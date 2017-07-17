Elon Musk: Yapay zeka insan ırkının sonu olabilir

Elon Musk daha önce pek çok platformda yapay zekaya dair endişelerini belirtmişti. İnsanlığın, kendisine zarar vermeyen yapay zekalar geliştirmesi için OpenAI isimli kar amacı gütmeyen kuruluşa destek sunan Musk, ilerleyen yıllarda insanla yapay zekanın karşı karşıya gelmesi halinde insanların güçlü olabilmesi için bilgisayar-beyin arayüzü üzerine çalışan Neuralink şirketini de kurmuştu. Musk geçtiğimiz günlerde Ulusal Valiler Birliği(NGA) toplantısında yine yapay zekanın potansiyel tehditlerinden bahsetti.





‘’İnsanlar, robotların caddelere inip insanları öldürdüğünü görünceye kadar yapay zekaya nasıl tepki göstereceğini bilemeyecek çünkü yapay zeka oldukça havalı görünüyor.’’ diyen Musk, ilerleyen yıllarda insanların kontrolünden çıkması mümkün olan yapay zekanın şimdiden hükümetlerce kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyor. Hükümetleri yapay zeka konusunda yeni düzenlemeler hazırlamaya davet eden Musk, normalde yönetmeliklerin bir dizi kötü şey yaşandıktan sonra ve insanların tepkisinin ardından hazırlandığını söylerken yapay zekanın ise ‘’insan uygarlığının varlığı için temel bir risk’’ olduğunu ve hükümetlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtti.

Elon Musk, yapay zeka için bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyor. Musk’a göre çok geç olmadan gerekli düzenlemeler yapılmalı aksi taktirde yapay zekaya tepki gösterildiğinde çok geç kalınmış olunabilir ve insan ırkının neslini sürdürmesi imkansız hale gelebilir. Tabi Musk’ın bahsettiği yapay zeka Google, Uber veya Microsoft gibi şirketlerin kullanmakta olduğu türden bir yapay zeka değil daha çok bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan cinsten ancak Musk, birinci tür yapay zekanın kontrolsüz ve amacı dışında kullanılması halinde korkunç yapay zekalarla karşılaşacağımızı düşünüyor.

Nüfusu Kontrol Altına Alabilir

Elon Musk yapay zekanın potansiyel tehlikelerinden bahseden tek isim değil. Daha önce Alibaba’nın kurucusu Jack Ma da yapay zekanın yapacaklarına atıfta bulunarak önümüzdeki yılların acı dolu olacağını söylemişti. Google Brain’in araştırmacılarından David Ha, yapay zekanın etik olmayan insan faaliyetlerini maskelemek için kullanılmasının tehdit oluşturacağına söylerken Derin sinir ağı platformu Keras'ın yaratıcısı François Chollet ise farklı bir tehdide dikkat çekti. Chollet yapay zekanın sahte haberler ve toplu propagandalar ile nüfusu kontrol altına alabileceğinden endişe duyuyor.

Tabi tüm bu isimlerin bahsettiği tehditler, Skynet tehdidinin aksine karşılaşma ihtimalimizin daha yüksek olduğu, kısa sürede gerçekleşebilecek tehditler. Musk bu tehlikelerin önünü kesmek için yapay zekanın kullanım çerçevesinin belirlenmesini ve etik dışı işler için yapay zekanın kullanılmamasını istiyor.

https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/17/elon-musk-regulation-ai-combat-existential-threat-tesla-spacex-ceo