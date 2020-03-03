Energy Sistem Türkiye'de

ENERGY SISTEM 25 yılı aşkın süredir ses ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir İspanyol teknoloji markasıdır.

Misyonları her zaman, her yerde müziğin keyfini çıkarmanıza yardımcı olmaktır.

Ürünlerinin yenilikçi ve güvenilir olmasını garanti eder. ENERGY SISTEM ürünleri dünyanın her yerinde başarılı bir satış grafiğine sahiptir. ( 5 Kıta +30 Milyon Kullanıcı)

Taşınabilir Hoparlörler, Ses Kuleleri, Powerbankler ,Kablolu ve Kablosuz Kulaklıklar , MP3 ve MP4 çalarlar ve özellikle partiler ve açık havada müzik dinlemek için tasarlanmış hoparlörler. Size en uygun olanı seçersiniz ve geri kalanıyla ENERGY SISTEM ilgilenir.

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