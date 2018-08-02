Elektrikli sivil havacılığın geleceği İskandinavya'da

Kuzey Kutbu’na yakınlıkları nedeniyle soğuk ve uzun kış geceleriyle başa çıkmak zorunda olan İskandinav ülkeleri, bununla birlikte yüksek refah seviyeleriyle de bir çoğumuzun hayallerini süsleyen yaşam şartlarına sahipler. Yüksek refahı bilim ve teknolojiyle birleştiren bu ülkeler temiz enerji konusunda tüm dünyaya örnek olacak adımlar atıyorlar. Elektrikli araç, otobüs, gemi derken şimdi ise sivil havacılığı tamamen elektrikli hale getirme gayreti içerisindeler.



Norveç yeşil enerji çalışmaları kapsamında 2040 yılı itibariyle sivil havacılıkta elektrikli iç uçuşlara başlamak istiyor. Bu çerçevede devlet destekli bir proje hazırlanmış. Proje, devletin havayolu firması olan Avinor ve ortakları ile özel havayolu firması Wideroe and Scandinavian tarafından yürütülüyor.



Avinor CEO'su Dag Falk-Petersen, Avinor olarak elektrikli uçakların pazarda faaliyet gösterebileceğini dünyaya kanıtlamak istediklerini, aynı zamanda Norveç'in elektrikli otomobillerin öncüsü olduğu gibi elektrikli havacılığın da öncüsü olması için çalıştıklarını belirtiyor. Avinor, Norveç sivil ve askeri havacılığın hizmetindeki devlete ait 44 havaalanı ile tüm hava seyrüsefer servisinin yürütülmesinden sorumlu.



Falk-Petersen, Norveç içi uçuşlarının kısa mesafeli olmasından ötürü elektrikli uçuşları test etmeye elverişli olduğunu, ayrıca ülke siyasetinin elektrikli otomobil, otobüs ve feribotlarda olduğu gibi elektrikli uçaklara yönelik de büyük bir desteği bulunduğunu, Norveç’in yenilenebilir enerji kapasitesinin de elektrikli araçları cazip kıldığını ifade ediyor.



Dünya genelinde elektrikli uçak çalışmalarını dikkate aldığımızda ilk uçuşun Los Angeles, Çin ya da Norveç semalarında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Birçok yeşil enerji alanında olduğu gibi sivil havacılıkta da Norveç dünyaya öncülük ediyor.

https://cleantechnica.com/2018/07/30/the-future-of-electric-aviation-is-developing-in-scandinavia/