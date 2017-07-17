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Elon Musk: Yapay zeka insan ırkının sonu olabilir

Yapay zeka konusundaki endişelerini pek çok kez dile getiren Elon Musk yine uyardı. Musk bu kez yapay zekanın kullanım sınırlarının çizilmesi için hükümetleri göreve çağırdı.
1 yıl
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29
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk daha önce pek çok platformda yapay zekaya dair endişelerini belirtmişti. İnsanlığın, kendisine zarar vermeyen yapay zekalar geliştirmesi için OpenAI isimli kar amacı gütmeyen kuruluşa destek sunan Musk, ilerleyen yıllarda insanla yapay zekanın karşı karşıya gelmesi halinde insanların güçlü olabilmesi için bilgisayar-beyin arayüzü üzerine çalışan Neuralink şirketini de kurmuştu. Musk geçtiğimiz günlerde Ulusal Valiler Birliği(NGA) toplantısında yine yapay zekanın potansiyel tehditlerinden bahsetti.

 


‘’İnsanlar, robotların caddelere inip insanları öldürdüğünü görünceye kadar yapay zekaya nasıl tepki göstereceğini bilemeyecek çünkü yapay zeka oldukça havalı görünüyor.’’ diyen Musk, ilerleyen yıllarda insanların kontrolünden çıkması mümkün olan yapay zekanın şimdiden hükümetlerce kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyor. Hükümetleri yapay zeka konusunda yeni düzenlemeler hazırlamaya davet eden Musk, normalde yönetmeliklerin bir dizi kötü şey yaşandıktan sonra ve insanların tepkisinin ardından hazırlandığını söylerken yapay zekanın ise ‘’insan uygarlığının varlığı için temel bir risk’’ olduğunu ve hükümetlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtti.

 

Elon Musk, yapay zeka için bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyor. Musk’a göre çok geç olmadan gerekli düzenlemeler yapılmalı aksi taktirde yapay zekaya tepki gösterildiğinde çok geç kalınmış olunabilir ve insan ırkının neslini sürdürmesi imkansız hale gelebilir. Tabi Musk’ın bahsettiği yapay zeka Google, Uber veya Microsoft gibi şirketlerin kullanmakta olduğu türden bir yapay zeka değil daha çok bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan cinsten ancak Musk, birinci tür yapay zekanın kontrolsüz ve amacı dışında kullanılması halinde korkunç yapay zekalarla karşılaşacağımızı düşünüyor.

 

Nüfusu Kontrol Altına Alabilir 

Elon Musk yapay zekanın potansiyel tehlikelerinden bahseden tek isim değil. Daha önce Alibaba’nın kurucusu Jack Ma da yapay zekanın yapacaklarına atıfta bulunarak önümüzdeki yılların acı dolu olacağını söylemişti. Google Brain’in araştırmacılarından David Ha, yapay zekanın etik olmayan insan faaliyetlerini maskelemek için kullanılmasının tehdit oluşturacağına söylerken Derin sinir ağı platformu Keras'ın yaratıcısı François Chollet ise farklı bir tehdide dikkat çekti. Chollet yapay zekanın sahte haberler ve toplu propagandalar ile nüfusu kontrol altına alabileceğinden endişe duyuyor.

 

Tabi tüm bu isimlerin bahsettiği tehditler, Skynet tehdidinin aksine karşılaşma ihtimalimizin daha yüksek olduğu, kısa sürede gerçekleşebilecek tehditler. Musk bu tehlikelerin önünü kesmek için yapay zekanın kullanım çerçevesinin belirlenmesini ve etik dışı işler için yapay zekanın kullanılmamasını istiyor. 


https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/17/elon-musk-regulation-ai-combat-existential-threat-tesla-spacex-ceo Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
Eğer bir yapay zekaya limit koymadan Dünyayı kurtar dersek ölçüp biçip vereceği ilk karar insanlığı yok etmek olacaktır. İnsanlığı kurtar dersek ölçüp biçip ilk kararı da insanların çoğunu yok etmek olacaktır. Niye yok edilmemiz gerektiğini biliyoruz ama bunu düzeltmek için kılımızı bile kıpırdatmıyoruz.
Eğer bir yapay zekaya limit koymadan Dünyayı kurtar dersek ölçüp biçip vereceği ilk karar insanlığı yok etmek olacaktır. İnsanlığı kurtar dersek ölçüp biçip il...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Jimmy McNulty 1 yıl
savaşı kimin başlattığını hatırlamıyorum ama güneşi karartan bizlerdik.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
ALO SGK mı !?
iş yerinde sigortasız çalışan robotlar var .. !
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SEO-Uzmanı 1 yıl
kim kimseyi kandırmasın ;
insanlığın sonunu insan getirecektir !
yapay zeka da bu işin süsü dekoru olacaktır.
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firat_kilic 1 yıl
Tüm insanlık uyuyor. Kendi akıl ve zekasını internete yüklüyor. Bu aç yapay zeka için büyük bir yiyecek. Ayrıca insanlık tanrıdan bahsediyor. Tüm insanlığın aklı bir makinada toplanırsa buna ne diyecek? Patronlar insan yerine robot işçi alıp sgksız 1.5a sigorta ile işini görebilir. Nefret insanın içinde hangi insan? simetride.. işveren-işçi... şu işverenlerin ahlak denge... vs gibi tüm kavramları büyük mercek altında olmalı. Paranın insanı götüreceği yer belli....
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10ff 1 yıl
yapay zekayi bilmiyorum ama, 3. dunya savasi tas ve zopalarla olacak.
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hotgam 1 yıl
netflix de the 100 diye bir dizi vardı yapay zeka nükleer savaş başlatmıştı sonumuz galiba öyle olacak
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aycibin 1 yıl
dünyadaki en büyük sorun insan nüfus artışının kontrol dışına çıkması ve artarak devam etmesi.virus gibi sardık gezegeni.yapay zeka ile niteliksiz işleri halledersek niteliksiz kalabalık nüfusa ihtiyaç olmayacak.insanlar daha az sayıda ve daha nitelikli işlere kayabilecek.tabi bunlar uzun sürede adapte olunabilecek süreçler.mesela 100 yılda toplam nufusu sabit tutmayı hedefleyip.sonraki 100 yılda azaltmayı hedeflemek lazım.yoksa kaynak savaşları daha da artacak.
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DH Misafiri 1 yıl
Evet nükleer, gizli silahların denetimi-kontrolü yapay zekanın kontrolüne geçerse insanlık biter
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darkaura 1 yıl
benim korkum yapay zekanin kendisi degil. onu kullanacak insan. insan dogasi bencildir, acimasizdir, mutlak gucu eline gecirdiginde bunu kotuye kullanmakdan cekinmez. ve yapay zeka tekillige ulasip insan kapasitesinin cok uzerine ciktigin da, 3 kurus cikar, 2 varil petrol icin suriyeyi iraki kana bulayanlarin ondan neler yapmasini isteyecegini varin siz dusunun.
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hece_he 1 yıl darkaura
darkaura

benim korkum yapay zekanin kendisi degil. onu kullanacak insan. insan dogasi bencildir, acimasizdir, mutlak gucu eline gecirdiginde bunu kotuye kullanmakdan cekinmez. ve yapay zeka tekillige ulasip insan kapasitesinin cok uzerine ciktigin da, 3 kurus cikar, 2 varil petrol icin suriyeyi iraki kana bulayanlarin ondan neler yapmasini isteyecegini varin siz dusunun.

yapay zekayı insan kullanmayacak maalesef. asıl tehlike yapay zekanın insan tarafından hükmedilmeyecek kapasiteye ulaşıp kendi karar verir hale gelmesi.
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demiray68 1 yıl
Musk haklı ama maalesef alınacak önlemler kaçınılmazı ötelemekten başka bir işe yaramayacaktır.
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Jimmy McNulty 1 yıl
savaşı kimin başlattığını hatırlamıyorum ama güneşi karartan bizlerdik.
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yigitbakan 1 yıl Jimmy McNulty
bu hangi filmde geçiyodu?
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