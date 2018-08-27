En ucuz Android telefon Archos Access 57 tanıtıldı

Fransız elektronik üretici Archos, Android Oreo Go işletim sistemine sahip, dünyanın en ucuz Android telefonu olan Archos Access 57 modelini tanıttı. Giriş segmentinde yer alan cihaz 93 dolar/80 euroluk bir fiyat etiketiyle alıcı bulacak.
Archos Access 57, 5.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 18:9 oranındaki bu ekranın çözünürlüğü ise 960x480. Cihaz gücünü çift çekirdekli 1.4 GHz hızında çalışan Spreadtrum SC9832E yonga setinden alıyor. Ayrıca 2MP'lik bir ön kamera ve 8MP'lik bir arka kameraya sahip.
16 GB’lık dahili depolama alanına ve 1 GB’lık bir RAM’e sahip olan cihazın depolama alanı microSD kart ile 64 GB’a kadar çıkartılabiliyor. Cihaz, Ekim ayı itibari ile tüm Avrupa'da satışa sunulacak.
Teknik Özellikleri
- İşlemci: Spreadtrum SC9832E - Dört Çekirdekli 1.4 GHz (4G)
- GPU: Mali-T820 MP1-600MHz
- RAM: 1 GB
- Dahili Depolama: 16GB
- Ekran: 5.7 inç
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo Go Sürümü
- Kamera: 8 MP arka+2 MP ön
- Batarya Kapasitesi: 2400mAh
https://www.gsmarena.com/archos_access_57_is_an__euro80_android_go_edition_phone_with_a_57_screen-news-32957.php#image1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cümlenin tamamı ise şöyle
"French smartphone manufacturer ARCHOS unveiled its latest handset powered by Android 8.1 Oreo Go Edition, labeling it as the first smartphone priced under €80 ($92) to feature a large 5.7-inch display with an elongated 18:9 image format."
Cümleyi yarıdan bölüp paylaştığınız için anlamı değişmiş. Fakat bütün olarak ele alınca "80 euro altındaki 18:9 oranlı 5.7 inch ekran özelliği bulunan ilk telefon" diyor. Telefon kesinlikle en ucuz android telefon değil. Sunduğu ekrana göre en ucuz telefon. Haber içeriği eksik ve yanıltıcı.
Gereksiz tartışmalara girmeye gerek yok. Editör arkadaşa başarılar dileyip, sonraki haberlerinde daha titiz davranmasını rica ediyoruz.
Cümlenin tamamı ise şöyle
"French smartphone manufacturer ARCHOS unveiled its latest handset powered by Android 8.1 Oreo Go Edition, labeling it as the first smartphone priced under €80 ($92) to feature a large 5.7-inch display with an elongated 18:9 image format."
Cümleyi yarıdan bölüp paylaştığınız için anlamı değişmiş. Fakat bütün olarak ele alınca "80 euro altındaki 18:9 oranlı 5.7 inch ekran özelliği bulunan ilk telefon" diyor. Telefon kesinlikle en ucuz android telefon değil. Sunduğu ekrana göre en ucuz telefon. Haber içeriği eksik ve yanıltıcı.
Gereksiz tartışmalara girmeye gerek yok. Editör arkadaşa başarılar dileyip, sonraki haberlerinde daha titiz davranmasını rica ediyoruz.