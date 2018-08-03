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Elon Musk: "Otonom sürüş konusunda dünyanın en gelişmiş bilgisayarına sahibiz"

2019 yılında çıkarılacak Autopilot 3.0 donanımı hakkında konuşan Elon Musk ve Pete Bannon, geliştirdikleri yapay zeka yongasının otonom sürüş için dünyadaki en gelişmiş bilgisayar olduğunu belirtti.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elon Musk:
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Tesla’nın 2016 yılında efsane isimlerden Jim Keller ile sessiz sedasız el sıkışması sonucu şirketin kendi yapay zeka yongasını geliştirdiğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Elon Musk, 2017 yılının sonunda konuyla ilgili açıklama yaparak söylentileri doğrulamıştı. Sonunda Tesla’nın üzerinde çalıştığı bu yonga hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.

Jim Keller’in Tesla’dan ayrılmasından sonra yapay zeka yongasını geliştiren takımın başına Pete Bannon geçti. Geçtiğimiz günlerdeki toplantıya katılan Bannon, yongayı geliştirdiklerini ve bir test aracı üzerinde gerekli testleri yapmaya devam ettiklerini dile getirdi. Yeni yonganın Autopilot 2.0 ve 2.5’in yerini alacak yeni donanım olan Autopilot 3.0 ile birlikte kullanılacağını da sözlerine ekledi.

Tesla CEO’su Elon Musk da 2019 yılında çıkarılması planlanan Autopilot 3.0 ile birlikte otonom sürüş için dünyanın en gelişmiş bilgisayarına sahip olduklarının altını çizdi. Autopilot 2.0 donanımının Nvidia GPU’lardan güç aldığını belirten Musk, bunların saniyede 200 kare işleyebildiğini söyledi. Tesla’nın geliştirdiği Autopilot 3 ile bu değerin saniyede 2000 kareye kadar çıkabileceğini de sözlerine ekledi.

Önümüzdeki yıl hazır olması beklenen Autopilot 3.0 için yükseltme işleminin ücretsiz bir şekilde yapılacağı söyleniyor.


https://electrek.co/2018/08/01/tesla-chip-most-advanced-computer-autonomous-driving-autopilot-hardware-3-update/ Yorum Yaz
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haberelectro 9 ay
Bariyerlere kafa attiran bilgisayar
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DigitalKral 9 ay
Donanım seviyesinde bir yükseltme ve ÜCRETSİZ.
Böyle bir şeyi daha önce duyduğumu hatırlamıyorum.
Hele ki otomobil sektöründe.
Adamlar üretim hatası yaptıkları araçlardan bile değişim için parça ve servis ücreti alıyor.
Ücretsiz olursa tebrik ederim...
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Guest-F2673E0F4 9 ay DigitalKral
Büyük ihtimal medya yüzünden yapıyorlar çünkü eski Chevrolet CEO su idi sanırım Tesla'nın donanımın yetersiz olduğundan boşa herkesten para aldığını söylüyordu bu medyada çok yankı yapıyordu işte böyle bir şey olmasın diye yapacaklar sanırım.
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