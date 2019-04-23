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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak hizmet vereceğini açıkladı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketinin otonom teknolojiler konusunda ileride olduğunu belirtti ve araçlarının 2020 yılında otonom taksi olarak kullanılacağını açıkladı.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sık sık liderlik ettiği şirketin otonom teknolojiler konusunda rakiplerinin çok ötesinde olduğunu iddia ediyor. Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak kullanılacağını belirten Musk, katıldığı bir etkinlikte bu iddialarını daha da ileriye götürecek önemli açıklamalarda bulundu.

Uber'e entegre edilebilir

Elon Musk, Kaliforniya'nın Fremont kentindeki bir etkinlikte bu iddialarına eklemeler yaptı ve yakında direksiyonsuz veya pedalsız otomobiller üretebileceklerini söyledi. Sürücüsüz araçların taksi olarak kullanılması fikri ilk olarak 2016 yılında Musk tarafından tartışmaya açılmıştı. Şirket, Uber benzeri araç ağlarına kendi otonom taksilerini eklemeyi ve her işlemden yüzde 25 ila 30 arasında komisyon almayı planlıyor.
Elon Musk, Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak hizmet vereceğini açıkladı
Musk, "autonomous robotaxis" adlandırılan bu projenin hayata geçmesi için, yasal onayların alınmasının gerektiğini de belirtiyor. Hizmet başlangıç olarak sadece bu düzenlemelerin uygun olduğu bölgelerde başlatılacak. Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojisi, 12 ultrasonik sensör ve öne bakan bir radarın 360 derece görüş açısı yakalamasını sağlayan 8 kameraya dayanıyor. Musk'ın, Tesla müşterilerine yönelik otonom araç sözü verdiğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.youtube.com/watch?v=Ucp0TTmvqOE Yorum Yaz
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Kazaya karıştı ve karşı taraf hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. Ortada şoför yok. Bu durumda sorumlu kim olacak?
A-) Arabanın içinde olmayan araba sahibi mi?
B-) Arabayı üreten firma mı?
C-) Arabanın direksiyonunda olmayan ama içinde yolcu olarak oturan kişi mi?
---
Ayrıca otonom araba içinde hiç insan yokken sadece kendine zarar verecek ufak tefek kazalar yaptığı zaman (Kapıyı sürtmesi, çöp kutusuna, öndeki arkadaki arabaya toslaması, vs.) oluşan kaporta hasarı gibi ufak tefek hasarları kim karşılayacak?
A-) Arabanın içinde olmayan araba sahibi mi?
B-) Arabayı üreten firma mı?
-
Bu yasalar henüz hazır değil diye biliyorum. Tam otonom arabaya geçiş o kadar kolay olmayacak gibi. Teknolojiden dolayı değil, yasalardan dolayı.
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haberelectro 4 hf.
Yav hehe tam otonom hayal halen. Daha geçen otobanda yol ayrımını seçemedi bodoslama daldı sürücü öldü. Bi de taksi yapacakmış. Yaptığı tünelin uzunluğu kadar mesafeye götürecek herhalde
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xxxx1 4 hf.
Yazının başında hata var, Tesla nın kurucusu Elon Musk değildir!.. Alakasıda yok, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning öncülüğünde mühendis takımı şirketi kurar. Musk,2004 yılında şirkete yatırım yaparak dahil olur.Kurucular arasında asla yoktur.
Palpay ve spacex gibi şirketlerde kurucu konumunda.
Elektrikli araçlarda abı konumunda olduğu gibi otonom sürüş de de başı alıp gidecek Tesla,sanıyede 2100 kare görüntü işleyen yonga seti var araçlarda, muazzam bir hiz ve güç.
Elon Musk ;Tesla ve Spacex özelinde devrim ler yapıyor ,benzersız işler. Saygı duymamak mümkün değil.
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Tommy Shelby 4 hf. xxxx1
Hocam konuyu yerle yeksan etmişsiniz. Bu boşluklar ne ?
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