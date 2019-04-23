Elon Musk, Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak hizmet vereceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sık sık liderlik ettiği şirketin otonom teknolojiler konusunda rakiplerinin çok ötesinde olduğunu iddia ediyor. Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak kullanılacağını belirten Musk, katıldığı bir etkinlikte bu iddialarını daha da ileriye götürecek önemli açıklamalarda bulundu.
Uber'e entegre edilebilir
Elon Musk, Kaliforniya'nın Fremont kentindeki bir etkinlikte bu iddialarına eklemeler yaptı ve yakında direksiyonsuz veya pedalsız otomobiller üretebileceklerini söyledi. Sürücüsüz araçların taksi olarak kullanılması fikri ilk olarak 2016 yılında Musk tarafından tartışmaya açılmıştı. Şirket, Uber benzeri araç ağlarına kendi otonom taksilerini eklemeyi ve her işlemden yüzde 25 ila 30 arasında komisyon almayı planlıyor.Musk, "autonomous robotaxis" adlandırılan bu projenin hayata geçmesi için, yasal onayların alınmasının gerektiğini de belirtiyor. Hizmet başlangıç olarak sadece bu düzenlemelerin uygun olduğu bölgelerde başlatılacak. Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojisi, 12 ultrasonik sensör ve öne bakan bir radarın 360 derece görüş açısı yakalamasını sağlayan 8 kameraya dayanıyor. Musk'ın, Tesla müşterilerine yönelik otonom araç sözü verdiğini de belirtmeden geçmeyelim.
https://www.youtube.com/watch?v=Ucp0TTmvqOE Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kazaya karıştı ve karşı taraf hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. Ortada şoför yok. Bu durumda sorumlu kim olacak?
A-) Arabanın içinde olmayan araba sahibi mi?
B-) Arabayı üreten firma mı?
C-) Arabanın direksiyonunda olmayan ama içinde yolcu olarak oturan kişi mi?
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Ayrıca otonom araba içinde hiç insan yokken sadece kendine zarar verecek ufak tefek kazalar yaptığı zaman (Kapıyı sürtmesi, çöp kutusuna, öndeki arkadaki arabaya toslaması, vs.) oluşan kaporta hasarı gibi ufak tefek hasarları kim karşılayacak?
A-) Arabanın içinde olmayan araba sahibi mi?
B-) Arabayı üreten firma mı?
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Bu yasalar henüz hazır değil diye biliyorum. Tam otonom arabaya geçiş o kadar kolay olmayacak gibi. Teknolojiden dolayı değil, yasalardan dolayı.
Palpay ve spacex gibi şirketlerde kurucu konumunda.
Elektrikli araçlarda abı konumunda olduğu gibi otonom sürüş de de başı alıp gidecek Tesla,sanıyede 2100 kare görüntü işleyen yonga seti var araçlarda, muazzam bir hiz ve güç.
Elon Musk ;Tesla ve Spacex özelinde devrim ler yapıyor ,benzersız işler. Saygı duymamak mümkün değil.