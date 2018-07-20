Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektronik cihaz alışverişlerini ucuza yapmanın yolları

Elektronik cihaz satın alırken nasıl daha uyguna getirilir? Nasıl tasarruf yapılır? Elektronik bir cihaz satın alırken işinize yarayabilecek bazı ipuçları burada:
10 ay
790
1
2
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İster evde olun ister işte, ister hareket halinde olun, ister tek bir yerde; muhtemelen siz de elektronik bir cihaz kullanıyorsunuz. Elektronik cihazlar hayatımızın her alanına girerek vazgeçilmezlerimizden oldu. Bugünlerde yeni teknolojiye ve yeni ürünlere ayak uydurmak için de üzerimizde büyük bir baskı var. Hemen her gün yeni bir cihaz çıkıyor ve bu cihazlar piyasaya yeni sürüldüklerinde epey pahalı oluyorlar.
Siz de istediğiniz tüm elektronik cihazları ve yeni teknolojileri satın alamadığınız için üzülmüşsünüzdür mutlaka, ama duruma farklı bir açıdan yaklaşırsanız elektronik cihazları alırken ya da kullanırken tasarruf etmenin aslında mümkün hatta bir hayli kolay olduğunu göreceksiniz. Bunun için size birkaç tavsiyemiz var:

Eski Modelleri Satın Almaktan Çekinmeyin

Her tür elektronik cihazın son modelini satın alabilmek güzel tabii, ama eski modelleri satın almak ekonomik açıdan çok daha mantıklı. Yeni modeller piyasaya sürüldüğünde, eski modellerin fiyatları %50’ye kadar düşebiliyor. Bu özellikle de bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için geçerli. Ya da üretimi durdurulmuş olan modelleri de düşünebilirsiniz. Eskiden, üretimi durdurulmuş ürünleri satın almak eskimiş ürün satın almak demekti, ancak bu tür ürünler günümüzde piyasada yalnızca bir ya da iki yıldır bulunan ürünler olabiliyor.
Yeni çıkan cihazlardan haberdar olun, böylece yeni bir ürün çıktığında demode olacak cihazları daha pahalıya almaktan kurtulabilirsiniz. Genelde her Eylül ayında yeni bir iPhone, her Kasım ayında da yeni bir iPad modeli piyasaya sürülür. Yeni fotoğraf makinesi modelleri de Şubat ve Ocak aylarında piyasaya sürülür. Diğer her türlü cihazın yeni modelleri de insanların bol bol hediye satın aldıkları tatil zamanlarından hemen önce piyasaya sürülür.

Online Alışveriş Yapın

Elektronik cihazları internet üzerinden satın alabileceğiniz pek çok alışveriş sitesi var, bu da bu mağazalar arasında yoğun bir rekabete yol açıyor. Müşteri olarak biz de bu rekabet sayesinde güzel indirimler ve fırsatlar yakalayabiliyoruz. Ayrıca internetin altını üstüne getirip çeşitli promosyon kodları ve kuponlar bularak elektronik cihazlarınızı satın alırken indirimlerden faydalanabilirsiniz.  Donanımhaber’in forum  sayfasındaki “Sıcak Fırsatlar”  bölümü bu konuda işinizi kolaylaştıracaktır. Eğer özel indirim kodu veya güncel katalogları takip etmek isterseniz oncecouponatime.com’a göz atabilirsiniz.

Yenilenmiş Cihazları Araştırın

Elektronik cihazların satıldığı pek çok satış yerinde refurbished (yenilenmiş) ürünler satılmaktadır. Bir müzik çalar, çamaşır makinesi, blender, elektrikli süpürge ya da herhangi bir elektronik ev aleti almak istiyorsanız, bu tür yenilenmiş ürünleri tercih etmelisiniz. Bir ürünün yenilenmiş olması, ürünü satın alan ilk kişinin herhangi bir sebeple ürünü geri verdiği anlamına gelir. Üretici bu ürünü tekrar çalışır hale getirir ve büyük indirimler yaparak tekrar satışa sunar. Ürünü satın almak konusunda emin olamıyorsanız, ürünü satın almadan önce ürünün üretici garantisi olup olmadığından emin olun.

Kullanmadığınız Cihazlarınızın Fişini Çekin

Elektronik cihazlarınızın ne kadar elektrik tükettiğini öğrendiğinizde şoka uğrayabilirsiniz. Video oyunu konsolları, kapalıyken ya da standby (bekleme) modunda bile büyük miktarda elektrik çeker; bu cihazların fişini prizden çekmek yılda aşağı yukarı 500 TL tasarruf etmenizi sağlar. Televizyonunuzun enerji tasarrufu modunda olduğundan emin olun ve bilgisayarınızı standby ya da uyku modunda kullanarak yılda yaklaşık 400 TL tasarruf edin. Bunlar gündelik hayatta pek dikkat etmediğimiz şeyler ama geniş açıdan bakıldığında hiç de azımsanmayacak meblağlar ortaya çıkıyor.

 
Eski Cihazlarınızı Satın

Elektronik cihazlarınız iyi durumda olduğu sürece makul bir fiyata satabilirsiniz. Bu parayı da almak istediğiniz yeni cihaz için ayırdığınız bütçede değerlendirebilirsiniz. Hatta mümkünse, cihazınızı satın aldığınız firmaya giderek elinizdeki cihaz karşılığında indirim yapıp yapamayacaklarını da sorabilirsiniz.


Özel indirimleri yakalamak için tetikte olun

Elektronik cihaz satan pek çok mağaza dönemsel olarak öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim sektöründeki insanlara özel indirimler sunmaktadır. Eğer siz de bu kategorideyseniz, daima özel indirimi olan ürünleri tercih edin. Ayrıca çalıştığınız şirketin de bazı markalarla özel anlaşmaları olabilir, bu anlaşmalar çerçevesinde kurumsal indirimlerden faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bilinçli bir tüketici olarak merak edip sormak.
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yqt566 4 hf. yeni yorumcu
couponmaxi.com/... dan bu tarz ürünlere kupon kodu kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
dolar - euro bu haldeyken alışveriş filan yapılmaz yahu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Hoverboardlar geleceğin tekerlekli sandalyeleri mi olacaklar? 10 ay Forza Horizon 3 Türkçe yama çıktı! 10 ay Galaxy Watch'un ekran boyutu ortaya çıktı 10 ay Android işletim sistemi, yerini Fuchsia OS'e bırakabilir! 10 ay Xiaomi Mi Max 3 hakkında her şey: 6.9" ekran, 5500mAh pil 10 ay Huawei ve Leica iş birliği hız kesmeden devam ediyor 10 ay Geç saatte yemek yemeyi sevenler dikkat! Kanser riski %20 artıyor 10 ay IBM, kanserle mücadelede Watson'ı kullanmaya devam edecek 10 ay Hyundai, hot hatch görünümlü yeni modeli i30 N Line'ı duyurdu 10 ay Trump'tan Çin'e vergi tehdidi: ''500 milyar dolara çıkarmaya hazırım'' 10 ay İnsanlığın Afrika'da pek çok atası vardı 10 ay Samsung, Galaxy Note ve Galaxy S+ serisini birleştirebilir! 10 ay WhatsApp mesajlara yönlendirme limiti getirdi! 10 ay Instagram Direct artık aktif olan arkadaşlarınızı gösterecek 10 ay ASUS Rog Strix B450F Gaming Anakart Kutu Açılımı 10 ay Çinli Geely, Volvo'dan elde ettiği birikimle kendi platformunu geliştirdi 10 ay Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy X ikinci bir “gizli” ekranla gelebilir! 10 ay Yerin derinliklerinde katrilyonlarca ton elmas keşfedildi 10 ay Huawei'den çentiği tarihe gömecek adım 10 ay Geleceğin Bilgisayar Mühendisleri 3. inzva Algoritma Kampı'nda buluştu 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Elektronik cihaz alışverişlerini ucuza yapmanın yolları Sonraki Motorsport Manager Mobile 3 şimdi Google Play Store’da! 10 ay Fujifilm'den büyük sensörlü küçük dijital fotoğraf makinesi: XF10 10 ay AMD Zen 2 ile %10-15 IPC artışı sunabilir | 16 çekirdek iddiaları yeniden 10 ay Nokia X6 resmen global pazara açıldı: Karşınızda Nokia 6.1 Plus 10 ay iPhone Fotoğraf Ödülleri’nde Türkiye’den 3 isim 10 ay Joker filminin vizyon tarihi belli oldu 10 ay Corning’den akıllı saatler için Gorilla Glass camlar 10 ay 2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 1 10 ay LG Q7 Plus ülkemizde satışa sunuldu. İşte fiyatı 10 ay Veri ihlallerinin Türkiye'deki işletmelere maliyeti 2 milyon dolar 10 ay 130 milyar dolar değerinde altın taşıdığı söylenen Rus gemisi bulundu 10 ay Peugeot Rifter ve Citroen Berlingo'nun yurtdışı fiyatları belli oldu 10 ay Huawei'nin amiral gemisi yonga seti Kirin 980, Eylül ayında IFA'da tanıtılacak 10 ay Amazon'un piyasa değeri 900 milyar dolara ulaştı 10 ay Blue Origin, en önemli test uçuşlarından birisine çıktı: İşte görüntüler 10 ay LG V40 ThinQ, Ekim ayında piyasaya sürülebilir 10 ay LG G7 ThinQ ilk izlenim | 4899TL Eder mi? 10 ay Yeni Renault Megane RS Trophy, serinin en ateşlisi olacak 10 ay Rolls-Royce, uçak motorlarını ''böcek'' robotlarla tamir edecek 10 ay Keyifsiz olmanız başarının kapısını aralıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim