Elon Musk, Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak hizmet vereceğini açıkladı

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sık sık liderlik ettiği şirketin otonom teknolojiler konusunda rakiplerinin çok ötesinde olduğunu iddia ediyor. Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak kullanılacağını belirten Musk, katıldığı bir etkinlikte bu iddialarını daha da ileriye götürecek önemli açıklamalarda bulundu.

Uber'e entegre edilebilir

Elon Musk, Kaliforniya'nın Fremont kentindeki bir etkinlikte bu iddialarına eklemeler yaptı ve yakında direksiyonsuz veya pedalsız otomobiller üretebileceklerini söyledi. Sürücüsüz araçların taksi olarak kullanılması fikri ilk olarak 2016 yılında Musk tarafından tartışmaya açılmıştı. Şirket, Uber benzeri araç ağlarına kendi otonom taksilerini eklemeyi ve her işlemden yüzde 25 ila 30 arasında komisyon almayı planlıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=Ucp0TTmvqOE

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Musk, "" adlandırılan bu projenin hayata geçmesi için,alınmasının gerektiğini de belirtiyor. Hizmet başlangıç olarak sadece bubölgelerde başlatılacak. Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojisi,ve öne bakan bir radarıne görüş açısı yakalamasını sağlayandayanıyor. Musk'ın, Tesla müşterilerine yöneliksözü verdiğini de belirtmeden geçmeyelim.