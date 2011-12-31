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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elpida firması Wide IO Mobile RAM adlı yeni nesil belleklerin sevkiyatına başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlarda işlemcinin tükettiği gücün yanında diğer donanım bileşenlerinin harcadığı enerji de batarya ömrü açısından büyük önem taşıyor. Bu bileşenlerden birisi de RAM bellekler.

Mobil cihazlarda bazı tablet modellerinde kullanılan DDR2 ve DDR3 modüllerinin yanında düşük güç tüketen ve SDRAM modifikasyonuyla elde edilen LPDDR, LPDDR2 modülleri de iPad veya Galaxy Tab gibi modellerde kullanılmakta. 

Japon Elpida firması ise güç tüketimi konusunda oldukça iddialı olan yeni Wide IO Mobile RAM adlı bellekleri üzerindeki geliştirme sürecini tamamladı ve 2012 yılında ticari olarak dağıtımına başlamayı planlıyor.

Yeni bellek modülü 30nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve DDR2 belleklere nazaran yüzde 50 daha az enerji tüketiyor. Firma performansı da en üst noktaya çıkarmak için bazı optimizasyonlar yaptı. Hali hazırdaki DRAM belleklerden 10 kat daha geniş olan 512-bit veri yolu genişliği, 200MHz aktarım hızı ile 12.8GB/s veri transfer oranlarına ulaşabiliyor.

Firmanın diğer bir düşük güç tüketen RAM çözümü ise LPDDR3 yongaları oldu. LPDDR2 yongasının elden geçirilmiş hali olan bu yongalar ise 6.4GB/s veri aktarım hızı ve yüzde 25 daha az enerji tüketimiyle oldukça iddialı. LPDDR3 bellekler de yine Wide IO Mobile RAM belleklerle aynı zamanda sevkiyata başlayacak.

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xLmNt13 7 yıl
İyice sanallaşacağız anlaşılan :)
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ikdemrici 7 yıl
evet çok güzel bir şey :)
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alpa07 7 yıl
yaparsa japonlar yapar
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DH Misafiri 7 yıl
hadi casper göreyim seni
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highgen 7 yıl
mükemmel gelişmeler samsung gibi dram yongalarını geliştirmede öncü firma önümüzdeki yıllarda ultra düşük güç tüketimine sahip bellek ve destekleyen cihazların daha da yaygılaşması çok iyi olur gelişen arm mimarsinin yanında bellek teknolojilerinin de eş zamanlı gelişmesi son derece önemli
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OverClocK1ng 7 yıl
Çok çok iyi gelişmeler. Özellikle 12.8GB/s veri transfer oranı ve bunu çok az güç tüketerek verebilmesi çok iyi olmuş.

Bundan 1 sene kadar önce söylüyordum. Akıllı telefonlar bizim bilgisayarımız haline gelecekler diye. Kimse inanmıyordu ve herkes bana batarya olayından bahsediyordu. İşte bu gelişmeler beni haklı çıkartıyor. Son olarak da Apple'ın Hidrojen pil patenti başvurusu yapması dediklerimi iyiden iyiye destekler mahiyette...

Her şey bundan 1 yıl veya fazla süre önce şöylediğim şeylere doğru gidiyor...

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