En güzel fotoğrafı çeken, Mobee’den tablet kazanıyor!

Eğlenirken düşünmek, düşünürken öğrenmek, öğrenirken paylaşmak, paylaşırken de kazanmak… Son teknolojiyi gençlerle buluşturan Mobee, onların yaratıcılıklarını sergilemeleri amacıyla yarışmalar düzenliyor. Özellikle hobi olarak fotoğrafla uğraşan gençleri, yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmek hedefiyle de “Fotoğraf Yarışması” düzenliyor. Mobee, fotoğraflardaki “mesajı” paylaşmayı amaçlıyor. Çünkü, güzel bir manzara fotoğrafı da olsa her fotoğrafın bir mesajı olabilir… Teması şehir ve doğada insan olarak belirlenen, facebook sayfası üzerinden yürütülecek yarışmaya katılanlar “Mobee Tablet” kazanma şansını da yakalayacak.

Yarışmaya katılmak isteyen genç yeteneklerin çalışmalarını Mobee’nin Facebook sayfasında paylaşması ve diğer üyelerin beğenisine sunması gerekiyor.

15 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmada; üyelerin beğenileri ile ilk 5 çalışma belirlenecek. Bu beş çalışma, ünlü isimlerin de bulunacağı jüri tarafından 10-25 Haziran tarihleri arasında değerlendirilecek. Bu değerlendirme sonucunda dereceye girenler 30 Haziran tarihinde açıklanarak ödüllendirilecek.

Yarışmada birinciye Mobee Nett 10” K1500; ikinciye Mobee Nett 7” T1200 ve üçüncüye de Mobee Nett 7” S800 hediye edilecek.

Mobee üyelerini, katılımcıların Facebook sayfasının duvarında paylaştığı fotoğraflar arasından favorisi olanı beğenmeye davet ediyor…

Yarışmaya katılacakların kimlik fotokopileri, fotoğrafları ve Facebook isimlerini destek@mobee.com.tr göndermeleri yeterli oluyor. http://www.facebook.com/mobeebilgisayar adresindeki sayfadan da detaylı bilgi alınabiliyor.

Sen de yaratıcılığını sergile, fotoğrafını çek, paylaş, Mobee tabletin sahibi sen ol…

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