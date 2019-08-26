‘Elektronik sigaraya bağlı’ solunum hastalığı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

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Bilinmeyen bir akciğer rahatsızlığı sebebiyle ABD’de hayatını kaybeden bir hastanın ölüm nedenin elektronik sigara kullanımı (vaping) olabileceği ifade ediliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre 28 Haziran tarihinden itibaren 193 hastanın ölen şahsın gösterdiği semptomlara benzer belirtiler göstermesi nedeniyle hastanelere başvurduğu belirtiliyor.

ABD’nin Illinois eyaletinde sık görülen rahatsızlık belirtileri sebebiyle hali hazırda 22 kişinin hastaneye yatırıldığı, 12 hastanın şikâyetlerinin ise incelemeye alındığı söyleniyor. Yatışı yapılan hastaların tek bir hastalığa bağlı olarak mı hastanede tutulup tutulmadıkları ise henüz tespit edilebilmiş değil. Hastanede yatan 22 kişinin yaş aralığının 17 ila 38 olduğu ifade edilirken görülen semptomların başını nefes almakta zorluk ve nefes darlığı çekiyor. Bazı şahıslar, hastaneye yatırılmadan önce göğüs ağrısı çektiklerini bazıları ise kusma, ishal ve yorgunluk belirtileri gösterdiklerini beyan etmişler.

CDC yetkilileri, hastalığa neyin sebep olduğunu henüz bilemediklerini ancak sorunların virüs ya da bakteri kaynaklı olmadığını düşündüklerini söylemiş. CDC yayınlamış olduğu bildiride sebebi belli olmayan şikâyetlerle hastanelere başvuran ve e-sigara kullandığı tespit edilen hastaların hangi ürünleri kullandığının belirlenmesinin önem arz ettiğini belirtmiş. Konunun Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nca da inceleme altına alındığı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Ortaya çıkan rahatsızlığın ciddiyeti konusunda uyarılarda bulunan Illinois Halk Sağlığı Kurumu başkanı Ngozi Ezike yaptığı açıklamada, “e-sigara kullanımının tehlikelerini insanlara anlatmak durumundayız.” ifadelerini kullanmış. Ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılan e-sigaraların masum olmadığına dair hazırlanan bilgilendirici yazıyı buradan okuyabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2019/8/23/20830412/vape-death-lung-disease-cdc-e-cigarettes