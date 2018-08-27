Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En ucuz Android telefon Archos Access 57 tanıtıldı

Archos, 80 euroluk fiyat etiketiyle en ucuz Android telefon olan Access 57'yi tanıttı. Giriş segmentinde yer alan cihaz, Android Oreo Go işletim sistemine sahip. Detaylar haberimizde.
8 ay
2,6b
1
6
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fransız elektronik üretici Archos, Android Oreo Go işletim sistemine sahip, dünyanın en ucuz Android telefonu olan Archos Access 57 modelini tanıttı. Giriş segmentinde yer alan cihaz 93 dolar/80 euroluk bir fiyat etiketiyle alıcı bulacak.
Archos Access 57, 5.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 18:9 oranındaki bu ekranın çözünürlüğü ise 960x480. Cihaz gücünü çift çekirdekli 1.4 GHz hızında çalışan Spreadtrum SC9832E yonga setinden alıyor. Ayrıca 2MP'lik bir ön kamera ve 8MP'lik bir arka kameraya sahip. 
16 GB’lık dahili depolama alanına ve 1 GB’lık bir RAM’e sahip olan cihazın depolama alanı microSD kart ile 64 GB’a kadar çıkartılabiliyor. Cihaz, Ekim ayı itibari ile tüm Avrupa'da satışa sunulacak. 

      Teknik Özellikleri

  • İşlemci: Spreadtrum SC9832E - Dört Çekirdekli 1.4 GHz (4G)
  • GPU: Mali-T820 MP1-600MHz
  • RAM: 1 GB
  • Dahili Depolama: 16GB 
  • Ekran: 5.7 inç
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo Go Sürümü
  • Kamera: 8 MP arka+2 MP ön
  • Batarya Kapasitesi: 2400mAh

https://www.gsmarena.com/archos_access_57_is_an__euro80_android_go_edition_phone_with_a_57_screen-news-32957.php#image1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mephisto_TR 8 ay en beğenilen
Yazdığınız ingilizce cümleyi arattığımda AndroidHeadlines isimli site çıktı karşıma. Muhtemelen siz de orayı kastettiniz yabancı haber sitesi olarak.
Cümlenin tamamı ise şöyle
"French smartphone manufacturer ARCHOS unveiled its latest handset powered by Android 8.1 Oreo Go Edition, labeling it as the first smartphone priced under €80 ($92) to feature a large 5.7-inch display with an elongated 18:9 image format."
Cümleyi yarıdan bölüp paylaştığınız için anlamı değişmiş. Fakat bütün olarak ele alınca "80 euro altındaki 18:9 oranlı 5.7 inch ekran özelliği bulunan ilk telefon" diyor. Telefon kesinlikle en ucuz android telefon değil. Sunduğu ekrana göre en ucuz telefon. Haber içeriği eksik ve yanıltıcı.
Gereksiz tartışmalara girmeye gerek yok. Editör arkadaşa başarılar dileyip, sonraki haberlerinde daha titiz davranmasını rica ediyoruz.
Yazdığınız ingilizce cümleyi arattığımda AndroidHeadlines isimli site çıktı karşıma. Muhtemelen siz de orayı kastettiniz yabancı haber sitesi olarak.Cüml...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephisto_TR 8 ay en beğenilen
Yazdığınız ingilizce cümleyi arattığımda AndroidHeadlines isimli site çıktı karşıma. Muhtemelen siz de orayı kastettiniz yabancı haber sitesi olarak.
Cümlenin tamamı ise şöyle
"French smartphone manufacturer ARCHOS unveiled its latest handset powered by Android 8.1 Oreo Go Edition, labeling it as the first smartphone priced under €80 ($92) to feature a large 5.7-inch display with an elongated 18:9 image format."
Cümleyi yarıdan bölüp paylaştığınız için anlamı değişmiş. Fakat bütün olarak ele alınca "80 euro altındaki 18:9 oranlı 5.7 inch ekran özelliği bulunan ilk telefon" diyor. Telefon kesinlikle en ucuz android telefon değil. Sunduğu ekrana göre en ucuz telefon. Haber içeriği eksik ve yanıltıcı.
Gereksiz tartışmalara girmeye gerek yok. Editör arkadaşa başarılar dileyip, sonraki haberlerinde daha titiz davranmasını rica ediyoruz.
Yazdığınız ingilizce cümleyi arattığımda AndroidHeadlines isimli site çıktı karşıma. Muhtemelen siz de orayı kastettiniz yabancı haber sitesi olarak.Cüml...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
neye göre kime göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 2 ay
Siz bir de hint yapımı telefon fiyatlarını yoklayın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephisto_TR 8 ay en beğenilen
Yazdığınız ingilizce cümleyi arattığımda AndroidHeadlines isimli site çıktı karşıma. Muhtemelen siz de orayı kastettiniz yabancı haber sitesi olarak.
Cümlenin tamamı ise şöyle
"French smartphone manufacturer ARCHOS unveiled its latest handset powered by Android 8.1 Oreo Go Edition, labeling it as the first smartphone priced under €80 ($92) to feature a large 5.7-inch display with an elongated 18:9 image format."
Cümleyi yarıdan bölüp paylaştığınız için anlamı değişmiş. Fakat bütün olarak ele alınca "80 euro altındaki 18:9 oranlı 5.7 inch ekran özelliği bulunan ilk telefon" diyor. Telefon kesinlikle en ucuz android telefon değil. Sunduğu ekrana göre en ucuz telefon. Haber içeriği eksik ve yanıltıcı.
Gereksiz tartışmalara girmeye gerek yok. Editör arkadaşa başarılar dileyip, sonraki haberlerinde daha titiz davranmasını rica ediyoruz.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephisto_TR 8 ay en beğenilen
Yazdığınız ingilizce cümleyi arattığımda AndroidHeadlines isimli site çıktı karşıma. Muhtemelen siz de orayı kastettiniz yabancı haber sitesi olarak.
Cümlenin tamamı ise şöyle
"French smartphone manufacturer ARCHOS unveiled its latest handset powered by Android 8.1 Oreo Go Edition, labeling it as the first smartphone priced under €80 ($92) to feature a large 5.7-inch display with an elongated 18:9 image format."
Cümleyi yarıdan bölüp paylaştığınız için anlamı değişmiş. Fakat bütün olarak ele alınca "80 euro altındaki 18:9 oranlı 5.7 inch ekran özelliği bulunan ilk telefon" diyor. Telefon kesinlikle en ucuz android telefon değil. Sunduğu ekrana göre en ucuz telefon. Haber içeriği eksik ve yanıltıcı.
Gereksiz tartışmalara girmeye gerek yok. Editör arkadaşa başarılar dileyip, sonraki haberlerinde daha titiz davranmasını rica ediyoruz.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slaved by makarna 8 ay
En ucuz diyor ama çook daha ucuzları var, araştırmadan yapılmış bir haber. Haberi yapsam utanırdım
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selenophile 8 ay Slaved by makarna
"French smartphone manufacturer ARCHOS unveiled its latest handset powered by Android 8.1 Oreo Go Edition, labeling it as the first smartphone priced under €80"
Bu metni yabancı bir haber sitesinden alıntıladım. İsterseniz alttaki kaynaklara da göz atabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, bu haberi yaparken hiç ama hiç utanmadım. Çok büyük ihtimalle yukarıdaki paragrafı yazmış olan editör de hiç utanmamistir ve alttaki haberleri yazmış olan editörler de hiç utanmamışlardır

yenisafak.com/...
shiftdelete.net/...
donanimgunlugu.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 8 ay Slaved by makarna
Oreo go'ya sahip en ucuz diyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Google, Amerikalı gazilerin yeteneklerine uygun iş buluyor 8 ay Samsung Health üçüncü taraf uygulama desteğini sonlandırdı 8 ay Aziz Sancar: Farelerde test edildi, kanserde yeni buluş yolda 8 ay Videolarınıza Inception havası katan uygulama: Nception 8 ay Vespa’nın ilk elektrikli scooter modeli Ekim ayında satışa çıkıyor 8 ay Ertuğrul Gazi geliştiricisinden yeni bir sonsuz koşu denemesi 8 ay True Detective'in 3. sezonu için ilk fragman yayımlandı 8 ay 230 milyon yıllık "kabuksuz" kaplumbağa fosili bulundu 8 ay YouTube artık ne kadar süre video izlediğinizi gösterecek 8 ay Geçmişin yarış genlerini geleceğe aktaran proje: Mercedes Vision EQ Silver Arrow Concept 8 ay Türkiye, Pocophone F1'in satışa sunulacağı ülkeler listesinden kaldırıldı 8 ay Cyberpunk 2077'nin yeni oyun içi görüntüleri muhteşem görünüyor 8 ay Uber, elektrikli scooter ve bisiklet ulaşımına ağırlık verecek 8 ay Huawei 9 farklı modeli için Android Pie kapalı beta programını başlatıyor 8 ay Analistler: 2018 model iPhone'lar satış rekoru kıracak 8 ay 2si1 | Yasaklı siteye girene hapis cezası 8 ay Samsung Galaxy S10 modellerinde ekrana gömülü parmak izi okuyucu olacak 8 ay Huawei Mate 20 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 8 ay İngiltere kendi GPS uydusunu kurmak için çalışmalara başladı 8 ay Avrupa'da elektrikli araç satışları 1 milyonu geride bıraktı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN En ucuz Android telefon Archos Access 57 tanıtıldı Sonraki Harman Kardon, Google Assistant destekli yeni akıllı hoparlörünü duyurdu 8 ay Samsung Galaxy Note 9 Bixby Tuşu bxActions uygulaması ile daha işlevsel 8 ay HMD Global, Microsoft'tan Nokia PureView ticari markasını satın aldı 8 ay Dikkat: Google Drive'da depolanan WhatsApp yedekleri şifrelenmiyor! 8 ay Otonom robotlar aslan balığı avında 8 ay GoGuardian, okullar için intihar risk dedektörü üretti 8 ay Gümüşhane Üniversitesi'nden yüzde 95'i yerli elektrikli otomobil 8 ay Fortnite, artık PlayStation 4 ve PC oyuncularını eşleştirecek 8 ay Mercedes, elektrikli SUV modelinin ilk resmi görüntüsünü paylaştı 8 ay Vivo X23'ün ne zaman tanıtılacağı resmen açıklandı 8 ay E-Spor turnuvasında silahlı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı 8 ay Shuttle’dan 3 litrelik ince mini bilgisayar serisi 8 ay Nvidia RTX kartlarına özel Ansel teknolojisi 8 ay Instagram, üniversite öğrencileri için sanal toplulukları test ediyor 8 ay Fortnite Android yükleyicisinde açıklar var 8 ay Samsung telefon fiyatlarına zam yaptı l Mobilite 9 ay Ant-Man and The Wasp, gişede 500 milyon doları geride bıraktı 9 ay Piyasaya sürülen 500 milyonun üstünde Tether, kripto para piyasasını etkilemedi 9 ay Tesla halka açık bir şirket olmaya devam edecek 9 ay Satürn'ün halkalarının ardında muhteşem Dünya ve Ay görüntüsü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim