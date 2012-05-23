En güzel fotoğrafı çeken, Mobee’den tablet kazanıyor!

Yarışmaya katılmak isteyen genç yeteneklerin çalışmalarını Mobee’nin Facebook sayfasında paylaşması ve diğer üyelerin beğenisine sunması gerekiyor.
15 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmada; üyelerin beğenileri ile ilk 5 çalışma belirlenecek. Bu beş çalışma, ünlü isimlerin de bulunacağı jüri tarafından 10-25 Haziran tarihleri arasında değerlendirilecek. Bu değerlendirme sonucunda dereceye girenler 30 Haziran tarihinde açıklanarak ödüllendirilecek.
Yarışmada birinciye Mobee Nett 10” K1500; ikinciye Mobee Nett 7” T1200 ve üçüncüye de Mobee Nett 7” S800 hediye edilecek.
Mobee üyelerini, katılımcıların Facebook sayfasının duvarında paylaştığı fotoğraflar arasından favorisi olanı beğenmeye davet ediyor…
Yarışmaya katılacakların kimlik fotokopileri, fotoğrafları ve Facebook isimlerinidestek@mobee.com.tr göndermeleri yeterli oluyor. http://www.facebook.com/mobeebilgisayaradresindeki sayfadan da detaylı bilgi alınabiliyor.
Sen de yaratıcılığını sergile, fotoğrafını çek, paylaş, Mobee tabletin sahibi sen ol…
Yorum Yaz Paylaş Tweetle yoruma kapalı