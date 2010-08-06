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Elecom'dan uzatma kablosu tasarımlı USB hub: Power Strip USB Hub

Japonya merkezli komponent üreticisi Elecom, uzatma kablosu tasarımlı USB Hub'ı Power Strip USB Hub'ı satışa sundu.
8 yıl
17,7b
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Elecom'dan uzatma kablosu tasarımlı USB hub: Power Strip USB Hub
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Japonya merkezli bilgisayar ekipmanları üreticisi Elecom, tasarımıyla uzatma kablolarını andıran USB çoklayıcısı Power Strip USB Hub'ı satışa sundu. Elecom'un USB çoklayıcısı ilk bakışta uzatma kablosu izlenimi veriyor. Her USB girişi için açma kapama anahtarlarına yer verilen çoklayıcıyı kullanırken USB kablolarını çıkartma gereksinimi ortadan kalkıyor. Mıknatıslı yapısı sayesinde metal bölgelerde sabitlenerek te kullanılabilen Power Strip USB Hub'da her bir giriş için etiketleme alanına yer verilmiş, böylece hangi kablonun hangi cihaza ait olduğunu anlama konusunda ortaya çıkan sorunlar giderilmiş oluyor. Elecom'un dörtlü ve yedili (AC girişli) olmak üzere iki farklı modelde hazırladığı çoklayıcılar 41$ ve 106$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

Elecom'dan uzatma kablosu tasarımlı USB hub: Power Strip USB Hub
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Elecom'dan uzatma kablosu tasarımlı USB hub: Power Strip USB Hub
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FightForBeer 8 yıl
her bir portun ayrı bir switch i olması çok ince ve güzel bir düşünce.
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mehmetgirgin 8 yıl
fiyat yüksek gibi geldi.
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stradivardi 8 yıl
Bu japonlar tasarımdan anlamıyor bu ne biçim bir alet yahu çok çirkin zaten japon malları genelde tasarım özürlü elbette çık şık tasaıma sahip ürün yapan japon firmalarıda mevcut bakınız SONY
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husNUKE 8 yıl
şekli hoşuma gitti ama fiyatı yüksek, uygun fiyatlı olsaydı almayı düşünürdüm
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OverClocK1ng 8 yıl

husNUKE

şekli hoşuma gitti ama fiyatı yüksek, uygun fiyatlı olsaydı almayı düşünürdüm

Dikkat ettiysen biraz endüstriyel e hitap ediyor. Daha çok işyerleri için gibi.
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