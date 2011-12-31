Elpida firması Wide IO Mobile RAM adlı yeni nesil belleklerin sevkiyatına başlıyor

Mobil cihazlarda işlemcinin tükettiği gücün yanında diğer donanım bileşenlerinin harcadığı enerji de batarya ömrü açısından büyük önem taşıyor. Bu bileşenlerden birisi de RAM bellekler.





Mobil cihazlarda bazı tablet modellerinde kullanılan DDR2 ve DDR3 modüllerinin yanında düşük güç tüketen ve SDRAM modifikasyonuyla elde edilen LPDDR, LPDDR2 modülleri de iPad veya Galaxy Tab gibi modellerde kullanılmakta.





Japon Elpida firması ise güç tüketimi konusunda oldukça iddialı olan yeni Wide IO Mobile RAM adlı bellekleri üzerindeki geliştirme sürecini tamamladı ve 2012 yılında ticari olarak dağıtımına başlamayı planlıyor.





Yeni bellek modülü 30nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve DDR2 belleklere nazaran yüzde 50 daha az enerji tüketiyor. Firma performansı da en üst noktaya çıkarmak için bazı optimizasyonlar yaptı. Hali hazırdaki DRAM belleklerden 10 kat daha geniş olan 512-bit veri yolu genişliği, 200MHz aktarım hızı ile 12.8GB/s veri transfer oranlarına ulaşabiliyor.





Firmanın diğer bir düşük güç tüketen RAM çözümü ise LPDDR3 yongaları oldu. LPDDR2 yongasının elden geçirilmiş hali olan bu yongalar ise 6.4GB/s veri aktarım hızı ve yüzde 25 daha az enerji tüketimiyle oldukça iddialı. LPDDR3 bellekler de yine Wide IO Mobile RAM belleklerle aynı zamanda sevkiyata başlayacak.