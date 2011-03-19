Elektrikli otomobillerin geleceğini kapasitörler şekillendirebilir

Dahi doktor Emmet Brown'ın tesadüfen bulduğu akı kapasitörü, Geleceğe Dönüş serisinde bir DeLorean'i zaman makinesine dönüştürmeyi başarmıştı. İlk filmin vizyona girdiği tarih olan 1985 yılı için hayalden öteye geçemeyen bu fikir, bugün geleceğin otomobillerini şekillendirecek temel argüman olabilir. Bilindiği üzere otomobil endüstrisi geleceği elektrikli modeller üzerinde şekillendirmeyi planlıyor ancak günümüzün pil teknolojisi, tek şarj ile maksimum mesafe konusunda henüz beklentileri karşılayamıyor.

Elektrikli otomobiller denildiğinde akla ilk gelen firmalardan birisi olan Tesla, geleceğin otomobilleri için kapasitörler üzerinde çalışıyor olabilir. Şirketin tepe yöneticisi Elon Musk, San Francisco'daki Cleantech Forumu'nda, kapasitörler üzerinde araştırma yaptıklarının sinyallerini verdi. Bilindiği üzere elektrik cihazı olan kapasitörler geçici yük depolaması için kullanılıyor ve geleneksel piller ile kıyaslandığında daha yüksek miktarda şarj döngüsüne olanak tanıyorlar. Eğer Tesla, kapasitörleri mevcut Lityum-iyon pillerle birlikte veya yerine kullanabilmenin efektif bir yolunu bulabilirse, elektrik otomobillerin tek şarj ile sunabildiği mesafenin ciddi şekilde arttırılabileceği düşünülüyor. Yapılan bazı araştırmalara göre günlük en yüksek mesafe ihtiyacı 800km civarında ve arka plandaki araştırma-geliştirme çalışmalarının temelinde, elektrikli otomobillerin tek şarj ile bu mesafeyi karşılaması yatıyor.

İlginç bir not; PayPal'in kurucularından birisi olan Elon Musk, üniversitede yüksek enerji yoğunluklu kapasitör fiziği üzerine çalışmalar yapmıştı. Kariyerini internet, temiz enerji ve uzay teknolojileri üzerine şekillendiren Musk, internet tarafında PayPal, temiz enerji tarafında ise Tesla ile büyük başarılara imza atmış, uzay şirketi Space X ise geliştirdiği Falcon 9 roketi ve Dragon uzaygemisinin kullanımı için NASA ile 1.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.

DeLorean'in akı kapasitörü