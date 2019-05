Elektronik cihaz alışverişlerini ucuza yapmanın yolları

İster evde olun ister işte, ister hareket halinde olun, ister tek bir yerde; muhtemelen siz de elektronik bir cihaz kullanıyorsunuz. Elektronik cihazlar hayatımızın her alanına girerek vazgeçilmezlerimizden oldu. Bugünlerde yeni teknolojiye ve yeni ürünlere ayak uydurmak için de üzerimizde büyük bir baskı var. Hemen her gün yeni bir cihaz çıkıyor ve bu cihazlar piyasaya yeni sürüldüklerinde epey pahalı oluyorlar.

Siz de istediğiniz tüm elektronik cihazları ve yeni teknolojileri satın alamadığınız için üzülmüşsünüzdür mutlaka, ama duruma farklı bir açıdan yaklaşırsanız elektronik cihazları alırken ya da kullanırken tasarruf etmenin aslında mümkün hatta bir hayli kolay olduğunu göreceksiniz. Bunun için size birkaç tavsiyemiz var:

Eski Modelleri Satın Almaktan Çekinmeyin Her tür elektronik cihazın son modelini satın alabilmek güzel tabii, ama eski modelleri satın almak ekonomik açıdan çok daha mantıklı. Yeni modeller piyasaya sürüldüğünde, eski modellerin fiyatları %50’ye kadar düşebiliyor. Bu özellikle de bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için geçerli. Ya da üretimi durdurulmuş olan modelleri de düşünebilirsiniz. Eskiden, üretimi durdurulmuş ürünleri satın almak eskimiş ürün satın almak demekti, ancak bu tür ürünler günümüzde piyasada yalnızca bir ya da iki yıldır bulunan ürünler olabiliyor.

Yeni çıkan cihazlardan haberdar olun, böylece yeni bir ürün çıktığında demode olacak cihazları daha pahalıya almaktan kurtulabilirsiniz. Genelde her Eylül ayında yeni bir iPhone, her Kasım ayında da yeni bir iPad modeli piyasaya sürülür. Yeni fotoğraf makinesi modelleri de Şubat ve Ocak aylarında piyasaya sürülür. Diğer her türlü cihazın yeni modelleri de insanların bol bol hediye satın aldıkları tatil zamanlarından hemen önce piyasaya sürülür.

Online Alışveriş Yapın Elektronik cihazları internet üzerinden satın alabileceğiniz pek çok alışveriş sitesi var, bu da bu mağazalar arasında yoğun bir rekabete yol açıyor. Müşteri olarak biz de bu rekabet sayesinde güzel indirimler ve fırsatlar yakalayabiliyoruz. Ayrıca internetin altını üstüne getirip çeşitli promosyon kodları ve kuponlar bularak elektronik cihazlarınızı satın alırken indirimlerden faydalanabilirsiniz. Donanımhaber'in forum sayfasındaki "Sıcak Fırsatlar" bölümü bu konuda işinizi kolaylaştıracaktır. Eğer özel indirim kodu veya güncel katalogları takip etmek isterseniz oncecouponatime.com 'a göz atabilirsiniz.

Yenilenmiş Cihazları Araştırın Elektronik cihazların satıldığı pek çok satış yerinde refurbished (yenilenmiş) ürünler satılmaktadır. Bir müzik çalar, çamaşır makinesi, blender, elektrikli süpürge ya da herhangi bir elektronik ev aleti almak istiyorsanız, bu tür yenilenmiş ürünleri tercih etmelisiniz. Bir ürünün yenilenmiş olması, ürünü satın alan ilk kişinin herhangi bir sebeple ürünü geri verdiği anlamına gelir. Üretici bu ürünü tekrar çalışır hale getirir ve büyük indirimler yaparak tekrar satışa sunar. Ürünü satın almak konusunda emin olamıyorsanız, ürünü satın almadan önce ürünün üretici garantisi olup olmadığından emin olun.



Kullanmadığınız Cihazlarınızın Fişini Çekin Elektronik cihazlarınızın ne kadar elektrik tükettiğini öğrendiğinizde şoka uğrayabilirsiniz. Video oyunu konsolları, kapalıyken ya da standby (bekleme) modunda bile büyük miktarda elektrik çeker; bu cihazların fişini prizden çekmek yılda aşağı yukarı 500 TL tasarruf etmenizi sağlar. Televizyonunuzun enerji tasarrufu modunda olduğundan emin olun ve bilgisayarınızı standby ya da uyku modunda kullanarak yılda yaklaşık 400 TL tasarruf edin. Bunlar gündelik hayatta pek dikkat etmediğimiz şeyler ama geniş açıdan bakıldığında hiç de azımsanmayacak meblağlar ortaya çıkıyor.



Eski Cihazlarınızı Satın

Elektronik cihazlarınız iyi durumda olduğu sürece makul bir fiyata satabilirsiniz. Bu parayı da almak istediğiniz yeni cihaz için ayırdığınız bütçede değerlendirebilirsiniz. Hatta mümkünse, cihazınızı satın aldığınız firmaya giderek elinizdeki cihaz karşılığında indirim yapıp yapamayacaklarını da sorabilirsiniz.



Özel indirimleri yakalamak için tetikte olun Elektronik cihaz satan pek çok mağaza dönemsel olarak öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim sektöründeki insanlara özel indirimler sunmaktadır. Eğer siz de bu kategorideyseniz, daima özel indirimi olan ürünleri tercih edin. Ayrıca çalıştığınız şirketin de bazı markalarla özel anlaşmaları olabilir, bu anlaşmalar çerçevesinde kurumsal indirimlerden faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bilinçli bir tüketici olarak merak edip sormak.