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Elektrikli otomobillerin geleceğini kapasitörler şekillendirebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,4b
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16
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektrikli otomobillerin geleceğini kapasitörler şekillendirebilir
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Dahi doktor Emmet Brown'ın tesadüfen bulduğu akı kapasitörü, Geleceğe Dönüş serisinde bir DeLorean'i zaman makinesine dönüştürmeyi başarmıştı. İlk filmin vizyona girdiği tarih olan 1985 yılı için hayalden öteye geçemeyen bu fikir, bugün geleceğin otomobillerini şekillendirecek temel argüman olabilir. Bilindiği üzere otomobil endüstrisi geleceği elektrikli modeller üzerinde şekillendirmeyi planlıyor ancak günümüzün pil teknolojisi, tek şarj ile maksimum mesafe konusunda henüz beklentileri karşılayamıyor.

Elektrikli otomobiller denildiğinde akla ilk gelen firmalardan birisi olan Tesla, geleceğin otomobilleri için kapasitörler üzerinde çalışıyor olabilir. Şirketin tepe yöneticisi Elon Musk, San Francisco'daki Cleantech Forumu'nda, kapasitörler üzerinde araştırma yaptıklarının sinyallerini verdi. Bilindiği üzere elektrik cihazı olan kapasitörler geçici yük depolaması için kullanılıyor ve geleneksel piller ile kıyaslandığında daha yüksek miktarda şarj döngüsüne olanak tanıyorlar. Eğer Tesla, kapasitörleri mevcut Lityum-iyon pillerle birlikte veya yerine kullanabilmenin efektif bir yolunu bulabilirse, elektrik otomobillerin tek şarj ile sunabildiği mesafenin ciddi şekilde arttırılabileceği düşünülüyor. Yapılan bazı araştırmalara göre günlük en yüksek mesafe ihtiyacı 800km civarında ve arka plandaki araştırma-geliştirme çalışmalarının temelinde, elektrikli otomobillerin tek şarj ile bu mesafeyi karşılaması yatıyor.

İlginç bir not; PayPal'in kurucularından birisi olan Elon Musk, üniversitede yüksek enerji yoğunluklu kapasitör fiziği üzerine çalışmalar yapmıştı. Kariyerini internet, temiz enerji ve uzay teknolojileri üzerine şekillendiren Musk, internet tarafında PayPal, temiz enerji tarafında ise Tesla ile büyük başarılara imza atmış, uzay şirketi Space X ise geliştirdiği Falcon 9 roketi ve Dragon uzaygemisinin kullanımı için NASA ile 1.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.

Elektrikli otomobillerin geleceğini kapasitörler şekillendirebilir
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DeLorean'in akı kapasitörü

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memotunc 8 yıl
Ben haberden çok Elon Musk'a hayran kaldım. O nasıl bir kariyer Allahım hayran kalmamak elde değil.
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alfa-x 8 yıl
Zaten batarya değişme sistemi Renault ta var tanıtımlarında görürsünüz yani geleceği beklemeye gerek yok.Dolu batarya 5dk da yükleniyor.

Şu anki tek sorun batarya Ağır ve Menzili yüksek değil.Eğer bahsi geçen kapasitör yani Kondansatör işi başarılırsa ki olabilir o zaman elektrikli otomobiller çok daha kısa sürede yaygınlaşır ayrıca mevcut araçlarda ufak modifikasyonlarla hibrit olabilecek

Batarya konusunda geçenlerde bir haber vardı nano teknolojiyle çok daha az elektrik harcayan cihazlar yapmışlar şu an lab. aşamasında buda demekki yakın zamanda 160 km olan menziller 400km çıkabilecek.

Tamamen elektrikli renault fluence ve zoe bu sene sonu 2012 gibi satışa çıkacak o zaman durumu daha net görebileceğiz..
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Hobar 8 yıl

Taner Göde

FLUX CAPACITOR

Replica olarak da satılıyor... $230 US Dollars fiyatı var.

buy.com/...

ikista

akı kapasitörü olması gerekiyor :)

eksisozluk.com/...

tr.wikipedia.org/...




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bunu alıp takacan arabaya

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Vincent van Gogh 8 yıl
İleriki yıllarda bütün araçların standart olacağını düşünüyorum birebir aynı teknolojileri kullanacaklar görüntüsü farklı olabilir bu da firmaların tasarımlarını ortaya çıkaracak imkan olacak.aynı sınıf aynı amaca hizmet eden araçların arasındaki fark en fazla f1 arabalarının arasındaki fark kadar olacak bu işin tek doğrusu var.
nasıl olacak tartışılır ama ben bu uydurduğum fikire canı gönülden inanıyorum

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Freeline 8 yıl
senin tekerleğe dinamo yerleştirme olayın malesef olmaz motoru zorlayacağın için daha fazla elektirik harcayacaksın yaptığın geri dönüşüme değmez en iyisi nükleer akü :D ama biraz sakat bi patlıyomuş otobanda kimse kalmaz :D
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last_legant 8 yıl

Freeline

senin tekerleğe dinamo yerleştirme olayın malesef olmaz motoru zorlayacağın için daha fazla elektirik harcayacaksın yaptığın geri dönüşüme değmez en iyisi nükleer akü :D ama biraz sakat bi patlıyomuş otobanda kimse kalmaz :D



Nükleer benimde aklıma gelmişti ama zırt pırt kaza olan çarpışmaların bol olduğu otomobillerde imkansız gibi... 1 haftada dünya radyoaktif çöplüğe döner

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performans1 8 yıl
bu ne yaa ben bu akı kapasitörünün aynısını geleceğe dönüş filminde görmüştüm birileri iyi makaramı geçiyo ne :D
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troy 8 yıl
ya şöyle bişi olmaz mı ? Kendi kendini şarj eden sistem tekerlekte dinamo yerleştirseler ada motor içine hem şarj edicek hem gidecek ?
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ikista 8 yıl
akı kapasitörü olması gerekiyor :)
eksisozluk.com/...
tr.wikipedia.org/...
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Taner Göde 8 yıl
FLUX CAPACITOR

Replica olarak da satılıyor... $230 US Dollars fiyatı var.

buy.com/...

ikista

akı kapasitörü olması gerekiyor :)

eksisozluk.com/...

tr.wikipedia.org/...




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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L.o.T.u.S 8 yıl
Elektrikli araçların en az 800 km mesafe katetmek zorunda olduklarını sanmıyorum.
Gelecekte sistem aynı eski mutfakta kullandığımız boşalt değiştir tüp sistemi gibi olacak.
Benzinliklerde dolu piller olacak.boşu bırakacak doluyu alacaksın.piller boy ve yapı olarak standart olacak.dolayısıyla şarj için beklemek söz konusu değil.Bu anlamda 300 km de gitsede yeter.şu anda 30 litrelik lpg li araşta aşağı yukarı boşalana kadar 350 km yol gidiyor.
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Taner Göde 8 yıl
Konu hakkında 3 ay önce yaptığım ayrıntılı incelemeyi aşağıda ekliyorum.

Elektrikli otolar çıkınca bizimkilerin hali ne olacak?
forum.donanimhaber.com/...

Teacher

Elektrikli araçların en az 800 km mesafe katetmek zorunda olduklarını sanmıyorum. Gelecekte sistem aynı eski mutfakta kullandığımız boşalt değiştir tüp sistemi gibi olacak. Benzinliklerde dolu piller olacak.boşu bırakacak doluyu alacaksın.piller boy ve yapı olarak standart olacak.dolayısıyla şarj için beklemek söz konusu değil.Bu anlamda 300 km de gitsede yeter.şu anda 30 litrelik lpg li araşta aşağı yukarı boşalana kadar 350 km yol gidiyor.



Elektrikli araçların DEPOSU fiziksel olarak daima dolu, çünkü elektrik enerjisini depolayan BATARYA (AKÜ, AKÜMÜLATÖR, PİL) şarjlı da olsa, şarjsız da olsa daima aynı ağırlıktadır. Halbuki fosil petrol yataklarına dayalı karbon zincirlerinin sıvı veya gaz ortamında depolanmasına ve motör içerisinde hava ile birleştirilerek infilak ettirilmesi sureti ile enerji elde edilmesine dayanan klasik sistemde depo fiziksel olarak tüketilen bir madde taşımaktadır.

Elektrikli arabanın şu anda önünde 3 büyük sorunu var:

1. ŞARJ = akaryakıt istasyonunda en fazla 5 dk. kaybedersiniz, şarj ise 4-6 saat sürebilir! Kimse bu kadar beklemez!
2. MENZİL = dizel motorlu bir araç 70 litre yakıt ve 70 km/h sabit hızla 2.400 km gidebilmiş, elektrikli araç maksimum 400 km.
3. FİYAT = teknolojisi halen çok pahalı, halbuki ödenebilir olmadığı sürece hiçkimsenin almayacağını unutmamalılar.

Daha önceki konularda bunu ayrıntılı olarak yazdım. Hoş, bu satırları okuyan bir Otomotiv Mühendisi Bölümü Öğrencisi belki fikirlerimi çoktan kopyalayıp şu anda bitirme tezini hazırlıyordur, helal ve hoş olsun, ancak yakın zamanda bunların realiteye dönüşmesini görmeyi çok isterdim.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN TEMEL KURALLARI

- Araçların AKÜLERİ tek tip olmalıdır. Dolum voltajı, dolum akımı, deşarj terminalleri STANDART olmalı.
- Araçların AKÜLERİ 2 bölümden oluşmalıdır. Akü bölmesinde aracın sistemlerini etkilemeyen 2 devre bulunmalı.
- Araçların AKÜLERİ üretici tarafından, piyasa tarafından veya dolum istasyonu tarafından satılmalıdır.
- Araçların AKÜLERİ EXCHANGEABLE (değiştirilebilir) ve INTERCHANGEABLE (birbirleri ile uyumlu) olmalıdır.
- Araçların MOTORLARI her tekerde bir göbek motoru veya tek merkezi motor olmalıdır.
- Araçların MOTORLARI kinetik enerjiyi motoru ters çalıştırmak sureti ile aküleri doldurmada kullanılabilmelidir.
- Araçlarda ABS, ESP, AirBag, Klima/HVAC, Sabit Isıtma, Deşarj Koruma gibi sistemler standart olmalıdır.
- Araçlarda VİTES KUTUSU, Vites, Otomatik, Debriyaj vb. bulunmayacaktır, sadece İLERİ ve GERİ ve STOP.
- Araçlarda PARK FRENİ ile motoru tahrik sisteminden ayıran bir düzenek bulunmalıdır.

Şunu düşünün.

Yıl 2028. FORD-OPEL-VW-AUDI-TOYOTA-HONDA-RENAULT-PEUGEOT-KIA-FIAT-BMW-MERCEDES gibi büyük üreticiler ayakta kalmış, diğerleri silinip gitmiştir. Devir tamamen elektrikli otomobil devridir. Devletler fosil yakıtların içten patlamalı motorlu araçlarda kullanımını 01 Ocak 2030 yılından itibaren tamamen yasaklamıştır. Otomotiv yan sanayi kendini AKÜ, PİL, ŞARJ, DOLUM, TERMİNAL, SOLAR PANELİ gibi ürün, sanayi ve hizmetlere yönlendirmiştir. Yeni bir elektrikli otomobil satın almak istiyorsunuz, bayiye gittiniz, D sınıfı, tek motorlu, 3 fazlı invertörlü ve 4 akü bölümlü, klima ve sabit ısıtmalı, rejenerasyonlu, yedek akülü ve 1.200 km menzilli Avrupa menşeli bir otomobil beğendiniz. Araç 2 akü ile geliyor, sizin SHELL, BP, TOTAL gibi Elektrik Dolum İstasyonlarından 2 akü daha almanız gerek. Tanesi $400'den $800 ödüyorsunuz ve bagajda 4 akünüz kilitli ve hırsızlığa karşı korumalı. Gece evde 2 saatte dolum yaptınız. Adana'dan İstanbul'a gideceksiniz, her akünün menzili 300 km (4 x 300 = 1.200 km) ve Ankara'ya yaklaşınca Gölbaşında tam şarjlı aküyü 15 TL'ye değiştiren ElekTürk Dolum İstasyonundan 2 dolu akü aldınız, 2 boş akü verdiniz. Zaten sistem alttan çekmece ile çalıştığından siz araçtan inmeden aküler değişiyor. ŞARJ GÖSTERGESİ "FULL" gösterince ödemeyi yapıyor ve İstanbul'a doğru yola çıkıyorsunuz.

Dünyada taşımacılık da artık tamamen elektrifikasyona dönmüş, 150 yıl önce kimin aklına gelirdi bu, BENZİN kör ve topal bir sultan olmuş, ölmek üzere, çocukları ELEKTRİK artık taht için yarışıyorlar.

Saygılarımla,

Taner Göde
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