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Elektrikli sivil havacılığın geleceği İskandinavya'da

Yüksek refah seviyesiyle hayalleri süsleyen, yeşil enerjiye yaptıkları yatırımla da dikkatleri çeken İskandinavya ülkeleri, şimdi de sivil havacılığı tamamen elektrikli hale getirmek için çalışıyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Alternatif Enerji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Kuzey Kutbu’na yakınlıkları nedeniyle soğuk ve uzun kış geceleriyle başa çıkmak zorunda olan İskandinav ülkeleri, bununla birlikte yüksek refah seviyeleriyle de bir çoğumuzun hayallerini süsleyen yaşam şartlarına sahipler. Yüksek refahı bilim ve teknolojiyle birleştiren bu ülkeler temiz enerji konusunda tüm dünyaya örnek olacak adımlar atıyorlar. Elektrikli araç, otobüs, gemi derken şimdi ise sivil havacılığı tamamen elektrikli hale getirme gayreti içerisindeler.

Norveç yeşil enerji çalışmaları kapsamında 2040 yılı itibariyle sivil havacılıkta elektrikli iç uçuşlara başlamak istiyor. Bu çerçevede devlet destekli bir proje hazırlanmış. Proje, devletin havayolu firması olan Avinor ve ortakları ile özel havayolu firması Wideroe and Scandinavian tarafından yürütülüyor.

Avinor CEO'su Dag Falk-Petersen, Avinor olarak elektrikli uçakların pazarda faaliyet gösterebileceğini dünyaya kanıtlamak istediklerini, aynı zamanda Norveç'in elektrikli otomobillerin öncüsü olduğu gibi elektrikli havacılığın da öncüsü olması için çalıştıklarını belirtiyor. Avinor, Norveç sivil ve askeri havacılığın hizmetindeki devlete ait 44 havaalanı ile tüm hava seyrüsefer servisinin yürütülmesinden sorumlu.

Falk-Petersen, Norveç içi uçuşlarının kısa mesafeli olmasından ötürü elektrikli uçuşları test etmeye elverişli olduğunu, ayrıca ülke siyasetinin elektrikli otomobil, otobüs ve feribotlarda olduğu gibi elektrikli uçaklara yönelik de büyük bir desteği bulunduğunu, Norveç’in yenilenebilir enerji kapasitesinin de elektrikli araçları cazip kıldığını ifade ediyor.

Dünya genelinde elektrikli uçak çalışmalarını dikkate aldığımızda ilk uçuşun Los Angeles, Çin ya da Norveç semalarında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Birçok yeşil enerji alanında olduğu gibi sivil havacılıkta da Norveç dünyaya öncülük ediyor.

https://cleantechnica.com/2018/07/30/the-future-of-electric-aviation-is-developing-in-scandinavia/ Yorum Yaz
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fortune1905 10 ay en beğenilen
bu gelişmiş ülkelerde hiç zeka yok. ne uğraşıyorsun geleceği şekillendirmek için...
aç bir sürü papaz okulu ,(doluluk oranı da %50 olsun) ondan sonra bırak uğraşsınlar orta çağ zamanıyla... geçmişte tıkılıp kalsınlar . ohh miis kafan rahat olur :) :) :)
bu gelişmiş ülkelerde hiç zeka yok. ne uğraşıyorsun geleceği şekillendirmek için...aç bir sürü papaz okulu ,(doluluk oranı da %50 olsun) ondan sonra bırak u...
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faniseyler 10 ay
Batı batıl olan inançlarından uzaklaştıkça ilerledi, Müslüman devletleride hak olan Dinimizden uzaklaştıkça geriledik. Azıcık insaf ile tarih kitabı okuyan bunu rahatça görebilir.
Her açılan İmam Hatip Lisesi size neden bu kadar batıyor anlamışda değilim (Orda okumamış biriyim).
Bide madem bu kadar hayranısınız gidin Norveçe kardeşim. Hem siz ben biz rahata edelim.
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fortune1905 10 ay faniseyler
İnsanlara zorla empoze edilmeye çalışılan ideoloji ve zorla da olsa imamhatip e göndereceksin diye her okulu imamhatipe çevirirsen . yaptığın şey batar.. ki bunu insanlara empoze eden kişiler çocuklarını , torunlarını özel okullarda okutuyor...
ayrıca , norveç e git demek senin haddine değil... o zaman bende sana hayranı oldugunun arapların yanına git diyeyim. hoş oldu mu sence :)
not: norveç'e gidersem. siz de burda suriyelilerle güzel güzel geçinirsiniz...
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emre1393 10 ay
elektrikli uçak pek pratik değil, bazı temel sorunlar var.
sabit bir ölü ağırlık, şarj etme süresi, şarj için gerekecek elektrik şebekesinin kapasitesi, pillerin dolumu ve boşaltımındaki kimyasal reaksiyonda ortaya çıkan ısının uçaktan atılması, uçağın iniş/kalkış anında maruz kalacağı ölü ağırlığa bağlı aşırı kuvvetler, tüm bu sorunların çözümü için gerekecek ar-ge ve üretim maliyetleri....
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LooF 10 ay emre1393
Adamlar o yüzden 2040 demis...21 yildan fazla zaman var.
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fortune1905 10 ay en beğenilen
bu gelişmiş ülkelerde hiç zeka yok. ne uğraşıyorsun geleceği şekillendirmek için...
aç bir sürü papaz okulu ,(doluluk oranı da %50 olsun) ondan sonra bırak uğraşsınlar orta çağ zamanıyla... geçmişte tıkılıp kalsınlar . ohh miis kafan rahat olur :) :) :)
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tarama 10 ay fortune1905
Ergen hastalığı... İlaçsız geçmesi için ayılması gerekir... Bu öyle bir hastalık ki; kanlı yara ile kırmızı gülü ayıramaz; atın kişnemesiyle bülbülün sadasını karıştırır; arkasında her vakit saldırmayı bekleyen ecel arslanını ve karşısında kurulmuş onu asmayı bekleyen kabir darağacını gördüğü halde hiçbir şey yokmuş gibi aklını susturup ve gözünü kapayıp serhoşluğu çare zanneder.
Ey biçare! Dünya bütün güzelliğiyle beraber geçici olmasından, ebediyeti isteyen insan için tatmin edici bir mekan olsaydı, bahsedilen memleketlerde intiharlar günlük olağan hadiseler olmazdı. Senin orayı buraya kıyaslaman tamamen hatadır.
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