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Elif Bilgin, Google Bilim Fuarı halk oylamasında birinci oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
991
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Elif Bilgin, Google Bilim Fuarı halk oylamasında birinci oldu

Google'ın bilime katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Google Bilim Fuarı'nda, bilindiği gibi Elif Bilgin adlı öğrencimizin projesi 15 Global Finalist'ten biri olmaya hak kazanmıştı.

Elif, muz kabuklarının biyoplastik üretiminde kullanılması fikrine dayanan çalışması geçen hafta sona eren oylama sonucunda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Hem etkinlik sayfasından hem de etkinliğin Google+ hesabından Elif Bilgin’in halk oylaması birinciliği duyuruldu.

Elif ilk olarak 90 bölgesel finalist arasında yerini aldı. Daha sonra ise 15 global finalist arasına girdi. Elif Bilgin, ayrıca Scientific American "Science in Action" ödülünün de sahibi oldu. Google Bilim Fuarı kapsamında çevre, sağlık veya kaynak sıkıntısı gibi sorunlara yönelik fark yaratacak projesini hayata geçirebilmesi için Elif Bilgin'e 1 yıl süreyle fikri danışmanlık ve 50 bin Amerikan Doları tutarında bütçe desteği sağlanmıştı.

Oylamadaki birincilik ile birlikte Elif 10 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Büyük ödül ise 23 Eylül'deki final galasında açıklanacak. Finalde birinci olan kişi ise 10 günlük Galapagos Adaları gezisinin yanı sıra LEGO, CERN veya GOOGLE'a ziyareti de içeren çok çeşitli armağanların da sahibi olacak. Final galası 23 Eylül'de yarışmanın web sitesinden  (http://www.googlesciencefair.com/) Google+ sayfasından ve Youtube kanalından izlenebilecek.  

https://www.googlesciencefair.com/en/2013/ Yorum Yaz
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Illustrious. 6 yıl en beğenilen
Tebrikler.
2 Yanıt Yanıtla +27
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Godolphin 6 yıl
Donanımhaber'e umarım teşekkür eder çünkü bedava reklamını yaparak baya oy toplamasını sağlamıştık :)
1 Yanıt Yanıtla +18
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Nessarien 6 yıl
Konu internet üzerinden yapılan oylama olunca kazanamayacağı şey yok bu ülkenin. Emre Aydın'a 210 milyon oy gönderip MTV ödülü kazandırmak gibi başarılara sahibiz nihayetinde.

Bu yüzden Science in Action ödülünü alması oylarla ile gelen ödülden çok daha önemli ve prestijli. 50.000 Dolar ödülünü eğitimi ve yaşamı için dikkatlice harcayarak güzel bir geleceğe sahip olur umarım.

Tebrikler genç kardeşimize
Konu internet üzerinden yapılan oylama olunca kazanamayacağı şey yok bu ülkenin. Emre Aydın'a 210 milyon oy gönderip MTV ödülü kazandırmak gibi başarılara sahi...
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Berkin Kayalar 6 yıl
Oldu olacak kazandığı hediyeyi de size versin. Bir iyilik yapmış olabilirsiniz , oy vermiş olabilirsiniz ve kazanmasına yol açmışta olabilirsiniz ama bunu her seferinde dile getirmek yanlış.
Onun dışında , tebrikler demekten başka birşey düşmez bize. Umarız geleceğini iyi değerlendirir.
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
Tebrik eder başarılarının devamını dileriz forum ailesi olarak
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ozkilic 6 yıl
Stoch da böyle birinci olmuştu 'Google Chrome'dan gizli pencere açarak onlarca oy gönderebiliyorduk ve gönderdik de ayrıca bir kez daha kanıtlandıki bir yarışmada türk varsa o kazanır arkadaş :D
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Tekno moomce 6 yıl
Gogleye yi 30 ağustos reziliğinde ötürü tebrik ediyorum
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okan_cehapelioglu 6 yıl
tebrikler zaten tüm facebook sayfaları linki paylaşıp destek sağlamıştı büyük farkla kazanmıştır :D
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DaRKFoRCeS 6 yıl
HABER VERENLERE TEŞEKKÜRLER VE KENDİSİNİ TEBRİK EDERİM.KATKIMIZ OLDU İSE NE MUTLU BİZE.TEKNOLOJİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL ÖNYARGIDIR.BÖYLE GENÇ KARDEŞLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİM.KENDİNE GÜVENEN İLERİ GÖRÜŞLÜ YENİ NESİL GENÇLERE HERGÜN YENİ BİRİNİN KATILMASINI DİLERİM.
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abdispowerr 6 yıl
Tebrik ediyorum...
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onsos1100 6 yıl
en iyi olduğu için değil her yerde olduğumuz için kazandı
2 Yanıt Yanıtla +5
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darkest earth 6 yıl onsos1100
onsos1100

en iyi olduğu için değil her yerde olduğumuz için kazandı


Üzülesim geldi bu mesaja.
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LORIK 6 yıl onsos1100
onsos1100

en iyi olduğu için değil her yerde olduğumuz için kazandı



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Plegus 6 yıl
Kızlarını halen okula göndermemeye çalışanlara da ders olsun diyeceğim ama dünyadan haberleri yok ki bundan haberleri olsun...
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JrMaster 6 yıl
Tüm ofise oy kullandırtmmıştım çok mutlu olduk tebrik ediyorum oylarımız helal olsun :)
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The Witcher 6 yıl
Helal olsun tebrikler
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Nessarien 6 yıl
Konu internet üzerinden yapılan oylama olunca kazanamayacağı şey yok bu ülkenin. Emre Aydın'a 210 milyon oy gönderip MTV ödülü kazandırmak gibi başarılara sahibiz nihayetinde.

Bu yüzden Science in Action ödülünü alması oylarla ile gelen ödülden çok daha önemli ve prestijli. 50.000 Dolar ödülünü eğitimi ve yaşamı için dikkatlice harcayarak güzel bir geleceğe sahip olur umarım.

Tebrikler genç kardeşimize
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itachi237 6 yıl
16 Yaşındaki Emirhan'ın Türk ordusu İçin tasarladığı zırh kadar büyük bir olay değil.

forum.donanimhaber.com/...

şaka maka helal olsun. bizim emirhan'lara değil elifl'lere ihtiyacımız var bu ülkede.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Bilgisayar Bağımlısı 6 yıl itachi237
itachi237

16 Yaşındaki Emirhan'ın Türk ordusu İçin tasarladığı zırh kadar büyük bir olay değil.

forum.donanimhaber.com/...

şaka maka helal olsun. bizim emirhan'lara değil elifl'lere ihtiyacımız var bu ülkede.

+1

Fikir muhteşem.Bu proje alkışlanır
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