En ucuz Android telefon Archos Access 57 tanıtıldı

Fransız elektronik üretici Archos, Android Oreo Go işletim sistemine sahip, dünyanın en ucuz Android telefonu olan Archos Access 57 modelini tanıttı. Giriş segmentinde yer alan cihaz 93 dolar/80 euroluk bir fiyat etiketiyle alıcı bulacak.

Archos Access 57, 5.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 18:9 oranındaki bu ekranın çözünürlüğü ise 960x480. Cihaz gücünü çift çekirdekli 1.4 GHz hızında çalışan Spreadtrum SC9832E yonga setinden alıyor. Ayrıca 2MP'lik bir ön kamera ve 8MP'lik bir arka kameraya sahip.

16 GB’lık dahili depolama alanına ve 1 GB’lık bir RAM’e sahip olan cihazın depolama alanı microSD kart ile 64 GB’a kadar çıkartılabiliyor. Cihaz, Ekim ayı itibari ile tüm Avrupa'da satışa sunulacak.

Teknik Özellikleri

İşlemci: Spreadtrum SC9832E - Dört Çekirdekli 1.4 GHz (4G)

Spreadtrum SC9832E - Dört Çekirdekli 1.4 GHz (4G) GPU: Mali-T820 MP1-600MHz

Mali-T820 MP1-600MHz RAM : 1 GB

: 1 GB Dahili Depolama: 16GB

16GB Ekran : 5.7 inç

: 5.7 inç İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo Go Sürümü

Android 8.1 Oreo Go Sürümü Kamera: 8 MP arka+2 MP ön

8 MP arka+2 MP ön Batarya Kapasitesi: 2400mAh

https://www.gsmarena.com/archos_access_57_is_an__euro80_android_go_edition_phone_with_a_57_screen-news-32957.php#image1