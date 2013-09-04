Elif Bilgin, Google Bilim Fuarı halk oylamasında birinci oldu





Google'ın bilime katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Google Bilim Fuarı'nda, bilindiği gibi Elif Bilgin adlı öğrencimizin projesi 15 Global Finalist'ten biri olmaya hak kazanmıştı.





Elif, muz kabuklarının biyoplastik üretiminde kullanılması fikrine dayanan çalışması geçen hafta sona eren oylama sonucunda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Hem etkinlik sayfasından hem de etkinliğin Google+ hesabından Elif Bilgin’in halk oylaması birinciliği duyuruldu.





Elif ilk olarak 90 bölgesel finalist arasında yerini aldı. Daha sonra ise 15 global finalist arasına girdi. Elif Bilgin, ayrıca Scientific American "Science in Action" ödülünün de sahibi oldu. Google Bilim Fuarı kapsamında çevre, sağlık veya kaynak sıkıntısı gibi sorunlara yönelik fark yaratacak projesini hayata geçirebilmesi için Elif Bilgin'e 1 yıl süreyle fikri danışmanlık ve 50 bin Amerikan Doları tutarında bütçe desteği sağlanmıştı.





Oylamadaki birincilik ile birlikte Elif 10 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Büyük ödül ise 23 Eylül'deki final galasında açıklanacak. Finalde birinci olan kişi ise 10 günlük Galapagos Adaları gezisinin yanı sıra LEGO, CERN veya GOOGLE'a ziyareti de içeren çok çeşitli armağanların da sahibi olacak. Final galası 23 Eylül'de yarışmanın web sitesinden (http://www.googlesciencefair.com/) Google+ sayfasından ve Youtube kanalından izlenebilecek.

https://www.googlesciencefair.com/en/2013/