En iyi ücretsiz video dönüştürme programı 2019

En iyi ücretsiz video dönüştürücü hangisi diye sorduğunuzda aslında internette pek çok program bulabilirsiniz. Bulduğunuz bu video dönüştürücülerden hangisinin en iyisi ve size uygun olduğundan emin olmak istemeniz oldukça doğaldır. Aslında piyasada oldukça fazla ücretsiz video dönüştürücü var gibi görünse de çoğu ücretsiz değil. Ücretsiz gibi görünmelerine ragmen kısıtlı ve sınırlı dönüştürücü fonksiyonlarına sahipler. 2019 yılında en iyi ücretsiz video dönüştürücüyü bulmanızda size yardım edeceğiz. Karar vermesi oldukça zor olan bu süreçte size ideal ve en iyi ücretsiz video dönüştürücü nasıl kullanılacağını anlatacağız ve güçlü özelliklerinden bahsedeceğiz.

Wondershare’in yayınladığı gerçek ücretsiz video dönüştürücü ile tanışın

Üst kısımda bahsettiğimiz gibi internette çok farklı video dönüştürücüler bulacaksınız bilgisayarınıza yükleyip hayal kırıklığına bile uğradıklarınız olmuş olabilir içlerinden. Ancak size şöyle iyi bir haberimiz var Wondershare tarafından yayınlanan video dönüştürücü diğerleri gibi size hayal kırıklığına uğratmaz, gerçek ücretsiz video dönüştürücü deneyimi yaşatır. Wondershare Free Video Converter, Mac ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu çalışan güçlü bir video dönüştürücüdür.

Wondershare Free Video Converter kullanmanın faydaları

Öncelikle belirtmek gerekirse bu ücretsiz video dönüştürücü videoları video formatlarına dönüştürmenin yanı sıra ses formatlarına ve diğer farklı video uzantı formatlarına dönüştürmenize olanak sağlar. Toplu dönüştürme seçeneği sayesinde tek seferde birden fazla dosyayı dönüştürebildiğiniz için üretkenliğinizi en yüksek seviyede tutar. Aynı zamanda diğer video dönüştürücülerle karşılaştırıldığında daha hızlı dönüştürme hızına sahiptir. Premium sürüm dönüşüm hızını artırmak için GPU hızlandırması desteğine sahiptir. Wondershare Free Converter programının diğer müthiş özellikleri arasında 1000’den fazla dosya formatında işlem yapabilme özelliği bulunmaktadır. Yani programa 1000’den fazla dosya girişi yapıp yine bir o kadar sayıda formatta dosya çıkışı yani dönüşümü alabilirsiniz. Örneğin MOV to WMV dönüşümünün nasıl yapıldığını burdan öğrenebilirsiniz.

Program ayrıca premium servisini kullandığınız takdirde 10.000’den fazla paylaşım sitesini de desteklemektedir. İndirme hızlarına gelecek olursak, program hızlandırıcısı sayesinde dosyaları diğer ücretsiz video dönüştürücülere göre üç kat daha hızlı indirmektedir. Üstelik video dosyalarınızı düzenlerken gerçek zamanlı olarak değişiklikleri görmenize izin veren gerçek zamanlı ön izleme özelliğine sahiptir.

Wondershare Free Video Converter özellikleri nelerdir?



Video Dönüştürücü: Dönüştürdüğünüz videoların birçok farklı formatta çıktılarını alabilirsiniz. Bu formatlardan sadece bazıları; MP4, MOV, FLV, VOB, ASF ve WMV.

Dönüştürdüğünüz videoların birçok farklı formatta çıktılarını alabilirsiniz. Bu formatlardan sadece bazıları; MP4, MOV, FLV, VOB, ASF ve WMV. DVD Dönüştürücü: Diğer ücretsiz video dönüştürücülerinden farklı olarak Wondershare Free Video Converter, videoyu DVD'ye dönüştürmenin yanı sıra DVD'yi diğer standart ve HD formatlarına kolayca dönüştürmenizi sağlar.

Diğer ücretsiz video dönüştürücülerinden farklı olarak Wondershare Free Video Converter, videoyu DVD'ye dönüştürmenin yanı sıra DVD'yi diğer standart ve HD formatlarına kolayca dönüştürmenizi sağlar. Ses Dönüştürücü: Wondershare Free Converter ile videoları MP3 formatına dönüştürebilir, videoları MP3 formatına indirebilir ve diğer ses formatlarını sorunsuz bir şekilde MP3 formatlarına dönüştürebilirsiniz.

Wondershare Free Converter ile videoları MP3 formatına dönüştürebilir, videoları MP3 formatına indirebilir ve diğer ses formatlarını sorunsuz bir şekilde MP3 formatlarına dönüştürebilirsiniz. Dahili Ekran Kaydedici: Ekran kaydedicisi sadece masaüstü aktivitelerini kaydetmenize olanak sağlamaz, aynı zamanda YouTube, Netflix, Spotify, Hulu gibi desteklenen sitelerden ve çok daha fazlasından kayıt almanızı sağlar. Kayıtların ses kalitesi kaydettiğiniz videolarınki kadar yüksektir.

Ekran kaydedicisi sadece masaüstü aktivitelerini kaydetmenize olanak sağlamaz, aynı zamanda YouTube, Netflix, Spotify, Hulu gibi desteklenen sitelerden ve çok daha fazlasından kayıt almanızı sağlar. Kayıtların ses kalitesi kaydettiğiniz videolarınki kadar yüksektir. Çevrimiçi İndirme: Bu ücretsiz video dönüştürücü aynı zamanda toplu olarak dosyaları video ve ses formatlarında indirmenizi sağlar.

Bu ücretsiz video dönüştürücü aynı zamanda toplu olarak dosyaları video ve ses formatlarında indirmenizi sağlar. Çalma Listesi İndirme: Bu ücretsiz video dönüştürücü program ile YouTube ve Linda gibi sitelerde bulunan playlistlerinizi indirebilir ve tek tıklamayla MP4 veya MP3 formatında kaydedebilirsiniz.

Bu ücretsiz video dönüştürücü program ile YouTube ve Linda gibi sitelerde bulunan playlistlerinizi indirebilir ve tek tıklamayla MP4 veya MP3 formatında kaydedebilirsiniz. Video Editor: Program video düzenleme özelliklerini de içermektedir. Örneğin videoyu döndürme, kırpma, kesme, birleştirme, yakınlaştırma gibi temel işlemleri uygulayabilirsiniz. Bunun dışında videolarınızı güzelleştirmek için birbirinden farklı efekt ve filtreleri uygulayabilirsiniz. Yazılımın içinde gelen filigran (watermark) özelliği ile videoların üzerine kişisel imzalar bırakarak özgünleştirip kişiselleştirebilirsiniz.

Program video düzenleme özelliklerini de içermektedir. Örneğin videoyu döndürme, kırpma, kesme, birleştirme, yakınlaştırma gibi temel işlemleri uygulayabilirsiniz. Bunun dışında videolarınızı güzelleştirmek için birbirinden farklı efekt ve filtreleri uygulayabilirsiniz. Yazılımın içinde gelen filigran (watermark) özelliği ile videoların üzerine kişisel imzalar bırakarak özgünleştirip kişiselleştirebilirsiniz. Güçlü Video Aktarım Aracı: Bu yazılım videoları ve ses dosyalarını farklı markalardaki Android ve iOS cihazlarınıza aktarmanızı sağlar.

Bu yazılım videoları ve ses dosyalarını farklı markalardaki Android ve iOS cihazlarınıza aktarmanızı sağlar. DVD Yazıcı: Ayrıca videoları ISO, DVD gibi farklı formatlarda yüksek kalitede yazmaya yarayan bir DVD yazıcı bulunmaktadır. Ayrıca videolarınızı Blu-Ray disk ve Blu Ray DVD’ye yazabilen özel bir DVD taslağına da sahiptir.

Ayrıca videoları ISO, DVD gibi farklı formatlarda yüksek kalitede yazmaya yarayan bir DVD yazıcı bulunmaktadır. Ayrıca videolarınızı Blu-Ray disk ve Blu Ray DVD’ye yazabilen özel bir DVD taslağına da sahiptir. GIF Oluşturucu: Şimdilerde oldukça popüler olan GIF’leri bu yazılım sayesinde oluşturup kişiselleştirebilirsiniz. Aynı zamanda çevrimiçi olarak oluşturduğunuz GIF’leri paylaşabilirsiniz.

Şimdilerde oldukça popüler olan GIF’leri bu yazılım sayesinde oluşturup kişiselleştirebilirsiniz. Aynı zamanda çevrimiçi olarak oluşturduğunuz GIF’leri paylaşabilirsiniz. Metadata Düzenleyici: Wondershare Free Video Converter, videolarınızın metadata verilerini kolayca değiştirmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Bu özellik Araç Kutusu simgesinde bulunuyor. Tam Boyutta Gör Sonuç Gördüğünüz gibi Wondershare Free Video Converter programı ile tek elden tüm işlemlerinizi kolaylıkla yüksek kalitede ve mükemmel bir deneyimle gerçekleştirebiliyorsunuz. Videolarınızı yükleyip, dönüştürüp, düzenleyip, DVD vb araçlara yazıp en önemlisi mobil cihazlarınıza aktarabiliyorsunuz. Program diğer ücretsiz versiyonlara göre oldukça hızlı çalıştığı için size yüksek verimlilik ve işlevsellik katar. Verimliliği ve güvenliği seviyorsanız ve sizin için vazgeçilmezse kesinlikle bu programı kullanmalısınız. Wondershare Free Video Converter faydalarına baktığımızda Mac ve Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz mükemmel bir video dönüştürücü olarak ön plana çıkıyor. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz programdaki özelliklere baktığımızda;Gördüğünüz gibi Wondershare Free Video Converter programı ile tek elden tüm işlemlerinizi kolaylıkla yüksek kalitede ve mükemmel bir deneyimle gerçekleştirebiliyorsunuz. Videolarınızı yükleyip, dönüştürüp, düzenleyip, DVD vb araçlara yazıp en önemlisi mobil cihazlarınıza aktarabiliyorsunuz. Program diğer ücretsiz versiyonlara göre oldukça hızlı çalıştığı için size yüksek verimlilik ve işlevsellik katar. Verimliliği ve güvenliği seviyorsanız ve sizin için vazgeçilmezse kesinlikle bu programı kullanmalısınız.